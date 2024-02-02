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雙櫃台模式 股民企業如何雙贏？

02/02/2024

 

雙櫃台模式 股民企業如何雙贏？
離岸人民幣市場深度越來越廣，對投資產品需求更加殷切。雙櫃台模式就可以為離岸人民幣提供更多產資配置選擇，以及有助促進人民幣國際化發展。

根據央行2023年人民幣國際化報告*顯示，截至2022年底，全球主要離岸市場人民幣存款餘額超過1.5萬億元，可見人民幣資金池迅速增長。香港在當中有非常重要角色，金管局*10月份的數字顯示，香港人民幣存款有9,840億，在各離岸市場排名第一，是離岸人民幣的業務樞紐。


随着人民幣在全球貿易結算的應用範圍逐步增多，全球主要商品出口國，例如中東與東歐等地區、國家，持有人民幣的總量也將會增加，但這些離岸人民幣可配置的資產選擇有限，也會限制了持有離岸人民幣的意願。

近年本港人民幣產品越來越多元化，例如有人民幣基金、人民幣債券、人民幣保險等等，加上雙櫃台模式啟動以後，人民幣產品選擇便更加豐富及全面了。



雙櫃台模式可以為離岸人民幣提供更多資產配置選擇，如果將來人民幣產品涵蓋更多產品範圍例如衍生產品或融資活動等，將有助人民幣進一步國際化，同時鞏固香港離岸人民幣中心的地位。

 


另外，對於持有人民幣的投資者來說亦帶來很多好處。以前，想投資港股，必需先將人民幣兌換港元，沽貨後或需要再兌回人民幣，會帶涉及匯兌風險。

假設以100萬人民幣兌成港元投資港股，已經獲利5%沽貨止賺，但因為投資者想要把沽出款項兌換回人民幣，便令最終收益存有不確定性。如果買賣時皆以人民幣交易，便可以免除匯率的風險了。

另外，對於持有人民幣的投資者來說亦帶來很多好處。以前，想投資港股，必需先將人民幣兌換港元，沽貨後或需要再兌回人民幣，會帶涉及匯兌風險。

有關雙櫃台模式的更多資訊，包括雙櫃台證券、莊家計劃和交易安排，請瀏覽香港交易所網頁
https://www.etnet.com.hk/www/tc/stocks/sector_dcm.php



*《2023年人民幣國際化報告》， 中國人民銀行宏觀審慎管理局，2023年10月24日
*2023年10月份貨幣統計數字，香港金融管理局，2023年11月30日


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