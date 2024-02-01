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林家亨料港股首季仍承壓，恒指短線難望反彈至萬九點

01/02/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

　　美國聯儲局1月一如市場預期維持息率於5.25至5.5厘不變，但局方表明暫仍未有減息打算，主席鮑威爾更指3月不太可能減息，進一步為市場減息預期降溫。芝商所利率期貨指標顯示，3月減息的機會已由近五成降至36％，減息時間表一再推遲，對美國經濟而言弊大於利？至於至連跌兩日的港股，短線再下試萬五點關口風險大嗎？現時未有條件營造「春節行情」？ 內地「雪球」事件又會引發「中式雷曼」嗎？AH股現時面對甚麼風險？美國商務部指控中國電動車收集過多資訊、危及國家安全，內地車企又可如何應對？對內地電動車企進軍海外市場會造成多大影響？

 


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