  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

恒隆陳啟宗：今是保命保本時候，香港繁榮先要穩定

30/01/2024

　　恒隆集團(00010)及恒隆地產(00101)公布全年業績。集團董事長陳啟宗在業績會議上表示，過往數年世界改變特別快，發展方向不令人鼓舞，形容今日是保命保本的時候，而不是大發展，預期未來數年外圍環境會較困難。

 

 

　　他亦對本港「23條」立法及美國大選發表意見，其中，反問「23條」與房地產價格是否有關係。他表示，香港要穩定才會有繁榮，認為政府該做的事就要做，而做生意的人則是順應外圍環境，憑自己努力做到最好。

 

特朗普較理性

 

　　被問及會否憂慮今年美國大選特朗普有機會重新上台，他則表示，特朗普上台應不會較今日壞，因現任美國總統全方位打擊中國，而特朗普只著眼貿易，較為理性。

 

　　對於今年即將把董事長一職交棒予長子陳文博，陳啟宗對其建議，縱使集團已上軌道，但不要犯下大型資本資出錯誤，形容今日「大發圍」很危險。另一方面，他表示，雖然市場不影響手持極多現金的地產公司，但95%地產公司均有借貸，總是要小心為上。

 

再次重申「此熊不是彼熊」 但不需無謂的悲觀

 

　　至於過往「擁抱熊市」的恒隆，陳啟宗再次重申「此熊不是彼熊」，此熊市較以往複雜很多，不要太隨便樂觀，但亦不需無謂的悲觀。

 

　　陳啟宗續指出，個人對大灣區看法相當不錯，又指香港人若嫌香港樓價貴，不妨考慮到南沙或大灣區置業，料當地樓價會於未來5年大漲。不過，他補充指，集團策略仍關注成熟大城市。

 

　　他於席間轉述深入了解內房的商界人士提到，有生之年不會看到中國經濟好轉。他提到，當年自己多次指出內房問題，但周遭人士仍過份樂觀，而現時亦顯得過份悲觀。雖然他再提到只有當滿街鮮血時，就是入市時機，但又重申是次熊市較複雜，暫時不要行動。

 

退休後打算多看書及旅遊

 

　　陳啟宗自1991年任集團董事長一職，被問及退休後打算，他指自己興趣很多，預計會多看書本及消閒旅遊，形容生活會多姿多采，且強調自己身體沒有問題。

 

董事會早有意識安排繼任人 是適當時候交棒

 

（Rex攝）

 

　　恒隆集團及恒隆地產聯合公布，自1991年起任集團董事長的陳啟宗擬於4月26日股東大會後退任，往後將不會擔任董事會非執行董事職位。陳啟宗在業績會召開前表示，董事會以往10多年，已相當有意識安排繼任人，而結果亦與想像相符，因此現時是適當時候交棒。

 

　　他續稱，自己仍會保留個人辦公室，集團業務「幫得手就幫手」。他又指，個人比較爽快，認為退任後，應讓等年輕人做該做的事。不過，屋企（陳氏）仍是集團最大股東，因此他稱仍須做為公司最好的事。

 

　　集團董事會建議並推選陳啟宗的長子，集團副董事長、執行董事及執行委員會成員陳文博為集團董事長及執行委員會主席。陳文博首先感謝爸爸（陳啟宗）一直以來的管理職責（stewardship），又稱集團未來策略不會有大變化。

 

今年零售市場看法審慎樂觀 高端零售業務不受經濟影響

 

（Rex攝）

 

　　集團行政總裁盧韋柏在業績會議上指出，今年零售看法審慎樂觀，其中今年1月零售銷售暫按年放緩，因受去年1月農曆新年基數效應影響，但今年同期數字則與較2021年相約。至於內地經濟疲弱，他認為，對其高端商場業務影響不多，且希望今年在商場多做節日等相關活動，以吸引人流及生意。

 

內地發展高端物業方向清晰 未來策略不變

 

　　內地發展物業方面，他認為現時現時賣現樓較賣樓花為好。不過，就算集團恢復銷售物業，收入佔比較少亦料僅維持個位數字。他補充指，武漢、昆明發展物業項目料於今年年初至年中落成。集團副董事長陳文博形容，今年將為集團建築高峰期，手頭上有很多項目進行。他續指，內地發展高端物業方向清晰，未來數年策略不變，在保本保命階段，保守為較好做法。

 

今年資本開支約60億 槓桿水平非常健康

 

　　集團首席財務總監趙家駒指出，今年資本開支料約60億元，屬近期高位，但財務上仍會非常謹慎；至去年底，恒隆集團、恒隆地產淨負債比率分別為28.6%、31.9%，認為槓桿水平非常健康。

 

　　盧韋柏亦指出，本港豪宅市道方面，近日可見豪宅成交價錢或受壓，但仍有價有市，長遠該板塊有其市場價值及更具防守力。另一方面，集團在香港尚有樓宇待售，加上內地有多個項目興建當中，因此不急於在兩地增加土儲。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02145

上美股份

30.600

異動股

00681

中民控股

0.023

異動股

00017

新世界發展

9.980

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02145 上美股份
  • 30.600
  • 00681 中民控股
  • 0.023
  • 00017 新世界發展
  • 9.980
  • 00267 中信股份
  • 7.360
  • 00012 恒基地產
  • 21.000
股份推介
  • 01186 中國鐵建
  • 4.700
  • 目標︰$5.20
  • 00883 中國海洋石油
  • 14.500
  • 目標︰$16.50
  • 01919 中遠海控
  • 8.280
  • 目標︰$9.20
  • 03808 中國重汽
  • 17.880
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 13.720
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.150
  • 00700 騰訊控股
  • 273.800
  • 00001 長和
  • 40.600
  • 01211 比亞迪股份
  • 177.900
  • 00005 滙豐控股
  • 61.350
報章貼士
  • 01899 興達國際
  • 1.630
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 13.720
  • 目標︰$18.80
  • 01880 中國中免
  • 70.000
  • 目標︰$87.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/01/2024 16:13  恒指全日跌373點報15703，恒隆地產瀉逾8%，申洲挫7%

30/01/2024 15:07  《Ａ股行情》恐慌重現滬綜指收挫1.8%，半導體崩跌深市續低迷

30/01/2024 07:50  《國金頭條》標普500漲破4900點大關，未來還看科技股業績

30/01/2024 09:19  【恒大困局】內媒：恒大樓盤約三分一未交付，購房者依法優先受償

30/01/2024 09:19  【恒大困局】中新社：恒大是壞孩子，只要違法就沒有「大而不倒」

30/01/2024 17:48  【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒６億元，買藥明沽盈富

30/01/2024 08:40  【大行炒Ｄ乜】大和升藥明生物至「買入」，富瑞升煤炭、基建目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒隆陳啟宗：今是保命保本時候，香港繁榮先要穩定
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】大新銀行3個月存息加至4.7厘，創興天星齊加息
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》A股兩連挫，蘇州撤限購，商務部抗議在美中資遭打壓
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

亞洲20大富豪家族排行榜出爐！點解李嘉誠榜上無名？彭博：香港4大上榜家族身家縮水！這個國家最多富豪家族上榜兼蟬聯榜首！即睇詳細排行 2
人氣文章

小薯茶水間

利是金額｜2024年利是公價一覽！12類人如保安、同事子女、茶水間姐姐要畀幾多？5大派利是收利是禁忌：4種顏色利是封不能用？新婚夫婦一共派X封 1
人氣文章

娛樂情報

食神梁文韜轉型做美食KOL？身材暴脹巨腩再現！韜韜曾因弟弟猝逝決心減肥激減130磅
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

譚旻萱，不是自然的你不愛你
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

銅鑼灣「小日本」食廈高級鐵板燒！領事館級別大廚主理！鐵板青森鮑魚配北海道馬糞海膽、西澳龍蝦、厚切熊本A5和牛，嘗出意日法融和風味！別錯過鱈場蟹肉土鍋飯
人氣文章

鑽石媒人Mei Ling．Mei Ling

16年國際頂級婚介經驗之談 ! 鑽石媒人Meiling 開創全新YouTube頻道：一系列愛情專題影片助你尋覓Mr / Ms Right！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
熟男的最後探戈？曖昧和婚外情的距離，可能只是一步之遙
人氣文章
脊椎經絡
人氣文章
性病椰菜花｜女子下體生粒粒兼異常出血求醫驚揭染「椰菜花」！疑因去公廁前忽略一事惹禍！4大環境最易染性病
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 19:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/01/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/01/2024
恒隆陳啟宗：今是保命保本時候，香港繁榮先要穩定
人氣文章生財有道30/01/2024
【高息定存】大新銀行3個月存息加至4.7厘，創興天星齊加息
人氣文章中國故事30/01/2024
《神州經脈》A股兩連挫，蘇州撤限購，商務部抗議在美中資遭打壓
人氣文章財經熱話30/01/2024
管理層提業務大計，惟績前須停回購，騰訊股價受壓應如何部署？
人氣文章國際動態30/01/2024
聯儲局退出量化緊縮所需時間或超預期
人氣文章FOCUS30/01/2024
【FOCUS】腦機接口成真，AI現下一風口
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金