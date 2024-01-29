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【FOCUS】Enough is enough，恒大非終局者

29/01/2024

 

　　內地與香港法院就民商事案件判決，相互認可和執行安排周一（29日）起生效之際，苟延殘喘的「宇宙最大負債房企」恒大，今早迎來香港高等法院的清盤終極判決，全線暴瀉的恒大系股票隨後宣告停牌。達摩克利斯之劍落下，債權人、準業主、小股東隨時準備迎接血本無歸，但事件並非毫無轉圜餘地。而繼恒大之後，緊接著是2月的佳兆業清盤呈請／撤銷聆訊。

兩地破產程序互認今施行

　　負債逾2.38萬億人幣（截至去年中）的恒大，自2022年6月遭呈請清盤，經歷六度押後的聆訊，最終遭法官下達清盤令。盡管清盤呈請方，登記地為太平洋島國薩摩亞的Top Shine Global，對恒大債權主要牽涉「房車保」等投資約8.6億港元，相比2.38萬億負債可謂九牛一毛，但今次「蚍蜉撼贏大樹」，只因恒大採用拖字訣的所謂重組遙遙無期，連法官亦認為「enough is enough」。

 

昔日500強淪爲「宇宙最大負債房企」，恒大最終難逃清盤。


　　清盤令已下，香港高院下午稍後將任命清盤人，有權接管恒大全部資產以償還債務。巧合的是，頒令當天恰逢最高人民法院《關於內地與香港特別行政區法院相互認可及執行民商事案件判決的安排》施行日，根據兩地會談紀要，清盤人可向三個試點地區上海、深圳、廈門的中級人民法院，申請認可和協助香港的破產程序。由於恒大總部正好位於深圳，理論上清盤人有權接管恒大的全部子公司，而恒大董事的權力將即告終止。

2.38萬億元負債拖累者眾

　　恒大早已資不抵債，現時的焦點是，清盤人將如何處置資產、變現予各債權人，包括恒大1.9億平方米土地儲備誰人接手？逾6247億元借款有多少會淪為金融機構壞帳？對各工程材料供應方的逾5961億元應付帳款如何支付？多個城市的78個舊改項目（深圳有34個）如何收尾？而最大鑊則是，逾6039億元對「准業主」的合約負債如何找數或交樓？

 

位於河南鄭州的御湖天下項目，涉及2225戶，是恒大眾多爛尾樓之一。


　　據恒大2022年年報，截至當年底，其完全竣工及在建的在售項目累計達1241個，保守估計其中一半無法完工，爛尾項目數就高達600個。另據內媒估算，爛尾單位多達162萬間，涉及苦主恐500萬至600萬人。

非全無轉圜，佳兆業下月

　　清盤令下，恒大是否唯有破產結局？答案未必絕對，消息就指，原呈請人並未準備好推動清盤，或許是因清盤後債權人的回收率勢不及重組。而去年5月遭香港高等法院頒令清盤的佳源國際，一周多前剛宣布清盤人將與集團合作制定債務重組方案。


　　值得留意的是，繼恒大之後，同樣數度押後的佳兆業清盤呈請／撤銷聆訊將於2月6日進行。清盤潮會否加速蔓延，留給拯救內房的時日恐正愈來愈少。

 

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