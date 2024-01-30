  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

管理層提業務大計，惟績前須停回購，騰訊股價受壓應如何部署？

30/01/2024

　　騰訊(00700)昨日(29日)召開年度大會，主席及首席執行官馬化騰提到業務大計，指在「BAT」科網三巨頭中僅騰訊有機會發新芽，今年會全力發展微信視頻號直播電商，並寄望遊戲出海。另外，騰訊持續大手筆回購力撐股價，去年回購規模就佔港股回購總額四成，過去兩個月日均回購金額近6億元，惟因應公布業績前禁止買賣的規定，騰訊1月中起已暫停回購，而過去騰訊績前暫停回購後短期股價受壓居多，近日亦見遭北水頻頻減倉，加上大市未穩，恐為股價添壓，應如何部署？

 

(騰訊美國洛杉磯辦公室，截自騰訊網頁媒體資料庫視頻資料)

 

馬化騰：BAT僅騰訊有機會發新芽　今年全力發展直播電商

 

　　據內媒報道，馬化騰昨日在年度大會上回顧各大業務表現，並對未來提出方向與規劃。他表示，微信是公司目前最強壯的平台，過去十幾年，微信生態的不斷壯大為騰訊的發展提供了強有力的支撐，但接下來的挑戰是「微信這棵老樹如何發新芽」，而當年與阿里巴巴(09988)及百度(09888)合稱「BAT」的科網三巨頭中，「目前好像只看到我們還有機會發點新芽，其他新樹都在茁壯成長，也帶給我們很大的壓力。」

 

　　馬化騰曾把視頻號稱作是「全廠的希望」，他說，目前來看，「視頻號的確不負眾望，在成長過程中給我們很多驚喜。騰訊用戶群體的消費能力很強，但多年來缺乏的電商知識還是要補的，所以2024年能夠全力發展的就是視頻號直播電商，電商和廣告是相輔相成的。

 

　　他又表示，遊戲是騰訊的王牌業務，遊戲出海是騰訊目前出海國際化的最大希望。過去幾年在海外大知識產權(IP)遊戲公司的手遊研發、網絡運行運營等方面，公司發揮了一定優勢、建立了口碑。公司希望未來在軟件和遊戲研發方面橫向做透、做紮實，而不是在一個縱深角度跟其他遊戲公司或硬件廠商為敵，更關鍵的還是找準自己的主業並聚焦，這樣更有勝算。

 

騰訊佔港股去年回購金額四成　惟本月19日起暫停回購

 

　　值得一提，去年港股回購規模按年增長兩成至1259.26億元，創新高，當中騰訊回購金額佔40%，規模達484億元。Wind數據顯示，今年1月港股回購額持續創新高，本月截至26日止回購金額達228億元，較此前一年同期上升2.26倍，期間有99間公司進行回購，當中騰訊以13次居首，涉資逾98億元，佔總回購金額43%；第二位為美團(03690)，合共進行8次回購，涉資近32億元。

 

　　不過，現時聯交所在上市公司公布全年業績前兩個月設禁止買賣期(blackout period)，公司回購股份及大股東增持一律禁止，而騰訊將於3月20日公布全年業績，即已於1月19日起暫停回購。記得騰訊去年11月15日公布第三季業績後，於11月20日迅速重啟回購，至本月18日止，日均回購金額達5.73億元，佔同期騰訊日均成交約8%，當中12月22日內地發布網遊新規草案致遊戲股大跌，騰訊即由每日回購4億元大幅加碼至回購10億元。

 

里昂：基於宏觀環境不明朗　目標價降至440元  

 

　　另外，里昂近日發表研報指，騰訊的微信公開課活動是讓生態開發者、服務商及客戶等共同交流的平台。騰訊2024微信公開課聚焦於培植視頻帳戶電商及小遊戲生態系統，兩者均提供具有盈利能力的收入模式，其中視頻帳戶串流未來將會推動廣告、支付平台及企業服務增長，小遊戲則有高毛利率及確認淨收入的潛力。


　　不過，里昂預期，騰訊去年第四季總收入按年增長放緩至8%，主要因為海外遊戲業務疲弱，但受惠於毛利率提升，經調整息稅前盈利(EBIT)料按年增長28%，估計毛利率得以持續擴充，貨幣化提升，基於宏觀環境不明朗，將目標價由500元下調12%至440元，維持「買入」評級。

美銀：新遊戲貢獻有限降上季收入預測　仍予目標價472元


　　另美銀證券下調騰訊去年第四季收入預測，由1590億元人民幣降至1540億元人民幣，即同比升6%，主要基於該行削減對騰訊遊戲收入增長預測，由按年升6%降至零。該行相信騰訊季度遊戲收益受高基數及新遊戲貢獻有限影響，短期催化劑包括《元夢之星》及在新春高峰期推出潛在新遊戲，以及中國對遊戲規管最終定案。

 

　　美銀證券預計騰訊廣告業務及金融科技與企業服務維持良好動力，季度收入料分別同比增長18%及14%。由於公司轉向高質量增長模式，毛利率對比收入而言為更重要的業務指標，維持預測其季度毛利率同比升6個百分點至49%，毛利同比升22%，經調整凈利率料維持同比增長逾三成至390億元人民幣，維持「買入」評級，料2023及2024年每股盈利為12.54及15.71元人民幣，低於早前預測的12.89及16.05元人民幣，目標價472元。

 

黃瑋傑：投資者不信會發新芽難予高估值　股價料只與大市同步  


　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，參看騰訊以往績前暫停回購期間的股價表現沒太大意思。公司回購股份為股價帶來支持，一旦沒回購少了一個支撐力，股價回軟機會自然較大，除非市況當時很好。反而技術指標分析更值得相信。至於馬化騰提到「老樹發新芽」，過往市場給予ATMJ(阿里、騰訊、美團、京東)很高估值，現時卻愈來愈低，只有10幾倍市盈率，根本不似高增長科技股，原因它們已變了老樹，很多新業務增長大不如前，如阿里的雲業務本是其新芽，現時也已變成老芽，若再無新芽代替老芽，未來增長前景令市場擔心，故不願給予太高估值。試看美股科技「七巨頭」，除Tesla外隻隻股價及估值都很高，正因市場相信它們繼續有AI等新芽，儘管將來可否茁壯成長未知，相反投資者看不到或不相信港股中的科技股會有新芽，故估值一直受壓，失去以前那種增長動力。

 

　　至於騰訊股價表現，黃瑋傑指，其走勢似乎近似恒指，上周四(25日)衝至高位292元，今日(30日)則先回試10天線約277元，暫仍可視為整固旗形；此前由260元彈至292元，累升10幾個百分點，難免要抖抖氣，但若跌至低於272元破壞上升旗形，走勢會轉差。事實上，騰訊只可定性為「與大市同步」的股份，跌穿277元恐下試272元，若持有可先行沽出，低位再買，惟要跑贏大市，最好換馬至強勢股。

 

　　恒指今日跌2.32%收報15703點，科指跌3.27%報3098點；騰訊則跌2.91%報273.8元，成交59.13億元。其他科技股亦普遍下挫，阿里跌2%報71.15元，美團跌2.82%報65.4元，京東(09618)跌4.07%報89.55元，網易(09999)跌4.39%報152.5元，百度跌1.62%報103.4元，快手(01024)跌4.59%報40.5元，小米(01810)跌3.01%報12.9元。 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


其他騰訊相關新聞：
瑞銀料今年中國電商行業將錄高單位數增長，偏好遊戲、教育股
馬化騰：今年發展微信視頻號直播電商，遊戲出海是國際化最大希望
【大國博弈】美國新草案擬要求雲計算服務商披露外國客戶信息
《行業數據》機構：去年中國出海手遊收入減，米哈游原神蟬聯冠軍

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02145

上美股份

30.600

異動股

00681

中民控股

0.023

異動股

00017

新世界發展

9.980

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02145 上美股份
  • 30.600
  • 00012 恒基地產
  • 21.000
  • 02618 京東物流
  • 7.140
  • 06955 博安生物
  • 10.660
  • 00764 永恒策略
  • 0.050
股份推介
  • 01186 中國鐵建
  • 4.700
  • 目標︰$5.20
  • 00883 中國海洋石油
  • 14.500
  • 目標︰$16.50
  • 01919 中遠海控
  • 8.280
  • 目標︰$9.20
  • 02338 濰柴動力
  • 13.720
  • 目標︰--
  • 03808 中國重汽
  • 17.880
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.150
  • 00700 騰訊控股
  • 273.800
  • 00001 長和
  • 40.600
  • 01211 比亞迪股份
  • 177.900
  • 00005 滙豐控股
  • 61.350
報章貼士
  • 01899 興達國際
  • 1.630
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 13.720
  • 目標︰$18.80
  • 01880 中國中免
  • 70.000
  • 目標︰$87.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/01/2024 16:13  恒指全日跌373點報15703，恒隆地產瀉逾8%，申洲挫7%

30/01/2024 15:07  《Ａ股行情》恐慌重現滬綜指收挫1.8%，半導體崩跌深市續低迷

30/01/2024 07:50  《國金頭條》標普500漲破4900點大關，未來還看科技股業績

30/01/2024 09:19  【恒大困局】內媒：恒大樓盤約三分一未交付，購房者依法優先受償

30/01/2024 09:19  【恒大困局】中新社：恒大是壞孩子，只要違法就沒有「大而不倒」

30/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２５﹒９６億元，買南方恒生科技沽騰訊

30/01/2024 08:40  【大行炒Ｄ乜】大和升藥明生物至「買入」，富瑞升煤炭、基建目標

30/01/2024 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８１５３，兩周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

管理層提業務大計，惟績前須停回購，騰訊股價受壓應如何部署？
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】腦機接口成真，AI現下一風口
人氣文章

新聞>財經熱話

比亞迪盈喜遜預期股價插逾半成，仍獲大行力撐可趁低吸？
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

轉季湯水｜天氣寒冷易傷風感冒！病癒氣虛久咳不癒？教你煲益氣生津「花旗參鮮石斛老黃瓜湯」
人氣文章

師傅靈靈法

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！
人氣文章

健康解「迷」

北上減肥｜實試深圳全封閉減肥訓練營！月費數千訓練細節公開！港漂男大讚︰有美女陪練伙食環境好！
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「媽姐 Daughters of Canton Delta」：咀嚼僱傭歷史中的故事與堅忍，勾起湮遠記憶
人氣文章

Watch & Jewelry

龍年配龍錶！江詩丹頓十二生肖傳奇系列、HUBLOT甲辰龍年鈦金腕錶，新一年的兩款龍年限量腕錶，為腕間添上一份尊貴
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《潛行》是懨悶的 —— 香港動作片為甚麼不再刺激？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
氣虛怎麼改善？正常呼吸、唱歌不夠氣可能係氣虛！氣虛會令精神差？針灸調養精、氣、神可延緩衰老 2
人氣文章
保暖內衣3大錯誤穿法流失熱能、愈著愈凍？醫生：2類人穿著隨時炎症發作！睇埋消委會推介6款最保暖內衣！15款愈洗愈暖？
人氣文章
口乾解決方法 ︳ 不嗜甜仍蛀牙、乾咳不止可能因患口腔乾燥症？身體脫水及唾液不足致長期口乾！即學腮腺按摩刺激唾液分泌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 17:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 17:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/01/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/01/2024
管理層提業務大計，惟績前須停回購，騰訊股價受壓應如何部署？
人氣文章國際動態30/01/2024
聯儲局退出量化緊縮所需時間或超預期
人氣文章FOCUS30/01/2024
【FOCUS】腦機接口成真，AI現下一風口
人氣文章國際動態30/01/2024
美議員要求對四家參與福特建廠計劃中企實施出口限制
人氣文章財經熱話30/01/2024
比亞迪盈喜遜預期股價插逾半成，仍獲大行力撐可趁低吸？
人氣文章財經熱話30/01/2024
《午市前瞻》政策托底見成效料市況樂觀 比亞迪未跌定宜先觀望
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金