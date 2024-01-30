黃瑋傑：恒指反彈未結束，惟短線或須回調整固後再挑戰50天線

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑



近日內地使出「組合拳」救市，包括降準、提出對央企的市值管理要求等，帶挈港股上周錄大幅反彈。上日（29日）輕微高開94點後愈升億有，最多升306點，不過恒大(03333)被勒令清盤，大市升幅收窄，收市只係升125點，報16077點。恒生指數在歷年春節前表現一般相對較強，不過早前外電盛傳的2萬億平準基金，至今仍然杳無音訊，加上外資在消息傳出後亦未見大舉流入，港股即使重上萬六關及20天線，仍未擺脫彈完即散趨勢？騰訊(00700)過去兩個月不斷靠回購股份力撐股價，日均回購金額近6億元， 不過自1月中起已暫停回購。過去騰訊績前暫停回購後短期股價受壓居多，是次暫停回購，在大市低位反彈勢頭未穩下，加上北水頻頻減倉，恐為股價再添壓力？恒大停牌，甚至清盤的消息未有令市場感到詫異，市場更關心的是，事件會否成為內房板塊新一輪洗倉式下跌的開始？





【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！



節目重溫► https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:



直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89





【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱