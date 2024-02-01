  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

1月內地百強房企銷售按月腰斬近半，按年跌三分一

01/02/2024

　　盡管中國各地已加速放開限購等操作，但樓市劣勢仍然難以逆轉。據中指院最新發布的報告指，今年1月全國頭部100家房企銷售總額為2815.3億元（人民幣．下同），同比下降33.3%，環比下降47.7%。


　　其中，銷售額超百億房企7家，較去年同期減少6家；超五十億房企8家，較去年同期減少1家。前100家房企1月權益銷售額為1911.4億元，權益銷售面積為1118.2萬平方米。


　　報告又指，近期廣州、蘇州、上海先後優化放鬆限購政策，整體優化力度較大，政策放鬆的信號意義亦較為明顯。短期來看，北京、深圳優化樓市政策的預期進一步強化，北上深有望參考廣州、成都優化大戶型限購政策，因需、因區優化限購，二線城市有望全面取消限制性政策。當前由於廣州、上海等城市政策落地時間較短，政策效果尚未體現在交易數據中，預計春節假期後市場活躍度或有回升。


　　伴隨著更多城市優化樓市政策，疊加融資協調機制的落地見效，房地產市場預期預計將有所修復，部分城市「小陽春」行情仍有一定預期。

撰文：經濟通中國組  

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

02411

百果園集團

2.950

異動股

06821

凱萊英

64.200

異動股

00241

阿里健康

2.980

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02411 百果園集團
  • 2.950
  • 06821 凱萊英
  • 64.200
  • 00241 阿里健康
  • 2.980
  • 01929 周大福
  • 10.880
  • 02319 蒙牛乳業
  • 17.740
股份推介
  • 00973 L'OCCITANE
  • 24.800
  • 目標︰$26.70
  • 01186 中國鐵建
  • 4.540
  • 目標︰$5.20
  • 00883 中國海洋石油
  • 14.340
  • 目標︰$16.50
  • 01919 中遠海控
  • 8.310
  • 目標︰$9.20
  • 03808 中國重汽
  • 18.320
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.750
  • 00700 騰訊控股
  • 275.200
  • 00001 長和
  • 40.550
  • 00941 中國移動
  • 66.250
  • 00005 滙豐控股
  • 61.200
報章貼士
  • 00506 中國食品
  • 2.890
  • 目標︰--
  • 00371 北控水務集團
  • 1.870
  • 目標︰$2.20
  • 00728 中國電信
  • 4.020
  • 目標︰$4.55
熱炒概念股
即時重點新聞

01/02/2024 09:50  【聚焦數據】財新1月製造業PMI錄50.8與上月持平，勝預期

01/02/2024 09:22  恒指高開37點報15522，翰森製藥升7%，安踏跌2.5%

01/02/2024 07:50  《國金頭條》鮑威爾打消3月降息希望，納指道指齊跌逾300點

01/02/2024 08:38  【內房困局】1月內地百強房企銷售按月腰斬近半，按年跌三分一

01/02/2024 08:20  【大國博弈】長江存儲、曠視等中企被美軍方點名，涉與解放軍合作

01/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒３２億元，買美團沽騰訊

01/02/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】滙證降內銀及港銀目標，高盛降零售食品股目標

31/01/2024 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８１９０，一周拆息較上日維持４﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【電車淡季】車企公布車銷在即，吼低吸納先有益？
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大行點睇內銀、港銀、內房同內需股？一表盡掌握
人氣文章

新聞>中國故事

1月內地百強房企銷售按月腰斬近半，按年跌三分一
品味生活
生活
人氣文章

易經看世界．岑逸飛

從立春八字起卦看中港運程
人氣文章

健康解「迷」

心臟病｜台灣皮膚科名醫上海晨跑突心肌梗塞猝逝！曾表示希望來港跑渣馬！醫生提醒7大症狀：把握黃金搶救6小時
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國倫敦、曼城、雷丁3大年宵市集！尋找香港人集體回憶：財神賀年 / 醒獅表演 / 亞洲賀年美食 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

大阪No.1生蠔專門店！探索兵庫縣生蠔的驚喜之旅，品嘗特色大阪燒蠔料理、地中海風蒜油煮生蠔、鮮味炭燒生蠔
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

專訪臺灣組合南西肯恩：從《一個不屬於自己的地方》到《你是平靜的》，就是一個失去和重拾的襯托
人氣文章

ChatENT．月巴氏

譚旻萱，不是自然的你不愛你
健康好人生 Health Channel
人氣文章
保護孩子：我們懂得拿捏適當的尺度嗎？
人氣文章
Apple Watch救命！英國醫生飛機遇呼吸困難老婦！即借智能手錶Check血氧量！出現5大症狀心臟隨時已缺氧？吸管呼吸30秒可自救？
人氣文章
罕見病｜20多歲女子患罕見脊髓空洞症被判剩6年命！因「不爽不甘心」健身自救成功與病共存12年！拆解脊髓空洞症4大症狀
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/02/2024 12:27
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/02/2024 12:27
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/02/2024 12:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/02/2024 12:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話01/02/2024
【電車淡季】車企公布車銷在即，吼低吸納先有益？
人氣文章國際動態01/02/2024
FBI局長：中國黑客正瞄準攻擊美國基建設施
人氣文章大行報告01/02/2024
【大行炒D乜】大行點睇內銀、港銀、內房同內需股？一表盡掌握
人氣文章中國故事01/02/2024
1月內地百強房企銷售按月腰斬近半，按年跌三分一
人氣文章開市Good Morning01/02/2024
林家亨料港股首季仍承壓，恒指短線難望反彈至萬九點
人氣文章財經熱話01/02/2024
鮑威爾打消3月降息希望，納指道指齊跌逾300點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金