《神州經脈》滬指月挫6%，PMI止三連跌，地產白名單開始放款

今日（31日）為1月最後一個交易日，滬深股市2024年遭遇惡劣開局，面對其他國家股市屢屢創新高，A股成績失色，總結整個1月，滬綜指在央企大舉撐市的情況下，仍然錄得6.27%的跌幅，事實上本月有不少交易日都出現了超過4000股飄綠的慘況，這從深市走勢可以看出：深成指本月暴跌13.8%，創業板指更瀉16.8%。

（資料圖片）

美國大選選情為中國經濟蒙上陰影，加上1月中國官方製造業PMI持續不景氣，連續第四個月處於萎縮區間，拖累A股市場盤中跌幅加大，滬綜指曾經急跌超過1%，午收前跌幅顯著收窄，惟到了尾盤科技股跌幅急擴，華為概念、AIGC、東數西算等板塊集體瀉超過6%，迅即觸發市場恐慌，致全日超過4700隻股份下跌，連中特估都要「轉綠」。滬綜指在1月最後一個交易日暴跌1.48%，連續三日瀉，收報2788.55點。

深成指今日更瀉1.95%，報8212.84點，繼續創近五年新低，創業板指儘管有寧德時代大升撐市，但全日仍破功下跌0.66%，報1573.37點，為四年半新低。

兩市全日成交7582億元（人民幣．下同），按日增加14.2%。陸股通本月淨流出145億元，稍高於12月的129億元水平。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1795，較上個交易日4時30分收盤價小跌22點子，止兩連升，全日在7.1754至7.1825之間波動。新一年第一個月，人民幣即期跌幅達1.22%，創五個月最大月度跌幅。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1039，較上個交易日升16點子，兩連升，創1月9日以來逾三周新高，與市場預測偏離收窄至不足700點，上個交易日報7.1055。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布，1月製造業採購經理指數（PMI）、非製造業商務活動指數及綜合PMI產出指數分別為49.2%、50.7%、50.9%，分別較上月升0.2、0.3和0.6個百分點。製造業PMI符合市場預期，結束連續三個月的回落，惟連續四個月處於收縮區間。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據稱，中國經濟景氣水平有所回升。機構分析認為，伴隨著政策面發力，中國經濟趨穩因素在增加，但應看到製造業訂單類指數依然處在50下方的萎縮區域，價格指數、預期指數持續回落，均意味需求收縮制約依然突出，經濟恢復的動能仍顯疲軟，還需擴張性宏觀政策予以呵護。

2. 國際貨幣基金組織（IMF）上調全球經濟增長預測至3.1%，原因是美國經濟出人意料的強勁以及中國的財政支持措施。IMF將中國今年經濟增長預測上調0.4個百分點至4.6%，仍低於去年5.2%的增長率，而明年預測維持4.1%。IMF表示，如果中國政府進一步整頓房地產行業，如重組資不抵債的房地產開發商，或投入更多資金來提振消費者信心，中國經濟復甦速度可能較預期更快。但IMF也警告說，如果政府採取「意外的財政緊縮」措施，可能會損害消費，經濟增長就可能低於預期。

3. 內地近日放寬銀行對房企經營性物業貸款管理，內房可憑「白名單」物業項目向銀行借款還債。據報廣西南寧市已向當地金融機構推送了第一批107個房地產項目「白名單」，一家城投公司的項目已獲白名單機制首筆貸款，涉及3.3億元。重慶市據報亦已梳理出第一批「白名單」並向轄內28家主要銀行推送，涉及22家融資機構合共314個房地產項目，融資需求約830億元。據《路透》引述知情人士指，融資白名單從企業導向改為項目導向，主要是顧慮到企業白名單「像是給企業定了生死」，而且未必有助完成保交樓任務。不過，有國有大行地方分行人士稱，即使銀行拿到白名單，由於當前對地產行業的風控標準較為嚴格，加上地產銷售未見起色，「項目的還款來源存在較大變數，不放款的概率可能會更大一些」。

4. 人行上海總部表示，去年上海跨境人民幣收付金額合計23萬億元，同比增長17%，收付金額保持全國第一。人民幣跨境收支佔全部跨境收支的比重從年初的55.4%上升到61.6%。此外，存量首套房貸利率下調基本完成，截至去年底上海地區已認定的需要調整利率的存量首套住房貸款餘額為2693億元、27.19萬筆；已調整的存量首套住房貸款餘額為2692億元、27.18萬筆，佔比均為99.96%，目前利率下調幅度約為54點子，合計為借款人每年節約14.5億元利息。

5. 由美國拳頭遊戲開發、中國內地市場由騰訊遊戲代理運營的《英雄聯盟》今日宣布，2月6日起，《英雄聯盟》抖音直播將全面開放。騰訊《和平精英》電競上周官宣，和平精英電競賽事將在抖音正式開播，《王者榮耀》亦從1月21日起在抖音直播全面開放。至此，三款騰訊最受歡迎的遊戲全部在抖音放開，意味騰訊和字節跳動加速「破冰」。有遊戲直播行業人士認為，這是因為騰訊2022年以來遊戲側收益增長明顯放緩。

6. 美國商務部部長雷蒙多周二在一場談話中警告，中國製造的電動車構成重大國家安全風險，電動和自動駕駛汽車正收集有關駕駛司機、車輛位置、車輛周圍環境的大量資訊，相關數據都流向中國，而同樣問題也出現在半導體行業，因為許多晶片都在中國製造。另外，據《新華社》引述本月在美國華盛頓杜勒斯機場入境美國時遭關「小黑屋」盤查的中國留學生指出，美方執法人員反複詢問其政治背景和科研情況，並以放行為條件要求提供中國政府內部信息。該學生拒絕後，美方執法人員註銷其簽證強制遣返，並禁止其5年內入境。中國外交部發言人汪文斌批評，美方執法人員毫不掩飾地對受害者進行語言誘導和滲透拉攏，直接威脅中國的國家安全。

7. 市場監管總局表示，將加快推進全國統一大市場建設，大力破除行政性壟斷和地方保護，推動清理妨礙統一市場和公平競爭的政策措施，保障經營主體自主經營權。依法查處各類壟斷和不正當競爭行為，既發揮好大企業的規模優勢，推動提升核心競爭力，又保護好中小微企業的發展和創新活力。

8. 花旗集團今日宣布，任命陸烜為花旗中國總裁，領導花旗中國的業務發展及運營管理，推動客戶業務戰略關係，監督履行遵守合規。陸烜同時擔任花旗銀行（中國）有限公司行長及董事。資料顯示，陸烜在中國內地和香港擁有25年的銀行從業經驗，2002年在上海加入花旗，曾擔任花旗天津分行和花旗上海分行行長。

撰文：經濟通中國組

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