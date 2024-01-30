  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：恒指反彈未結束，惟短線或須回調整固後再挑戰50天線

30/01/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　近日內地使出「組合拳」救市，包括降準、提出對央企的市值管理要求等，帶挈港股上周錄大幅反彈。上日（29日）輕微高開94點後愈升億有，最多升306點，不過恒大(03333)被勒令清盤，大市升幅收窄，收市只係升125點，報16077點。恒生指數在歷年春節前表現一般相對較強，不過早前外電盛傳的2萬億平準基金，至今仍然杳無音訊，加上外資在消息傳出後亦未見大舉流入，港股即使重上萬六關及20天線，仍未擺脫彈完即散趨勢？騰訊(00700)過去兩個月不斷靠回購股份力撐股價，日均回購金額近6億元， 不過自1月中起已暫停回購。過去騰訊績前暫停回購後短期股價受壓居多，是次暫停回購，在大市低位反彈勢頭未穩下，加上北水頻頻減倉，恐為股價再添壓力？恒大停牌，甚至清盤的消息未有令市場感到詫異，市場更關心的是，事件會否成為內房板塊新一輪洗倉式下跌的開始？

 


【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！


節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:


直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

01929

周大福

10.920

異動股

02202

萬科企業

6.280

異動股

01528

紅星美凱龍

1.870

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01929 周大福
  • 10.920
  • 02202 萬科企業
  • 6.260
  • 01528 紅星美凱龍
  • 1.870
  • 06929 業聚醫療
  • 5.380
  • 01332 透雲生物
  • 0.200
股份推介
  • 01186 中國鐵建
  • 4.800
  • 目標︰$5.20
  • 00883 中國海洋石油
  • 14.700
  • 目標︰$16.50
  • 01919 中遠海控
  • 8.420
  • 目標︰$9.20
  • 02338 濰柴動力
  • 13.640
  • 目標︰--
  • 03808 中國重汽
  • 17.740
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.300
  • 00700 騰訊控股
  • 274.200
  • 01211 比亞迪股份
  • 176.500
  • 00001 長和
  • 40.800
  • 00388 香港交易所
  • 240.400
報章貼士
  • 01899 興達國際
  • 1.650
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 13.640
  • 目標︰$18.80
  • 01880 中國中免
  • 71.050
  • 目標︰$87.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/01/2024 10:25  恒指跌逾300點，內房、科技領跌，官媒評論指沒有「大而不倒」

30/01/2024 10:10  李家超:今展開23條立法公眾諮詢，下午到立法會介紹

30/01/2024 07:50  《國金頭條》標普500漲破4900點大關，未來還看科技股業績

30/01/2024 09:19  【恒大困局】內媒：恒大樓盤約三分一未交付，購房者依法優先受償

30/01/2024 09:19  【恒大困局】中新社：恒大是壞孩子，只要違法就沒有「大而不倒」

30/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２５﹒９６億元，買南方恒生科技沽騰訊

30/01/2024 08:40  【大行炒Ｄ乜】大和升藥明生物至「買入」，富瑞升煤炭、基建目標

30/01/2024 09:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８１１７，一周拆息較上日升至４﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

證監會：「唱高散貨」懷疑集團骨幹成員昨日被檢控
人氣文章

新聞>香港政情

李家超:23條立法諮詢期至2月28日，立法「早一日得一日」
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大行點評比亞廸／阿里／京東同藥明生物？一click就知道
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

北上減肥｜實試深圳全封閉減肥訓練營！月費數千訓練細節公開！港漂男大讚︰有美女陪練伙食環境好！
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

台北大食遊（一） 1
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

Costco核爆級現象的「秘密」！在經濟衰退的年代，香港人、香港企業佈局該怎樣？未來十年你想點？Costco做到的你做到嗎？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

韓韶禧巴黎之旅穿搭單品、彩妝好物大公開！全新Dior Book Tote、貴氣針織外套！迷人紅唇是這個色號
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

相約在「紅葉狩」的季節：走進東京六義園，在絕美的畫卷中感受文學的風雅之美
人氣文章

Beauty

農曆新年開運美妝！Givenchy龍年四色蜜粉、Valentino限定皇牌氣墊粉底、Laura Mercier貴氣金龍圖騰潤色胭脂，新一年好氣息！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
幫助消化飲料 | 營養師推介7款飯後飲品幫助消化兼吸收營養！人氣發酵茶Kombucha可擊退飽滯感
人氣文章
不想當提分手的壞人，也做不了忍一輩子的好人！優柔寡斷，他日只會讓人傷得更深
人氣文章
前列腺癌CRPC惡化成轉移性，存活期降至一年！併發骨折、貧血、脊髓壓迫問題！香港泌尿腫瘤科學會推監察計算機預測病情惡化風險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 11:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 11:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 11:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/01/2024 11:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞30/01/2024
證監會：「唱高散貨」懷疑集團骨幹成員昨日被檢控
人氣文章香港政情30/01/2024
李家超:23條立法諮詢期至2月28日，立法「早一日得一日」
人氣文章大行報告30/01/2024
【大行炒D乜】大行點評比亞廸／阿里／京東同藥明生物？一click就知道
人氣文章開市Good Morning30/01/2024
黃瑋傑：恒指反彈未結束，惟短線或須回調整固後再挑戰50天線
人氣文章財經熱話30/01/2024
比亞迪(01211)料全年純利增最多逾86%
人氣文章生財有道29/01/2024
【高息定存】滙豐恒生齊減港元存息，恒生3個月存息險守4厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金