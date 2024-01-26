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湯家驊相信政治組織定義將是23條立法其中討論重點

26/01/2024

　　行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，相比2003年《基本法》23條立法的環境，現時已有很大分別，社會的國家安全意識已增強很多，又指23條立法將要符合《國際人權公約》和法治原則，市民沒有甚麼需要擔心，相信一兩個星期已可以清楚提出意見。　

 

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　　23條立法將禁止外國政治組織在香港進行政治活動，並禁止香港政治組織與外國政治組織建立聯繫，湯家驊相信，政治組織的定義，將是其中一個討論重點，最重要是判斷組織的行為有否危害國家安全的效果或意圖。他認為美國中央情報局、英國軍情六處被列為政治組織，不會有太大爭議；但部分團體，例如美國國際民主協會NDI、綠色和平和國際特赦組織，不能說不是政治組織，但也未必可證明是官方的政治組織。


　　湯家驊又指，政府不應該公開政治組織的名單，外界可能會以有色眼鏡看待名單上的組織，影響運作和籌款。他又指，政府可考慮設立機制，讓組織知道自己是否被視為政治組織，根據新加坡的做法，政府可要求組織登記，或讓組織自行登記，因此不會出現組織在不知情下，被視為政治組織，或欠缺反對機會等情況。


　　湯家驊表示，英國的國安法列明如果國務大臣認為個別人士有機會危害國家安全，就可以毋須審訊下，限制相關人士活動5年，法庭不可以不批准，他認為是非常嚴苛，違反人權，即使香港不是實行全面民主的制度，但法庭的中立性是有目共睹。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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