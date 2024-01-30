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李家超:23條立法諮詢期至2月28日，立法「早一日得一日」

30/01/2024

　　行政長官李家超表示，23條立法諮詢期即日起至2月28日，政府會舉行多場講解，針對外國領事和商會。

 

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　　他又指，諮詢期有考慮到社會大眾已有共識，諮詢文件詳細清晰，而且國安法生效之後，政府已有實踐經驗，包括執法及審訊案件，他指立法「早一日得一日」，「早一日風險少一日」。

 

李家超:23條立法諮詢期長度適中，相信社會有共識

 

　　23條立法諮詢期由即日起至2月28日，行政長官李家超表示，香港面對的國家安全風險分別來自境外及境內，包括西方國家有個人政治理由針對國家發展，加上香港經歷2019年港版顏色革命後，相信大家都明白國安風險是突如其來的，而在境內方面，香港經歷2019年顏色革命後，外國代理人、亂港分子等仍潛伏在香港，利用不同的民生問題推波助瀾，而除了在香港本地講解立法建議外，亦會針對外國領事及商會解說，令他們明白立法後對香港營商環境有好處。


　　被問及是次諮詢期只有一個月，較2003年為短，他指出，諮詢期長度是「適合的」，因為諮詢文件中已清晰列明立法原因，又相信社會對立法已有共識，加上香港經歷2019年港版顏色革命，任何國安的敵對行為可以隨時出現，又指立法並非為了針對某些國家，而是為了保護自己國家。

 

23條列明案件在香港審理，不會將被捕人送往內地

 

李家超表示，諮詢過程是開放的，政府會審視不同意見，當大眾看到諮詢文件後就會明白政府是歡迎不同意見，政府的最終目的是為了防範可能出現的國安風險，重申政府有把握及相信立法原則是符合國際準則，香港現有的自由和權利會一直維持，包括《基本法》第27條提到的言論自由、結社自由等，強調自由權力會受到保障，並一直實行，又指政府建議的立法不會將被捕人士送往內地受審。


對於外國政客經常就香港法院判決發聲明會否違反23條，李家超指，立法為防止「有意圖」、「別有用心」的人，並引述德國商會稱沒意圖危害國安，故立法後對他不會有影響，而無論本地或外國人士有任何意見，若沒意圖危害國安便不需顧慮，普羅大眾無須擔心，又指政府樂於接受尖銳、負面的批評。

撰文:經濟通採訪組

 

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