管理層提業務大計，惟績前須停回購，騰訊股價受壓應如何部署？

騰訊(00700)昨日(29日)召開年度大會，主席及首席執行官馬化騰提到業務大計，指在「BAT」科網三巨頭中僅騰訊有機會發新芽，今年會全力發展微信視頻號直播電商，並寄望遊戲出海。另外，騰訊持續大手筆回購力撐股價，去年回購規模就佔港股回購總額四成，過去兩個月日均回購金額近6億元，惟因應公布業績前禁止買賣的規定，騰訊1月中起已暫停回購，而過去騰訊績前暫停回購後短期股價受壓居多，近日亦見遭北水頻頻減倉，加上大市未穩，恐為股價添壓，應如何部署？

(騰訊美國洛杉磯辦公室，截自騰訊網頁媒體資料庫視頻資料)

馬化騰：BAT僅騰訊有機會發新芽 今年全力發展直播電商

據內媒報道，馬化騰昨日在年度大會上回顧各大業務表現，並對未來提出方向與規劃。他表示，微信是公司目前最強壯的平台，過去十幾年，微信生態的不斷壯大為騰訊的發展提供了強有力的支撐，但接下來的挑戰是「微信這棵老樹如何發新芽」，而當年與阿里巴巴(09988)及百度(09888)合稱「BAT」的科網三巨頭中，「目前好像只看到我們還有機會發點新芽，其他新樹都在茁壯成長，也帶給我們很大的壓力。」

馬化騰曾把視頻號稱作是「全廠的希望」，他說，目前來看，「視頻號的確不負眾望，在成長過程中給我們很多驚喜。騰訊用戶群體的消費能力很強，但多年來缺乏的電商知識還是要補的，所以2024年能夠全力發展的就是視頻號直播電商，電商和廣告是相輔相成的。

他又表示，遊戲是騰訊的王牌業務，遊戲出海是騰訊目前出海國際化的最大希望。過去幾年在海外大知識產權(IP)遊戲公司的手遊研發、網絡運行運營等方面，公司發揮了一定優勢、建立了口碑。公司希望未來在軟件和遊戲研發方面橫向做透、做紮實，而不是在一個縱深角度跟其他遊戲公司或硬件廠商為敵，更關鍵的還是找準自己的主業並聚焦，這樣更有勝算。

騰訊佔港股去年回購金額四成 惟本月19日起暫停回購

值得一提，去年港股回購規模按年增長兩成至1259.26億元，創新高，當中騰訊回購金額佔40%，規模達484億元。Wind數據顯示，今年1月港股回購額持續創新高，本月截至26日止回購金額達228億元，較此前一年同期上升2.26倍，期間有99間公司進行回購，當中騰訊以13次居首，涉資逾98億元，佔總回購金額43%；第二位為美團(03690)，合共進行8次回購，涉資近32億元。

不過，現時聯交所在上市公司公布全年業績前兩個月設禁止買賣期(blackout period)，公司回購股份及大股東增持一律禁止，而騰訊將於3月20日公布全年業績，即已於1月19日起暫停回購。記得騰訊去年11月15日公布第三季業績後，於11月20日迅速重啟回購，至本月18日止，日均回購金額達5.73億元，佔同期騰訊日均成交約8%，當中12月22日內地發布網遊新規草案致遊戲股大跌，騰訊即由每日回購4億元大幅加碼至回購10億元。

里昂：基於宏觀環境不明朗 目標價降至440元

另外，里昂近日發表研報指，騰訊的微信公開課活動是讓生態開發者、服務商及客戶等共同交流的平台。騰訊2024微信公開課聚焦於培植視頻帳戶電商及小遊戲生態系統，兩者均提供具有盈利能力的收入模式，其中視頻帳戶串流未來將會推動廣告、支付平台及企業服務增長，小遊戲則有高毛利率及確認淨收入的潛力。



不過，里昂預期，騰訊去年第四季總收入按年增長放緩至8%，主要因為海外遊戲業務疲弱，但受惠於毛利率提升，經調整息稅前盈利(EBIT)料按年增長28%，估計毛利率得以持續擴充，貨幣化提升，基於宏觀環境不明朗，將目標價由500元下調12%至440元，維持「買入」評級。





美銀：新遊戲貢獻有限降上季收入預測 仍予目標價472元



另美銀證券下調騰訊去年第四季收入預測，由1590億元人民幣降至1540億元人民幣，即同比升6%，主要基於該行削減對騰訊遊戲收入增長預測，由按年升6%降至零。該行相信騰訊季度遊戲收益受高基數及新遊戲貢獻有限影響，短期催化劑包括《元夢之星》及在新春高峰期推出潛在新遊戲，以及中國對遊戲規管最終定案。

美銀證券預計騰訊廣告業務及金融科技與企業服務維持良好動力，季度收入料分別同比增長18%及14%。由於公司轉向高質量增長模式，毛利率對比收入而言為更重要的業務指標，維持預測其季度毛利率同比升6個百分點至49%，毛利同比升22%，經調整凈利率料維持同比增長逾三成至390億元人民幣，維持「買入」評級，料2023及2024年每股盈利為12.54及15.71元人民幣，低於早前預測的12.89及16.05元人民幣，目標價472元。

黃瑋傑：投資者不信會發新芽難予高估值 股價料只與大市同步



輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，參看騰訊以往績前暫停回購期間的股價表現沒太大意思。公司回購股份為股價帶來支持，一旦沒回購少了一個支撐力，股價回軟機會自然較大，除非市況當時很好。反而技術指標分析更值得相信。至於馬化騰提到「老樹發新芽」，過往市場給予ATMJ(阿里、騰訊、美團、京東)很高估值，現時卻愈來愈低，只有10幾倍市盈率，根本不似高增長科技股，原因它們已變了老樹，很多新業務增長大不如前，如阿里的雲業務本是其新芽，現時也已變成老芽，若再無新芽代替老芽，未來增長前景令市場擔心，故不願給予太高估值。試看美股科技「七巨頭」，除Tesla外隻隻股價及估值都很高，正因市場相信它們繼續有AI等新芽，儘管將來可否茁壯成長未知，相反投資者看不到或不相信港股中的科技股會有新芽，故估值一直受壓，失去以前那種增長動力。

至於騰訊股價表現，黃瑋傑指，其走勢似乎近似恒指，上周四(25日)衝至高位292元，今日(30日)則先回試10天線約277元，暫仍可視為整固旗形；此前由260元彈至292元，累升10幾個百分點，難免要抖抖氣，但若跌至低於272元破壞上升旗形，走勢會轉差。事實上，騰訊只可定性為「與大市同步」的股份，跌穿277元恐下試272元，若持有可先行沽出，低位再買，惟要跑贏大市，最好換馬至強勢股。

恒指今日跌2.32%收報15703點，科指跌3.27%報3098點；騰訊則跌2.91%報273.8元，成交59.13億元。其他科技股亦普遍下挫，阿里跌2%報71.15元，美團跌2.82%報65.4元，京東(09618)跌4.07%報89.55元，網易(09999)跌4.39%報152.5元，百度跌1.62%報103.4元，快手(01024)跌4.59%報40.5元，小米(01810)跌3.01%報12.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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