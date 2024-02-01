傳旗下Amer Sports美IPO低於下限定價，安踏先急插後回穩可再吼？

安踏體育(02020)旗下芬蘭體育用品子公司Amer Sports計劃於美國上市，備受券商看好，指短期或解決安踏潛在資金壓力，長期將帶來正向業績貢獻，惟據報投資者憂慮其依賴中國市場，需求減弱下Amer Sports考慮將IPO定價13美元，低於先前推介區間下限，拖累安踏股價今日(1日)最多急插逾8%低見60.2元，惟其後幾乎收復所有失地，半日微跌，難道股價已見底可再吼？

（安踏體育網頁截圖）

據報Amer Sports考慮將IPO定價13美元 低於推介區間下限

據《彭博》引述知情人士稱，Amer Sports向潛在投資者表示，考慮將其美國首次公開募股(IPO)價格定於每股13美元，即低於先前推介區間下限。而公司文件顯示，公司曾以每股16至18美元價格推介發行1億股股份，集資規模料高達18億美元(折合約140億港元)。知情人士稱，商議仍在進行中，發行細節可能會有變，Amer Sports亦有可能會決定不推進IPO，惟其代表無即時回覆置評請求。

Amer Sports背靠中國最大的運動服裝生產商安踏體育，旗下品牌包括Louisville Slugger棒球棒、始祖鳥(Arc’teryx)戶外裝備和Atomic冬季裝備。安踏體育早前公布，Amer Sports估計截至去年12月31日止淨虧損介乎約2.04億至2.34億元，比2022年度虧損2.5億元收窄。根據文件，該公司在赫爾辛基、慕尼黑、克拉科夫和上海設有辦公室，全球擁有超過1.08萬名員工。

投資者憂Amer依賴中國市場 惟三大現有股東擬做基投

另外，《IFR》引述一名參與IPO的投行人士指，投資者對Amer Sports依賴中國市場增長，以及其債務水平感到憂慮。Amer Sports的IPO招股書顯示，2023年前九個月，該公司在中國市場的銷售額佔其總銷售額的19.4%，高於2020年的8.3%。儘管該公司的大部分銷售額來自美洲和歐洲，且這些地區的銷售額一直在增長，但該公司在中國的銷售額增長速度要快得多，2023年前九個月，其在中國市場的銷售額為5.93億美元，較上年同期增長68%。此外，Amer Sports在招股書中稱，不斷升級的貿易緊張局勢未來可能導致該公司在美國銷售其在中國製造或採購的商品的能力受到關税或其他因素的限制，公司目前主要供應商和製造設施都位於中國。

高盛、美銀、摩根大通和摩根士丹利為Amer Sports IPO的牽頭行。該公司股份預計將於周四在紐約證券交易所上市，交易代碼為AS。公司提交給美國證交會(SEC)的文件顯示，安踏、Anamered Investments Inc. 和騰訊控股(00700)同意按發行價購買其股份。這三家為2019年收購該公司的財團的成員，其中安踏體育持股56%，騰訊持股5.6%。安踏和Anamered計劃分別購買不超過2.2億美元股票，騰訊計劃購買至多7000萬美元。

國泰君安：Amer上市短期或解決安踏潛在資金壓力 長期帶來業績貢獻

國泰君安早前發表研報稱，Amer美股上市在即，短期或解決安踏潛在資金壓力，長期正向業績貢獻可期。根據招股書，Amer目前承擔約40億美元債務，其中26億美元(JVCo Loan1&Co-Invest Loan1)將在上市完成前股權化，剩餘14億美元(JVCo Loan2&Co-Invest Loan2)將使用募集資金償還，這意味此前市場擔心安踏擔保的14億美元JVCo Loan2或不再為安踏帶來潛在資金壓力，同時資本結構優化有望減少Amer利息支出。此外，2023年1至9月Amer營收/經調整EBITDA/淨利潤分別為31/4.2/-1.14億美元，考慮到未來商譽減值及財務費用影響減輕，預計上市後Amer有望增厚安踏投資收益。



展望2024年，國泰君安看好安踏多品牌矩陣持續迸發增長潛力。公司目前較為良好的庫存水平為2024年健康增長奠定良好基礎，期待主品牌在奧運年加持下產品、渠道及品牌力實現全面升級，而FILA運動時尚領域地位穩固，多元化場景突破值得期待，其他品牌乘戶外賽道東風，增長潛力有望持續釋放，同時Amer有望逐步帶來正向業績貢獻，予安踏「增持」評級。

安信國際：Amer成功上市帶來多方面好處 予安踏目標價118元



另安信國際稱，Amer Sports是全球運動戶外集團，旗下有始祖鳥、薩洛蒙、威爾勝等品牌，2023年前三季度收入為30.53億美元，同比增長29.9%。若此次Amer得以成功上市，有以下幾方面好處：融資所得款主要將償還14億美元貸款，帶來財務費用減少、改善財務狀況；而此前Amer是以JV形式入表的，上市後無論以何種形式併表，Amer財務數據都會進一步透明化，便於對安踏進行估值；另能夠打消投資者對於Amer上市不成功將導致安踏支付大量費用或從其他投資者手中購買股權等潛在擔憂。在波動的市場環境下，安踏旗下多品牌均實現了高質量發展，由於其在行業中享有龍頭地位，予目標價118元，維持「買入」評級。



天風證券則指，安踏持續堅持「單聚焦、多品牌、全球化」戰略，不斷深化細分市場領導地位，打造心智品類，提高零售運營效率；多品牌穩步發力，安踏及FILA逐步恢復，迪桑特及可隆表現持續亮眼；而Amer Sports上市或帶動估值重構，維持「買入」評級。

陳樂怡：內地消費降級 體品股受困庫存問題不宜吸納



（陳樂怡）

信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，內地經濟低迷，消費疲弱，整個體育用品板塊近期估值都下調，市場亦對Amer Sports的IPO反應保守。事實上，行業正受庫存問題困擾，李寧(02331)早前亦下調業績預測，而近期不見安踏更新指引，相信要待3月時集團再有更新，才可了解其潛在風險。而除了消費疲弱，內地更出現消費降級，國際品牌市場份額也見調整，加上低線城市競爭激烈，體品公司都提供庫存折扣，惟於之前「雙11」期間銷售仍麻麻。若想買內需股，不如吼與耐用品相關或海外業務佔比較大的股份。安踏雖採多品牌戰略，但現時不止內地需求減弱，歐美需求同樣下降，整個板塊股份都不建議吸納。

安踏半日跌0.23%收報65.5元，最多跌8.3%低見60.2元，成交6.95億元。不過，財新1月中國製造業採購經理指數(PMI)錄得50.8，優於預期，其他體品股及內需股借勢反彈，其中李寧升6.87%報17.74元，361度(01361)升2.62%報3.53元，特步(01368)升0.52%報3.86元，滔搏(06110)升5.15%報5.31元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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