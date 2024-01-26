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【FOCUS】經濟強勁 VS 民望低企，拜登未輸人先輸陣

26/01/2024

　　經濟強勁，通脹走低，標指新高……卻無助拜登贏得民心，最新公布的蓋洛普民調顯示，剛剛迎來任期第三年的拜登支持率僅39.8%，為美國歷屆總統尾二（略好於卡特的37.4%）。時值前總統特朗普在共和黨各州初選中風頭無兩，11月總統大選大概率再上演「兩老對決」戲碼。以高舉「復仇」大旗的特朗普的戰鬥力，和拜登跌跌不休的支持率，達沃斯精英們的擔憂似愈來愈接近現實。

消費加持上季GDP大超預期

　　繼1月製造業PMI初值意外重回榮枯線（50.3）之上後，美國周四（25日）揭盅的2023年第四季GDP，錄增長3.3%（預期：2%），距離軟著陸目標再近一步。經濟驚人的韌性主要來自消費者支出，貢獻整體增長1.91個百分點，其中服務業佔1.07個百分點。


　　此亦印證了消費者巨頭的漂亮業績，從寶潔到VISA再到達美航空，第四季盈利均超預期。而受益通脹前景和收入預期的改善，1月密西根大學消費者信心指數飆升至78.8，加上去年12月的升幅，錄1991年經濟衰退後最大漲幅。


　　再加上第四季PCE（個人消費支出）年率初值顯著放緩至1.7%，失業率低至3.7%，標指刷新紀錄新高，一度企上4900點，整體氛圍頗似重回「咆哮的20年代（Roaring '20s）」。

通脹觀感、左派激進不討好

　　離奇的是，經濟、通脹、就業、股市齊歌舞升平，但據蓋洛普同日公布的民調，僅28%的美國人認為國家經濟狀況優良，另有31%、41%的美國人認為經濟表現一般、差劣；結果並顯示，多達65%的美國人不認可拜登的工作表現，而年輕人（18-29歲）、黑人、亞裔的不認可佔比則為71%、49%、59%。

 

拜登老邁、懵懂的形象揮之不去，選民對他81歲年齡的關注遠超過對特朗普的。(Biden Twitter)


　　大派錢、抗通脹、創職位、結盟友的拜登，到底是哪裏得罪了美國人？玄機之一在於，即使通脹讀數下降，但自大流行以來高昂的消費品、服務業價格、住房成本，早已令「通脹=拜登」根深蒂固於美國人的記憶，加上疫情期間的紓困支票、學生貸款減免不再，換言之，拜登愈是吹噓「拜登經濟學」的成功，美國人的感受就愈差。　 　


　　玄機之二則是，以「民主捍衛者」自居的拜登，大力攻擊特朗普MAGA（令美國再次偉大）的策略似正適得其反。就在月初國會山莊三周年騷亂紀念日時，拜登在賓州社區學院發表演講，指特朗普一旦當選，「從第一天起就會成為獨裁者」，但民調顯示，選民認為民主黨的左派激進意識形態比共和黨更極端。

政經密密推演特朗普再當選

　　最致命之處，是拜登老邁、懵懂的形象揮之不去，對他81歲年齡的關注遠超過對特朗普的，精力充沛、鼓舞人心、思維敏捷、強領導力，都幾乎與他格格不入。特朗普的籌碼還包括，在大流行前的任期前三年，同樣擁有50年最低的失業率、持續增長的經濟、薪資、股市。

 

 

特朗普眼下面臨最高法院下月8日就其取消參選資格的聽證會。(AP)


　　儘管特朗普眼下面臨最高法院下月8日就其取消參選資格的聽證會，但基於科羅拉多州、緬因州取消其資格所依據的憲法第14修正案第3條，自1868年7月9日通過以來一直處於休眠狀態，如何解釋勢掀巨大爭議，如同他的其他機密文件處理不當、偽造封口費商業記錄等案件，恐最終都難令特朗普消失於選票之上。


　　鑑於此，華爾街正密密推演特朗普一旦當選後的影響，包括可能的企業稅低企提振股市，貿易地緣緊張提振美元等。而在剛閉幕不久的達沃斯論壇上，政治精英們亦嚴陣以待，歐洲央行行長拉加德明言，「我們都對此感到擔憂，因美國是全球最大經濟體、最強國防國家……歐洲最好的防守就是進攻，擁有真正的單一市場。」

 

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