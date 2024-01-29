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4月首階段管制商戶銷售或供應即棄塑膠產品規管，不規管市民使用

29/01/2024

　　「管制即棄膠餐具和其他塑膠產品」將在4月22日起實施，政府在社交平台發圖講解，表示法例只規管商戶銷售或供應相關產品，不規管市民，市民接收或使用食肆提供的相關產品並不犯法；市民在外地網站購買，或旅遊帶回即棄膠產品亦不犯法；在塑膠餐具方面，法例只規管即棄產品，不包括可重用的塑膠餐具，幼童用的塑膠餐具可重用，不受影響。

 

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　　政府又強調管制銷售及外賣用的即棄塑膠餐具，是已有成熟替代品，包括所有發泡膠餐具、膠飲管、膠叉、膠刀、膠匙及膠碟等，而未有成熟替代品的膠杯、膠碗及膠飯盒等則不在管制之列，至於堂食，全部膠餐具都受管制，不能提供。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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