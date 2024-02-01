1月內地百強房企銷售按月腰斬近半，按年跌三分一

盡管中國各地已加速放開限購等操作，但樓市劣勢仍然難以逆轉。據中指院最新發布的報告指，今年1月全國頭部100家房企銷售總額為2815.3億元（人民幣．下同），同比下降33.3%，環比下降47.7%。



其中，銷售額超百億房企7家，較去年同期減少6家；超五十億房企8家，較去年同期減少1家。前100家房企1月權益銷售額為1911.4億元，權益銷售面積為1118.2萬平方米。



報告又指，近期廣州、蘇州、上海先後優化放鬆限購政策，整體優化力度較大，政策放鬆的信號意義亦較為明顯。短期來看，北京、深圳優化樓市政策的預期進一步強化，北上深有望參考廣州、成都優化大戶型限購政策，因需、因區優化限購，二線城市有望全面取消限制性政策。當前由於廣州、上海等城市政策落地時間較短，政策效果尚未體現在交易數據中，預計春節假期後市場活躍度或有回升。



伴隨著更多城市優化樓市政策，疊加融資協調機制的落地見效，房地產市場預期預計將有所修復，部分城市「小陽春」行情仍有一定預期。

撰文：經濟通中國組

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