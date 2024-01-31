  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

鄉議局倡樓市全面撤辣，暫緩推交椅洲人工島

31/01/2024

　　新界鄉議局約見財政司司長等官員，就下月發表的財政預算案提交28項建議。主席劉業強在會後表示，建議樓市應全面撤辣，以恢復房地產市場的正常運作，避免對經濟復甦的進展造成阻礙。

 

延伸閱讀:

【大國博弈】標普：藥明康德或面臨美法案草案考驗，目前仍存變化

藥明康德(02359)(滬:603259)近期被美國《生物安全法案》草案納入為「受關切的生物技術公司」，標普全球評級表示，藥明康德今年或將面臨考驗，該法案草案的後續發展和任何溢出效應，對藥明康德的業務運營和信用狀況十分重要.......

騰訊字節加速「破冰」，《英雄聯盟》下月開放抖音直播

由美國拳頭遊戲開發、中國內地市場由騰訊遊戲代理運營的《英雄聯盟》今日宣布，2月6日起，《英雄聯盟》抖音直播將全面開放.......


應暫緩推交椅洲人工島，集中發展北部都會區

　　他認為，在樓市前景不明朗、利率高企及政府財赤嚴重的情況下，政府應暫緩推展交椅洲人工島計劃，集中資源發展北部都會區，等待將來政府財政改善，才適時發展交椅洲人工島。

倡撤銷股票印花稅，不宜開徵新稅項

　　他又建議撤銷股票交易印花稅，減低股票交易成本，提高市場流動性及吸引國內外投資者。他認為財赤嚴重，股市樓市仍疲弱的情況下，不應再「派錢」，亦不適宜開徵新稅項。


　　另外，劉業強建議香港需推動盛事經濟，可申辦世界一級方程式賽車大獎賽，預期可以為香港帶來巨大經濟效益，包括吸引大量國內外旅客來港觀賽，以帶動消費，提升香港的全球知名度。

要求豁免新界隧道收費一年

　　「開源減赤」方面，鄉議局建議向年收入超過200萬元收入的人士，上調薪俸稅1%，預計每年可為庫房額外增加逾30億元稅收，又要求豁免新界隧道收費，向5條新界連接區內或市區行車隧道，包括獅子山隧道、大老山隧道，所有交通工具豁免收費一年。

 

撰文：經濟通採訪組

 

2024-01-31｜美企財報遜預期敲響警號 美股調整期開啟？ ｜ AI炒作短期退潮 邊隻仲值得吸納？｜GLOBAL Wednesday｜#阮子曦 #直播 #hottalk1點鐘

 

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02225

今海國際

3.570

異動股

02416

易點雲

3.190

異動股

02160

心通醫療－Ｂ

1.550

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02225 今海國際
  • 3.570
  • 02416 易點雲
  • 3.190
  • 02160 心通醫療－Ｂ
  • 1.550
  • 01011 泰凌醫藥
  • 0.034
  • 02257 聖諾醫藥－Ｂ
  • 29.250
股份推介
  • 01186 中國鐵建
  • 4.550
  • 目標︰$5.20
  • 00883 中國海洋石油
  • 14.460
  • 目標︰$16.50
  • 01919 中遠海控
  • 8.210
  • 目標︰$9.20
  • 03808 中國重汽
  • 17.760
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 13.800
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.550
  • 00700 騰訊控股
  • 270.600
  • 00001 長和
  • 40.400
  • 00941 中國移動
  • 66.450
  • 00005 滙豐控股
  • 61.250
報章貼士
  • 02689 玖龍紙業
  • 2.900
  • 目標︰$4.70
  • 01186 中國鐵建
  • 4.550
  • 目標︰$5.05
  • 00636 嘉里物流
  • 8.690
  • 目標︰$9.50
熱炒概念股
即時重點新聞

31/01/2024 16:15  恒指收跌218點，全月累瀉9.2%，舜宇插12%藥明跌8%

31/01/2024 15:06  《Ａ股行情》滬綜指收挫1.5%全月挫6%，深成指月瀉13%

31/01/2024 09:34  【聚焦數據】中國1月官方PMI微升至49.2%，第四個月收縮

31/01/2024 08:39  《經濟時評》IMF上調中國今年經濟增長預測至4.6%

31/01/2024 10:04  【恒大困局】恒大境外債權人回收率最多一成，恐重挫中企離岸信用

31/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒６億元，買藥明沽盈富

31/01/2024 08:45  【大行炒Ｄ乜】富瑞削恒隆目標價，麥格理維持舜宇跑贏大市評級

31/01/2024 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８１９０，一周拆息較上日維持４﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

標普：恒大清盤任務艱巨，料將放大衍生連帶風險
人氣文章

新聞>香港要聞

鄉議局倡樓市全面撤辣，暫緩推交椅洲人工島
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】PMI顯小企業困境，當局預告精準幫扶
品味生活
生活
人氣文章

政經范局．范強

世界的風浪有多大，台海的池水又能有多深？ 1
人氣文章

小薯茶水間

亞洲20大富豪家族排行榜出爐！點解李嘉誠榜上無名？彭博：香港4大上榜家族身家縮水！這個國家最多富豪家族上榜兼蟬聯榜首！即睇詳細排行 2
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】腦機接口成真，AI現下一風口
DIVA CHANNEL
人氣文章

鑽石媒人Mei Ling．Mei Ling

霍金之戀
人氣文章

寫設計．陳丞軒 Keith Chan

循規蹈矩的學習並非唯一出路！走進兆基創意書院，從學生作品中找回設計的初心
人氣文章

Fashion

逾700件Chanel、Dior、Gucci、Valentino美品！Métier Minus二手名牌慈善義賣限定登陸太古坊，等你來尋寶！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
鼻敏感 | 車手寒流下送外賣打噴嚏鼻涕噴滿頭盔！阻視線釀車禍！醫生：因一鼻炎惹禍！如何紓緩？
人氣文章
便秘解決｜日日食菜都便秘？醫生︰缺一類食物纖維！最佳通便飲食比例公開
人氣文章
大寒湯水 | 趁寒冬養脾腎！中醫公開大寒飲食要點！ 推介養生「大寒補腎湯」，四肢冰冷怕凍最啱飲！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/01/2024 16:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/01/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/01/2024 16:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/01/2024 16:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事31/01/2024
標普：恒大清盤任務艱巨，料將放大衍生連帶風險
人氣文章香港要聞31/01/2024
鄉議局倡樓市全面撤辣，暫緩推交椅洲人工島
人氣文章FOCUS31/01/2024
【FOCUS】PMI顯小企業困境，當局預告精準幫扶
人氣文章財經熱話31/01/2024
舜宇發盈警料去年盈利減半，遭大行降目標股價插一成，想撈底要小心
人氣文章財經熱話31/01/2024
《午市前瞻》降準登場資金難再做淡 舜宇業績已非由蘋果銷量主導
人氣文章國際動態31/01/2024
分析料聯儲局會維持利率不變，避免發出即將減息訊號
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金