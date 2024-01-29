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越地(123)高開8%，廣州取消120平米以上限購

29/01/2024

　　越地(00123)現價升7.9%，報5.59元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅33.1%。該股成交約74萬股，涉資415萬元。


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　　廣州優化樓市調控政策。市政府發布通知，1月27日起不再限購面積120平方米以上的住房；商服類物業不再限定轉讓對象。繼去年首個「官宣」放寬限購後，廣州再次成為一線城市中首個放開中心城區限購的城市。

支持「租一買一」「賣一買一」

　　廣州此次新政策規定，居民家庭和個人（不區分是否為本市戶籍）新購買建築面積120平方米以上住房，包括新建住房和二手住房，不納入限購範圍。名下已有建築面積120平方米以上住房，不計入名下已擁有住房套數核算。


　　除了對大面積住房限購的放鬆外，廣州此次還規定，支持「租一買一」「賣一買一」，即在限購區域範圍內，居民家庭出租自有住房，或者在廣州交易系統掛牌計劃出售，購買住房時相應核減家庭房屋套數。

內房股普遍高開

　　廣東省房企高開；珠光控股(01176)升7.3%，報0.249元；碧桂園(02007)升2.9%，報0.72元；雅居樂(03383)升2.7%，報0.75元；萬科企業(02202)升2.5%，報6.65元。


　　其餘內房股普遍高開；潤地(01109)升1.4%，報24.55元；龍湖(00960)升2.8%，報9.7元；合景泰富集團(01813)升7.1%，報0.53元；融創中國(01918)升6.5%，報1.32元；中海外(00688)升1%，報12.4元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅15.5%。


　　現時，恒生指數報16046，升94點或升0.6%，主板成交近20億元。國企指數報5394，升34點或升0.6%。恒生科技指數報3212，升25點或升0.8%。


　　即月期指新報16084，升132點，高水38點。即月國指期貨報5405，升46點，高水10點。即月科指期貨新報3217，升33點，高水18點。


　　上證綜合指數報2910，升0點或升0%，成交42.01億元人民幣。


　　深證成份指數報8775，升13點或升0.1%，成交39.48億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

 

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