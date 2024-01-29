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中證監全面暫停限售股出借，3月暫停轉融券實時可用

29/01/2024

　　繼前期調整兩融保證金比率、限制高管戰投出借限售股後，中國證監會再出兩新招撐市。中證監宣布，由今日起全面暫停限售股出借；此外，由3月18日起，將轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，對融券效率進行限制。上海及深圳交易所、中證金融其後發布相應的業務通知。

 

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　　據報目前已有內地券商對上述調整啟動相應調整，包括交易合同、業務規則、相應系統等。

打擊借融券繞道減持、套現的違法違規行為

　　中證監指出，此次優化融券機制，主要體現以下監管意圖：一是突出公平合理，降低融券效率，制約機構在信息、工具運用方面的優勢，給各類投資者更充足的時間消化市場信息，營造更加公平的市場秩序。二是突出從嚴監管，階段性限制所有限售股出借，進一步加強對限售股融券監管，同時，堅決打擊借融券之名行繞道減持、套現之實的違法違規行為。


　　中證監表示，2023年10月，中證監取消上市公司高管及核心員工通過參與戰略配售設立的專項資產管理計劃出借，並限制其他戰略投資者在上市初期的出借方式和比例，新規實施以來，戰略投資者出借餘額降幅近四成，取得良好效果。


　　下一步，中證監將持續強化監管，把制度的公平性放在更加突出位置，及時總結評估運行效果，依法維護市場秩序，切實保護廣大投資者的合法權益。

 

撰文:經濟通中國組

 

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