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立會討論第二批簡約公屋項目，涉款98億元

31/01/2024

　　立法會工務小組討論第二批共9個簡約公屋項目，涉款98.3億元。房屋局長何永賢指，今批簡約公屋樓層較多，樁柱上要求不同，可節省成本比例較少。

 

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　　她稱，部分「火柴盒」校舍空間較小，但會保留禮堂和圖書館等設施供住戶使用，以及周邊屋邨配套齊全。兩批項目合共3萬個簡約公屋單位，將有超過一半位於市區，而早前公布的上水蓮塘尾選址，項目成本效益較低，決定不再推展有關項目。她說1至2人單位將佔7成、3至4人單位佔2成、5至6人單位佔1成，參考過渡性房屋經驗，相信大單位數目足夠。


　　第二批簡約公屋包括4個分別位於柴灣常安街/常平街、屯門第54區、小欖樂安排和馬鞍山恆光街項目，提供約1.24萬個單位，另外改裝5間分別位於上水、觀塘和黃大仙空置校舍，提供約600個單位。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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