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【預算前瞻】ACCA料本年度財赤1220億元，籲減股票印花稅

30/01/2024

　　特許公認會計師公會（ACCA）香港分會公布就2024／25年度的政府財政預算案的建議，預計2023／24的財政赤字為1220億元，財政儲備7130億元。

 

 

　　ACCA香港分會副會長何家輝表示，建議政府檢視其營運方式及引入新科技，在不影響服務質素下，降低成本；又認為現時是適當時機檢討稅制，政府需要就此進行廣泛諮詢。

 

籲減股市印花稅至與內地一致

 

　　ACCA香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊表示，建議進一步減少樓市印花稅，並以香港永久性居民為優先考慮。股市方面，為了進一步增強香港股市競爭力和投資者信心，建議進一步降低股票印花稅、例如與內地水平一致，即轉讓方只需支付0.05%，為股市和資金注入動力，鞏固香港國際金融中心地位。

 

　　他又建議政府引入針對性的電動車補貼，並延長將於今年3月31日到期的「一換一」計劃；以及建議政府向總收入不超過500萬港元的公司提供現金回扣或補貼，以提供或贊助員工培訓，提高業務流程和績效。

 

籲強制資本投資者投資基建項目

 

　　ACCA香港分會稅務委員會聯席主席陳志偉表示，為了令香港家族辦公室的規模更龐大及投資組合更多元化，建議政府擴大有關稅務優惠的資產類別，涵蓋工商物業投資。而在政府資本投資者入境計劃方面，ACCA建議強制投資於香港的旗艦基建項目，如北部都會區和交椅洲人工島等，以與香港政府的其他戰略發展產生協同效應。

 

　　他又建議政府應優先考慮與其他主要貿易夥伴國家，特別是「一帶一路」沿線國家簽訂稅務協定，並建議政府考慮放寬研發開支的扣稅資格，並對合資格活動或資產的指定開支引入現金回贈。

 

　　綠色金融方面，建議為符合條件的債券發行人和貸款借款人提供進一步的非貨幣支持，以及就「綠色和可持續金融培訓先導計劃」延長期限和加大補貼金額。

 

23條立法如做好諮詢及條文清晰 不會影響營商意欲

 

　　何家輝建議政府重新審視稅制，但他認為不應該針對某個稅種，例如資產增值稅或銷售稅，而是應該與市民和商界一起商討，本港長遠發展的方向，在不影響民生下調整稅種。他又指，引進企業來港以及留住來港人才，這些人都會成為納稅人，有助增加稅收。

 

　　對於23條立法即日起展開諮詢，何家輝指，只要政府進行充分的溝通和諮詢，條文清晰，市民和營商人士都了解，則不會影響營商意欲。

 

強制入境投資者投資大型基建項目

 

　　目前資本投資者入境計劃的投資門檻為3000萬元，ACCA建議強制投資者投資於香港的旗艦基建項目，如北部都會區和交椅洲人工島等。ACCA香港分會稅務委員會聯席主席陳志偉表示，該建議是為了加強計劃與本港經濟發展的關聯性，亦讓投資者有多個選擇，可認購由政府發行的債券。他舉例目前規定投資者要將10%的資本投資於創科行業，認為可以參考相關做法。

 

調低股票印花稅提高本港競爭力

 

　　對於ACCA建議進一步下調樓市印花稅，鄭傑燊解釋，印花稅並非主導交易量的因素，但他認為可以降低買家印花稅，以助本港永久居民置業，至於下調的幅度由政府決定，並根據政策推出後的市場反應，再持續調整。至於該會建議將股票印花稅下調至與內地一樣，為0.005%，鄭傑燊指有關舉措是希望可以讓香港與鄰近其他地區相比具競爭力。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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