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王毅一連兩日泰國晤沙利文，美官員：習拜今春通話

29/01/2024

　　中國外交部長王毅，上周五(26日)開始一連兩日在泰國曼谷與美國國家安全顧問沙利文會晤。美國白宮表示，今次會晤將延續美國總統拜登和中國國家主席習近平去年11月會晤時達成的「保持戰略溝通」和「負責任地管控兩國關係」的承諾，但未有透露兩人會面所討論的議題。

 

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　　外界料雙方會探討包括台海局勢和近期的紅海危機，並有可能就紅海問題達成共識。

布林肯計劃年內再次訪問北京

　　白宮新聞稿稱，沙利文在會談中強調，美中雖正進行競爭，兩國都有必要防止這一競爭引發衝突或對抗。沙利文和王毅認識到在恢復兩軍交往方面最近的進展，強調維持這些溝通管道暢通的重要性。有白宮官員表示，雙方資深官員正安排拜登與習近平在今年春季通電話。


　　另外，《路透》引述美國官員補充，美國國務卿布林肯亦計劃在年內再次訪問北京，兩國同時尋求更多的高級外交，管理雙邊關係競爭。

 

撰文：經濟通中國組

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