越地(123)高開8%，廣州取消120平米以上限購

越地(00123)現價升7.9%，報5.59元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅33.1%。該股成交約74萬股，涉資415萬元。





延伸閱讀:

社福機構向外傭宣傳垃圾收費，外傭認為措施會加大工作量

垃圾收費押後到8月推行。明愛亞洲外地勞工社會服務計劃向外傭宣傳環保訊息及解釋垃圾收費。有參加活動的印尼傭工表示，垃圾收費計劃公布後，僱主已提醒需要盡量減少垃圾量，避免需要購買更多指定垃圾袋，又擔心指定垃圾袋太薄，導致垃圾外露......

《市場展望》富達料龍年中國經濟穩步向前，為投資者帶來新機遇

根據中國傳統，龍呈祥瑞，「龍」象徵幸運、成功及強大，不少投資者對龍年投資市場寄予厚望，準備送兔迎龍之際，富達國際為投資者分析2024年中國市場投資展望......

廣州優化樓市調控政策。市政府發布通知，1月27日起不再限購面積120平方米以上的住房；商服類物業不再限定轉讓對象。繼去年首個「官宣」放寬限購後，廣州再次成為一線城市中首個放開中心城區限購的城市。



支持「租一買一」「賣一買一」



廣州此次新政策規定，居民家庭和個人（不區分是否為本市戶籍）新購買建築面積120平方米以上住房，包括新建住房和二手住房，不納入限購範圍。名下已有建築面積120平方米以上住房，不計入名下已擁有住房套數核算。



除了對大面積住房限購的放鬆外，廣州此次還規定，支持「租一買一」「賣一買一」，即在限購區域範圍內，居民家庭出租自有住房，或者在廣州交易系統掛牌計劃出售，購買住房時相應核減家庭房屋套數。



內房股普遍高開



廣東省房企高開；珠光控股(01176)升7.3%，報0.249元；碧桂園(02007)升2.9%，報0.72元；雅居樂(03383)升2.7%，報0.75元；萬科企業(02202)升2.5%，報6.65元。



其餘內房股普遍高開；潤地(01109)升1.4%，報24.55元；龍湖(00960)升2.8%，報9.7元；合景泰富集團(01813)升7.1%，報0.53元；融創中國(01918)升6.5%，報1.32元；中海外(00688)升1%，報12.4元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅15.5%。



現時，恒生指數報16046，升94點或升0.6%，主板成交近20億元。國企指數報5394，升34點或升0.6%。恒生科技指數報3212，升25點或升0.8%。



即月期指新報16084，升132點，高水38點。即月國指期貨報5405，升46點，高水10點。即月科指期貨新報3217，升33點，高水18點。



上證綜合指數報2910，升0點或升0%，成交42.01億元人民幣。



深證成份指數報8775，升13點或升0.1%，成交39.48億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

2024-01-29｜恒指短期反彈勢頭已完？| 藥明系超賣反彈機會大？| 中美關係敏感股逐個捉！｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱