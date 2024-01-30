  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

比亞迪盈喜遜預期股價插逾半成，仍獲大行力撐可趁低吸？

30/01/2024

　　內地電動車龍頭比亞迪(01211)發盈喜，預期去年全年純利最多升86.5%至310億人民幣，惟略遜市場普遍預期的315億人民幣，有大行亦指其第四季核心純利遜預期，股價短期料受行業需求疲軟及價格戰等因素影響。比亞迪今早(30日)急跌逾半成低見173.4元，連跌4日兼創逾一年低。大行給予比亞迪的目標價普遍仍比現價高得多，其中花旗維持目標價463元，或可趁低吸納。

 

（比亞迪網頁截圖）

 

料去年純利最多增86%　新能源車銷量再創新高


　　比亞迪預期截至去年12月31日止年度純利290億至310億人民幣，按年升74.46%至86.49%；每股盈利9.98至10.67元人民幣；扣除非經常性損益之純利274億至297億人民幣，升75.22%至89.92%。


　　集團指，去年新能源汽車行業繼續保持高速增長態勢，其新能源汽車銷量再創歷史新高，鞏固全球新能源汽車銷量第一的領先地位。儘管行業競爭更為激烈，憑藉品牌力不斷提升、出海銷量快速增長、持續擴大的規模優勢和強大產業鏈成本控制能力，盈利大幅改善。手機部件及組裝業務方面，受益於海外大客戶業務份額提升及安卓客戶需求回暖、新能源汽車和新型智能產品業務高速增長，產能利用率明顯提升。

 

花旗：第四季核心純利遜預期　料股價短期受需求疲軟等影響


　　花旗發表研報指，比亞迪公布的2023年純利預測符合預期，但第四季與核心業務相關的純利按季下跌11%至85億人民幣，低於該行預期的持平，主要由於年底為經銷商附加的全年激勵而產生的額外成本等影響，此外亦因高端產品的銷售組合改善較預期慢，以及電動車市場的減價競爭，預計今年第一季比亞迪的出口及內地整體批發銷售約為56萬輛，按年增長1%。

 

　　花旗指，比亞迪股票短期走勢應會受到1月行業需求疲軟、2月淡季以及進入3月價格戰不確定因素的影響，但維持其2023/24年度淨利預測300及350億人民幣，並維持其「買入」評級及行業首選，目標價維持463元。

 

大摩：季績或對股價造成壓力　惟料不會引發劇烈波動

 

　　摩根士丹利指，該行估算顯示比亞迪去年第四季銷量破頂及高端產品組合表現良性，但盈利較第三季高峰下跌，擴大售車折扣及向代理回贈或為主要原因，抵銷上游金屬的成本節省。第四季業績或對股價造成壓力，惟料不會引發劇烈波動。今年首季銷量將為市場主要注視焦點。


　　大摩又假設比亞迪電子(00285)以外其他部門對比亞迪盈利沒有顯著影響，推算比亞迪去年第四季每車盈利能力按季減少26%至8400至8600元人民幣，對比去年第三季每輛介乎1萬至1.2萬元人民幣。每車盈利按季收縮應與多項因素有關，包括增加推廣，以及低價冠軍版車款銷售佔比較多導致潛在銷售均價被蠶食。而第四季出口銷售佔比按季升1個百分點至10%，以及高端品牌銷售佔比按季升1個百分點至5%，正紓緩銷售均價及盈利率被蠶食影響，予「與大市同步」評級及目標價239元。

 

瑞銀：季績預告大致符預期　予目標價360元


　　瑞銀指，比亞迪季績預告大致符預期，公司估計去年純利介乎290億至310億人民幣，按年增長74%至86%，意味去年第四季純利按季跌7%至27%，至76.33億至96.33億人民幣，但仍按年增長4%至32%，業績上限符合市場預期98.72億人民幣水平，但下限低過預期。


　　瑞銀預期，比亞迪今年將推出超過10款新車型、新技術包括第五代DM混動技術、純電e平台4.0，以及改善先進駕駛輔助系統(ADAS)，有助公司維持國內超過30%的市佔率，維持「買入」評級，目標價360元。

 

黃瑋傑：盈利按季減少惟仍算盈喜　可考慮177元買入

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪預計去年全年賺290億至310億人民幣，比2022年同期增長74.5%至86.5%。但要留意，比亞迪去年頭9個月已賺213億人民幣，以全年盈利下限290億人民幣計，即第四季賺70幾億人民幣，每個季度平均所賺看似差不多，但其實去年第三季賺得較多，去年上半年只賺109億人民幣，即第三季盈利達104億人民幣，第四季卻按季減至70幾億人民幣。

 

　　黃瑋傑又提到，今次比亞迪的盈利預告未有披露毛利率，而能源車股股價將受毛利率變化影響，在割喉式減價下或可令車企賣多了很多車，營業收入增長推動盈利增長，惟因減價促銷犧牲毛利率，市場未必收貨，比亞迪正式公布業績時要留意。比亞迪今日股價理應上升，因起碼是盈喜，昨晚(29日)Tesla股價亦反彈3%，若今日也升不起，可見走勢有多弱要小心，180元整數位應會穿一穿，下一重要位置為2022年11月低位約177元，若想吸納可考慮於177元買入。

 

　　比亞迪半日跌5.48%收報175.9元，連跌4日，累跌11.79%，成交17.48億元，旗下比亞迪電子料去年純利升最多1.23倍，半日卻跌4.48%報27.75元。其他新能源車股亦普遍向下，理想汽車(02015)跌1.56%報107.6元，蔚來(09866)跌0.74%報46.95元，零跑(09863)跌2.35%報20.75元，惟小鵬(09868)升0.29%報34.25元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01992

復星旅遊文化

4.550

異動股

01673

華章科技

0.270

異動股

02202

萬科企業

6.230

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01992 復星旅遊文化
  • 4.550
  • 01673 華章科技
  • 0.260
  • 02202 萬科企業
  • 6.240
  • 01528 紅星美凱龍
  • 1.860
  • 01332 透雲生物
  • 0.200
股份推介
  • 01186 中國鐵建
  • 4.820
  • 目標︰$5.20
  • 00883 中國海洋石油
  • 14.640
  • 目標︰$16.50
  • 01919 中遠海控
  • 8.420
  • 目標︰$9.20
  • 03808 中國重汽
  • 17.780
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 13.740
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.450
  • 00700 騰訊控股
  • 274.800
  • 00001 長和
  • 40.850
  • 01211 比亞迪股份
  • 175.900
  • 00005 滙豐控股
  • 61.350
報章貼士
  • 01899 興達國際
  • 1.660
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 13.740
  • 目標︰$18.80
  • 01880 中國中免
  • 70.650
  • 目標︰$87.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/01/2024 12:05  恒指半日跌313點報15764，龍湖瀉逾7%，信義光能跌6%

30/01/2024 10:10  李家超:今展開23條立法公眾諮詢，下午到立法會介紹

30/01/2024 09:19  【恒大困局】內媒：恒大樓盤約三分一未交付，購房者依法優先受償

30/01/2024 09:19  【恒大困局】中新社：恒大是壞孩子，只要違法就沒有「大而不倒」

30/01/2024 07:50  《國金頭條》標普500漲破4900點大關，未來還看科技股業績

30/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２５﹒９６億元，買南方恒生科技沽騰訊

30/01/2024 08:40  【大行炒Ｄ乜】大和升藥明生物至「買入」，富瑞升煤炭、基建目標

30/01/2024 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８１３３，隔夜拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

比亞迪盈喜遜預期股價插逾半成，仍獲大行力撐可趁低吸？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》政策托底見成效料市況樂觀 比亞迪未跌定宜先觀望
人氣文章

新聞>香港要聞

證監會：「唱高散貨」懷疑集團骨幹成員昨日被檢控
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

向太65歲生日合照只見新抱唔見向佐！網民笑指郭碧婷篡位成功！向太自爆6歲患白血病18歲被媽媽賣到舞廳還債
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

台北大食遊（一） 1
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室政治｜職場眾生相！為上位、自保可以去到幾盡？高層出賣過下屬，關鍵時刻連老闆都可出賣？
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

比張大千《仿王希孟〈千里江山圖〉》更值錢！徐揚《平定西域獻俘禮圖手卷》成交價超過4億人民幣，你相信嗎？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

化身日系女生！日本broocH表参道理髮體驗：從剪染到護髮，2小時完成！
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

龍紋身的腕錶：甲辰龍年腕錶共賞積家、江詩丹頓、海瑞溫斯頓召喚神龍！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
冬天睡醒即落床增血管壓力易中風猝死？早上幾點是心血管病發作高峰期？營養師推介3種通血管食物
人氣文章
羽絨被出動！寒冷天氣必學「三文治」蓋被大法！足浴、著襪瞓覺保暖都有竅妙！ 2
人氣文章
寒冷天氣易感冒！日本藥劑師教2招迅速復原！暖包貼2位置暖全身！暖爐要放近窗？禦寒4招公開！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 13:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 13:15
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 13:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/01/2024 12:56
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/01/2024
比亞迪盈喜遜預期股價插逾半成，仍獲大行力撐可趁低吸？
人氣文章財經熱話30/01/2024
《午市前瞻》政策托底見成效料市況樂觀 比亞迪未跌定宜先觀望
人氣文章香港要聞30/01/2024
證監會：「唱高散貨」懷疑集團骨幹成員昨日被檢控
人氣文章香港政情30/01/2024
李家超:23條立法諮詢期至2月28日，立法「早一日得一日」
人氣文章大行報告30/01/2024
【大行炒D乜】大行點評比亞廸／阿里／京東同藥明生物？一click就知道
人氣文章開市Good Morning30/01/2024
黃瑋傑：恒指反彈未結束，惟短線或須回調整固後再挑戰50天線
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金