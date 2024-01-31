中電神華發盈警仍逆市造好，可部署吸納？

中電(00002)及中國神華(01088)分別發盈警，其中中電預期去年將就澳洲業務商譽減值約59億元，有關減值為非現金項目，不會對營運盈利造成影響，惟將顯著減低全年總盈利，惟去年總盈利料仍可按年升6.1倍，如撇除有關影響更升12.5倍。神華則料受煤炭及鐵路分部利潤下降等影響，去年盈利減少最多14%。惟兩股今日(31日)均逆市造好，是否因股息率仍吸引？可否部署吸納？

（中電集團網頁企業短片截圖）

中電去年就澳洲業務商譽減值59億元 惟盈利仍按年升6倍

中電公布，截至2023年12月31日止年度，計及就EnergyAustralia客戶業務商譽減值約59億元後，預期總盈利約為66億元，按年升6.1倍。而在計及EnergyAustralia商譽減值前，預計總盈利約125億元，按年升12.5倍，當中包括在EnergyAustralia的遠期能源合約方面，預期將有一項公平價值收益約21億元。



集團又預期營運盈利，在計及公平價值變動前，約為101億元，較2022年的76億元增加超過30%。



中電：去年營運財務表現強勁 主要靠香港業務



中電表示，2023年營運財務表現強勁，大部分來自香港管制計劃業務的可靠貢獻，同時中國業務保持強勁的財務表現、印度Apraava Energy繼續展現出提高業務利潤的能力；以及EnergyAustralia業績在計入公平價值變動前顯示營運盈利顯著改善，從2022年重大虧損23億元至現時接近收支平衡。

另中電指，澳洲經濟正經歷高通脹時期，加上利率高企，將進一步增加客戶業務的整體營運成本，並對資金成本產生負面影響。同時，澳洲能源零售市場的競爭顯著加劇，預計激烈競爭將持續一段時間。上述不利因素使EnergyAustralia客戶業務的估值下降，預計將導致約59億元的商譽減值，減值後商譽降至25億元。由於商譽減值列帳在影響可比性項目中，因此預計將顯著減低全年總盈利。

此外，中電公布，財務總裁戴思力因私人理由將於2024年離任公司。2024年4月1日起，現任國際業務總裁紀安立將接替戴思力出任財務總裁；作為交接安排一部分，戴思力將成為首席執行官的顧問，並留任公司直至2024年6月30日。

滙證：中電澳洲業務基本面回復 升目標價至75元

滙證發表研報指，中電預期，剔除非現金減值調整，子公司Energy Australia的營運利潤在2023年下半年扭虧為盈。公司的措施有助子公司重回正軌，同時相信新任行政總裁和財務總監將繼續視之為戰略資產。隨著基本面改善，料市場對公司的信心將有所改善，美聯儲潛在減息對公司亦有利。另外，為澳洲子公司尋找投資者對於資本配置而言將會是正面催化劑，有可能提高股東回報。

滙證指，中電澳洲業務的基本面回復，是盈利及估值反彈原因，將公司去年經常性純利預測上調18%，2024至25年輕微上調5%，目標價由60元上調至75元，評級由「持有」升至「買入」。

熊麗萍：今次減值料對股價影響不大 惟息率不吸引或見60元



（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，中電業務表現主要看其經營盈利，而今次就澳洲業務減值是一個商譽減值，並非反映在現金流方面。中電核心盈利仍有三成增長，最大部分來自香港，在利潤管制下基本上有保證。現時很多公用股於海外有業務，而中電澳洲業務規模也很大，其次為內地，內地業務在經濟重啟後亦見慢慢增長。她認為澳洲業務減值屬一次性影響，相信對股價影響不大，事實上對過去兩年其澳洲子公司業務表現，大家亦已心裏有數。不過，中電現時多市場發展，未必會突然退出澳洲市場，除非當地有很多不明朗因素或看到有新政策推出，而印度也是其中一個有增長潛力的市場，可明顯受惠其經濟發展，但要留意當地政策變化很大。

熊麗萍續指，中電股價走勢要看息率，股價經近期回落後，現時息率仍不足5厘，美國10年債息都有4厘，中電5厘息其實不吸引，股價調整至60元不出奇，即使跌至60元也只有5厘幾息，仍不算吸引，未有貨宜忍忍手。

神華：煤炭及鐵路分部利潤下降 料去年純利減最多14%



中國神華預期截至去年12月31日止年度利潤627億至657億元人民幣，按年下降9.9%至14%。



神華指，業績變動主因在增利因素方面，受售電量增長、燃煤平均採購價格下降等影響，發電分部利潤增長，以及應佔聯營公司損益增長。但在減利因素方面，受煤炭平均銷售價格下降等影響，煤炭分部利潤下降，而受鐵路檢修較多等影響，鐵路分部成本增長、利潤下降，加上其他費用增加，以及2022年同期部分煤炭子公司匯算清繳企業所得稅時以前年度多繳稅額抵減當期所得稅，去年度所得稅同比有所增加。

神華主營業務仍樂觀 現金流充裕保持高股息分紅



其實，神華業務表現不算太差。在主營業務方面，佔比約七成的煤炭銷售去年全年保持穩定增長，煤炭銷售量按年增長7.7%，商品煤產量按年增長3.5%。在煤炭保有量上目前神華擁有六個礦區，總保有資源量約329億噸。至於業務佔比約23%的電力銷售，去年全年總售電量按年增長11.1%，總發電量按年增長11%。總體來看，神華主營業務仍樂觀。



而一直以來神華保持較高的股息分紅，2022年股利支付率為72.76%，據中國基金報測算即便按照2022年的股利支付率，當下買入神華的股息率仍高達6%。東吳證券也表示2023年神華可自由支配現金預計超1000億人民幣，且短期內無大幅資本開支和大額償債需求，現金流充裕穩定，特別派息預期提升。

國資委擬把市值管理納央企負責人考核 國金證券：煤炭股估值重塑或持續

值得一提，國務院國資委日前表示，將研究把市值管理納入對中央企業負責人業績考核，引導中央企業負責人更加關注、更加重視所控股上市公司的市場表現，及時運用市場化的增持、回購等手段傳遞信心、穩定預期、加大現金分紅力度。中國神華有關負責人指，此舉是國資委落實金融強國、增強國企央企核心功能、提升核心競爭力的重要舉措，是提高上市公司質量、推動高質量發展的具體抓手，中國神華將積極做好落實。



國金證券近期發表研報認為，本輪板塊行情已較之前發生了內在邏輯的變化，股價上漲的主要因素已轉變為高股息資產價值發現帶來的估值重塑。在市場愈發重視投資者回報相關指標，疊加國企改革和市值管理要求提出帶來利好的背景下，煤炭高股息資產的「確定性」價值認可度有望持續居高，板塊估值重塑或持續演繹。





黃偉豪：博估值重估神華可中線吸納 28.5元可先買一注



（黃偉豪）

中薇證券研究部執行董事黃偉豪指，神華雖料去年盈利跌最多14%，但若單計第四季表現不算太差，而在港股再度回落下，資金更偏向追捧此類「中字頭」高息國企，博其估值獲重估。事實上，神華股價雖已升了很多，但估值仍低，市盈率只有幾倍，加上內地擬把市值管理納入央企負責人業績考核，令人有所憧憬，故可作中線部署。不過，因其累積升幅已大，宜待股價稍為回落分注吸納，第一注可先於10天線約28.5元買入。

中電今日升1.06%收報62.15元，成交3.02億元。神華則升2.07%收報29.55元，成交8.75億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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