  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》政策托底見成效料市況樂觀 比亞迪未跌定宜先觀望

30/01/2024

　　恒生指數半日報15764，跌313點或1.9%，主板成交近500億元。恒生中國企業指數報5291，跌117點或2.2%。恒生科技指數報3117，跌85點或2.7%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、比亞迪(01211)及藥明生物(02269)；騰訊收報274.8元，跌7.2元或2.6%，成交27.36億元；比亞迪收報175.9元，跌10.2元或5.5%，成交17.48億元；藥明生物收報22.9元，跌0.25元或1.1%，成交14.16億元。國指三大成交股份依次為騰訊、比亞迪及阿里(09988)；阿里收報71.45元，跌1.15元或1.6%，成交11.95億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報65.75元，跌1.55元或2.3%，成交8.35億元。

 

(比亞迪雲巴網頁截圖)

 

葉尚志：內地正經歷去蕪存菁過程  恒指15400覓支持

 

　　恒大(03333)昨日(30日)遭頒令清盤，官媒評論引述未具名的「資深市場觀察人士」指，只要踩了法律紅線，不管是公司經營蒸蒸日上還是清盤破產，沒有「網開一面」，更沒有「大而不倒」。中港股市有回吐壓力，恒指十時左右跌幅擴大，最多曾跌逾400點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，上周港股邁入「政策市」，他認為中央一連串扶持措施後已起到托底作用，對於當局取態傾向樂觀，目前整固無礙市場恢復信心。


　　葉尚志認為，恒指未必要再向15000尋底，因目前市場對中央政策的信心回升，預計於15400已有初步支持。他解釋，由恒大遭頒令清盤以至人行突然宣布降準，反映內地正經歷經濟結構調整階段，之前部分市場人士憧憬的行業在過去一年均被下調估值，官方與市場都在經歷去蕪存菁的過程。他認為，政策已傾向全面放鬆，可以憧憬未來一至兩個月會有更多跟進政策出台。

 

比亞迪優勢縱減弱  仍料為行業競爭最後生還者

 

　　比亞迪(01211)發盈喜，預期截至去年12月底年度純利介乎290億至310億人民幣，升74.46%至86.49%，但市場普遍預期為315億人民幣。比亞迪今早低開後跌幅持續擴大，半日最多跌近7%，失守180元，創超過一年新低。葉尚志維持早前對比亞迪的觀望態度，認為比亞迪今首數周的銷量都表現平平，暫時對今年銷情仍要保持觀望。


　　葉尚志分析指，早前比亞迪業績曾一度再創新高，但高基數下估計公司必然要面對增長放緩，故市場都紛紛下調其估值。他又提到，目前新能源車市場競爭激烈，許多傳統車企都開始造新能源車，故比亞迪最初的優勢較為減弱，未來增長將同時受消費信心限制。但他預期，比亞迪營運能力仍然良好，長線將會是競爭中的生還者。


　　他補充，雖然維持長線看好比亞迪，但目前操作上仍要小心，以近期走勢而言，不宜貿然摸底入手比亞迪，應待股價喘穩後再部署。

 

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

理想汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

小鵬汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

吉利汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01992

復星旅遊文化

4.550

異動股

01418

盛諾集團

0.091

異動股

00101

恒隆地產

9.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01673 華章科技
  • 0.260
  • 02202 萬科企業
  • 6.240
  • 01528 紅星美凱龍
  • 1.860
  • 01332 透雲生物
  • 0.200
  • 03868 信義能源
  • 1.140
股份推介
  • 01186 中國鐵建
  • 4.820
  • 目標︰$5.20
  • 00883 中國海洋石油
  • 14.640
  • 目標︰$16.50
  • 01919 中遠海控
  • 8.420
  • 目標︰$9.20
  • 02338 濰柴動力
  • 13.740
  • 目標︰--
  • 03808 中國重汽
  • 17.780
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.450
  • 00700 騰訊控股
  • 274.800
  • 00001 長和
  • 40.850
  • 01211 比亞迪股份
  • 175.900
  • 00005 滙豐控股
  • 61.350
報章貼士
  • 01899 興達國際
  • 1.660
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 13.740
  • 目標︰$18.80
  • 01880 中國中免
  • 70.650
  • 目標︰$87.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/01/2024 12:05  恒指半日跌313點報15764，龍湖瀉逾7%，信義光能跌6%

30/01/2024 10:10  李家超:今展開23條立法公眾諮詢，下午到立法會介紹

30/01/2024 09:19  【恒大困局】內媒：恒大樓盤約三分一未交付，購房者依法優先受償

30/01/2024 09:19  【恒大困局】中新社：恒大是壞孩子，只要違法就沒有「大而不倒」

30/01/2024 07:50  《國金頭條》標普500漲破4900點大關，未來還看科技股業績

30/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２５﹒９６億元，買南方恒生科技沽騰訊

30/01/2024 08:40  【大行炒Ｄ乜】大和升藥明生物至「買入」，富瑞升煤炭、基建目標

30/01/2024 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８１３３，隔夜拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

比亞迪盈喜遜預期股價插逾半成，仍獲大行力撐可趁低吸？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》政策托底見成效料市況樂觀 比亞迪未跌定宜先觀望
人氣文章

新聞>香港要聞

證監會：「唱高散貨」懷疑集團骨幹成員昨日被檢控
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

Costco核爆級現象的「秘密」！在經濟衰退的年代，香港人、香港企業佈局該怎樣？未來十年你想點？Costco做到的你做到嗎？
人氣文章

著數速遞

新年優惠 | 友和YOHO網店龍年大減價！連續3個星期四搶筍貨！Apple Macbook Pro勁減近$5,000 / 85折買Dyson風筒 / 優惠碼減$100 / 指定信用卡利是 2
人氣文章

嘉‧點健康．利嘉敏

口乾解決方法 ︳ 不嗜甜仍蛀牙、乾咳不止可能因患口腔乾燥症？身體脫水及唾液不足致長期口乾！即學腮腺按摩刺激唾液分泌
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

應節龍年腕錶：來自Franck Muller、Bell & Ross、Breitling、Dior的新作，送兔迎龍！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

跟許久不見的前度碰面，該如何反應？分手後不期而遇，得到的只是尷尬
人氣文章

鑽石媒人Mei Ling．Mei Ling

霍金之戀
健康好人生 Health Channel
人氣文章
便秘解決｜日日食菜都便秘？醫生︰缺一類食物纖維！最佳通便飲食比例公開
人氣文章
冬天睡醒即落床增血管壓力易中風猝死？早上幾點是心血管病發作高峰期？營養師推介3種通血管食物
人氣文章
測謊機真的可以測謊？講大話比講真話更用腦燒腦！腦電波測謊較可靠？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 13:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 13:15
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 13:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/01/2024 12:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/01/2024
比亞迪盈喜遜預期股價插逾半成，仍獲大行力撐可趁低吸？
人氣文章財經熱話30/01/2024
《午市前瞻》政策托底見成效料市況樂觀 比亞迪未跌定宜先觀望
人氣文章香港要聞30/01/2024
證監會：「唱高散貨」懷疑集團骨幹成員昨日被檢控
人氣文章香港政情30/01/2024
李家超:23條立法諮詢期至2月28日，立法「早一日得一日」
人氣文章大行報告30/01/2024
【大行炒D乜】大行點評比亞廸／阿里／京東同藥明生物？一click就知道
人氣文章開市Good Morning30/01/2024
黃瑋傑：恒指反彈未結束，惟短線或須回調整固後再挑戰50天線
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金