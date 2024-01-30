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比亞迪(01211)料全年純利增最多逾86%

30/01/2024

　　比亞迪(01211)(深:002594)公布，預期截至去年12月31日止年度純利290億至310億元（人民幣．下同），升74.46%至86.49%，每股盈利9.98至10.67元，扣除非經常性損益之純利274億至297億元，升75.22%至89.92%。

 

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　　該集團指，去年新能源汽車行業繼續保持高速增長態勢，其新能源汽車銷量再創歷史新高，鞏固全球新能源汽車銷量第一的領先地位。儘管行業競爭更為激烈，憑藉品牌力不斷提升、出海銷量快速增長、持續擴大的規模優勢和強大產業鏈成本控制能力，盈利大幅改善。手機部件及組裝業務方面，受益於海外大客戶業務份額提升及安卓客戶需求回暖、新能源汽車和新型智能產品業務高速增長，產能利用率明顯提升。

 

撰文:經濟通市場組

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 10:15
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 10:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/01/2024 10:00
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