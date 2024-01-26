  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

藥明系急挫，市傳美國法案禁止美國政府機構購買受限制生物技術公司的生物技術設備及服務

26/01/2024

　　藥明康德(02359)H股現價跌21%，報61.05元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅23.6%。該股成交約721萬股，涉資5.29億元。A股(滬:603259)現價65.97元人民幣，跌7.32元人民幣，或跌10%，成交29.14億元人民幣，涉及4143萬股。現價A股對H股呈溢價19%。

延伸閱讀:

《行業數據》上季中國智能手機出貨跌幅收窄，華為增五成重回前五

研究機構Canalys最新報告指出，2023年第四季，中國內地智能手機市場跌幅進一步收窄，整體出貨7390萬部，同比下跌1%。出貨量排名前五的手機廠商依次為.......

【國際要聞】歐洲央行行長拉加德反擊對她領導工作的批評

歐洲央行行長拉加德反擊對她領導工作的批評，最近有一項調查顯示過半數受訪者對她的表現感到不滿。根據代表歐洲央行員工的工會，國際與歐洲公共服務組織(IPSO)的調查結果.......

 

 　　市場流傳消息指，美國國會在會議期間提出一項名為「生物安全法案」的草案，擬禁止美國政府機構購買受限制生物技術公司的生物技術設備及服務，或這些公司簽訂、續約或擴展合同，美國聯邦政府所資助的醫療供應商也不被允許與受限制企業進行合作，而藥明康德被指將是上榜企業之一。


　 　上榜企業還包括華大基因 (深:300676)及其附屬公司華大智造和Complete Genomics。華大基因目前亦挫3%。
　 　 市傳的「生物安全法案」草案內容指，美國國會發現中國政府意圖在生物技術領域獲得主導地位，認為美國納稅人的錢不應被用來補貼外國對手的生物技術公司，這些公司不應被允許收集和分析美國的大量基因組數據等敏感信息。

　　藥明系午後忽然急瀉，以藥明康德跌勢最誇張，跌幅急速擴大至超過20%，其餘藥明系股份緊隨其後受挫，過往造成藥明系急挫的消息包括美國制裁消息，以及公司指未來前景受壓等消息；藥明生物(02269)跌15.8%，報25.25元；藥明合聯(02268)跌7.8%，報29.05元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅8.9%；藥明巨諾(02126)跌7.8%，報1.9元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅8.2%。


　　現時，恒生指數報15910，跌301點或跌1.9%，主板成交超過794億元。國企指數報5353，跌115點或跌2.1%。恒生科技指數報3184，跌126點或跌3.8%。


　　即月期指新報15919，跌264點，高水8點。即月國指期貨報5354，跌107點，高水1點。即月科指期貨新報3185，跌123點，高水12點。


　　上證綜合指數報2903，跌2點或跌0.1%，成交3339.49億元人民幣。


　　深證成份指數報8773，跌83點或跌0.9%，成交3546.62億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

 

2024-01-26｜港股喜迎三連升 春節「大禮包」可以頂幾耐？｜中特估「翻生」 部署策略大不同？｜軟銀完全沽出阿里｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

 

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01269

首控集團

0.054

異動股

01876

百威亞太

11.940

異動股

00290

國富創新

0.170

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01269 首控集團
  • 0.054
  • 01876 百威亞太
  • 11.860
  • 00290 國富創新
  • 0.170
  • 02899 紫金礦業
  • 12.020
  • 02297 潤邁德－Ｂ
  • 0.345
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 14.580
  • 目標︰$16.50
  • 01919 中遠海控
  • 8.380
  • 目標︰$9.20
  • 03808 中國重汽
  • 17.920
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 13.580
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 9.210
  • 目標︰$11.10
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 282.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.750
  • 00941 中國移動
  • 67.300
  • 00001 長和
  • 40.050
  • 00388 香港交易所
  • 243.800
報章貼士
  • 02039 中集集團
  • 5.710
  • 目標︰$6.10
  • 01138 中遠海能
  • 7.960
  • 目標︰$8.60
  • 00363 上海實業控股
  • 9.890
  • 目標︰$11.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/01/2024 14:51  《Ａ股焦點》傳美國會擬禁政府與藥明康德訂合約，A跌停H瀉兩成

26/01/2024 14:53  黃偉綸:更主動出擊爭取盛事到港，成立跨部門統籌協調組

26/01/2024 14:47  《中國房產》去年二線城市租賃價格回升，復甦狀態強於一線

26/01/2024 11:41  國泰林紹波:大灣區市場是重中之重，對去年業績有信心

26/01/2024 15:13  【外圍經濟】微軟：俄羅斯黑客除入侵微軟外，亦入侵其他公司

26/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒１７億元，買中海油沽騰訊

26/01/2024 08:33  【大行炒Ｄ乜】摩通唱好三大電訊股，騰訊、京東遭眾大行削目標

26/01/2024 11:44  《財資快訊》美電軟報７﹒８１６９，一周拆息較上日維持３﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

年初二煙花匯演歷時23分鐘，發放笑臉金元寶等造型
人氣文章

新聞>財經熱話

藥明系急挫，市傳美國法案禁止美國政府機構購買受限制生物技術公司的生物技術設備及服務
人氣文章

新聞>香港政情

湯家驊相信政治組織定義將是23條立法其中討論重點
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

生肖運程2024 | 龍年屬龍事業財運平穩、從事這3方面工作有利！本命年自刑情緒易受影響點改善？龍族投資切忌一件事
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國稅收包含垃圾徵費！棄置大型物件收幾錢？3色垃圾桶分回收物、廚餘
人氣文章

Foodie What’s On

新年盆菜2024｜10大團年過年必食名店新春盆菜！最平人均$124起！9折食米芝蓮級盆菜 / 超足料鮑魚龍蝦／四季龍景軒燒鵝、香妃雞／送金箔椰汁年糕+氣泡酒
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

專訪臺灣組合南西肯恩：從《一個不屬於自己的地方》到《你是平靜的》，就是一個失去和重拾的襯托
人氣文章

Art & Living

馬岩松個展《流動的大地》：並置傳統與未來，將建築消失於大地之中
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

不想當提分手的壞人，也做不了忍一輩子的好人！優柔寡斷，他日只會讓人傷得更深
健康好人生 Health Channel
人氣文章
保暖內衣3大錯誤穿法流失熱能、愈著愈凍？醫生：2類人穿著隨時炎症發作！睇埋消委會推介6款最保暖內衣！15款愈洗愈暖？
人氣文章
焗薯片相比炸薯片更健康？拆解焗薯片4大營養：營養、脂肪、碳水化合物含量對比！
人氣文章
幫助消化飲料 | 營養師推介7款飯後飲品幫助消化兼吸收營養！人氣發酵茶Kombucha可擊退飽滯感
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2024 16:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2024 16:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2024 16:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/01/2024 16:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞26/01/2024
年初二煙花匯演歷時23分鐘，發放笑臉金元寶等造型
人氣文章財經熱話26/01/2024
藥明系急挫，市傳美國法案禁止美國政府機構購買受限制生物技術公司的生物技術設備及服務
人氣文章香港政情26/01/2024
湯家驊相信政治組織定義將是23條立法其中討論重點
人氣文章FOCUS26/01/2024
【FOCUS】經濟強勁 VS 民望低企，拜登未輸人先輸陣
人氣文章財經熱話26/01/2024
受累英特爾季績展望遜預期兼憂美國打壓，聯想曾插13%可趁機吸？
人氣文章財經熱話26/01/2024
《午市前瞻》中央政策未紓緩經濟痛點 美打壓難改惟宜趁低吼聯想
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金