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《神州經脈》去年財收增6%，證券印花稅降逾三成，滬指四連跌

01/02/2024

　　A股市場利淡不停，美聯儲主席鮑威爾發言打消3月減息預期，中特估熄火，地產股領跌，拖累滬綜指今日（1日）早段一度跌超1%，然而通信設備、半導體、AI等科技板塊隨即顯著拉漲，帶動滬深市場全面翻紅，滬指盤中一度倒升返回二千八關口，然而阻力仍大，午後科技股升幅顯著收窄，滬指不但重返下行，跌幅還一路擴大，全日收市跌0.64%，報2770.74點，連續四日下跌，距離上周創下的低位只剩50點。

 

（資料圖片）

 

　　深市從近年低位急反彈，午後亦見乏力，深成指曾升超過1%，收市時升幅剩餘0.34%，創業板指曾飆超過2%，收市則升1%。

 

　　2月首個交易日遭遇過山車行程，滬綜指全日振幅1.87%，不過對市場氣氛幫助不大，兩市全日成交7030億元（人民幣．下同），按日減少7.3%，陸股通淨流入約27億元，為連續三個交易日流入。

 

　　美聯儲局重創市場對3月降息的預期，美元偏強，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1832，較上個交易日4時30分收盤價跌37點子，兩連跌，創1月22日以來近兩周新低，全日在7.1760至7.1848之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1049，較上個交易日跌10點子，止兩連升，與市場預測偏離擴大至逾750點，上個交易日報7.1039。

 

今日新聞精選

 

1. 財政部公布2023年財政收支情況。全國一般公共預算收入216784億元，同比增長6.4%。稅收收入181129億元，同比增長8.7%；非稅收入35655億元，同比下降3.7%。稅收收入當中，證券交易印花稅1801億元，同比下降34.7%。全國一般公共預算支出274574億元，同比增長5.4%。其中科學技術支出10823億元，同比增長7.9%；社會保障和就業支出39883億元，同比增長8.9%。財政部表示，財政收入恢復性增長，31個省份財政收入全部實現正增長；東部、中部、西部、東北地區收入分別增長6.7%、6.9%、10.7%和12%。至於今年財政支出，將繼續保持必要強度，對地方的轉移支付也將保持一定規模。

 

2. 隨著各項穩增長政策發力顯效，中國製造業景氣度連續三個月擴張。財新公布的2024年1月中國製造業採購經理指數（PMI）錄得50.8，與上月持平，優於預期的50.6。自2021年6月以來，該指數首次連續三個月位於擴張區間。其中，製造業生產指數六個月內第五次高於榮枯線，新訂單指數則連續六個月位於擴張區間。外需由降轉增，製造業新訂單指數七個月來首次擴張。製造業就業指數在過去11個月內第十次位於收縮區間，但收縮幅度較上月顯著收窄。

 

3. 商務部公布，2023年中國服務貿易穩中有增，規模創歷史新高。全年服務進出口總額65754.3億元，同比增10%，其中出口26856.6億元，下降5.8%，進口38897.7億元，增長24.4%；服務貿易逆差12041.1億元。知識密集型服務貿易較快增長，同比增8.5%，其中出口增9%，增長最快的是保險服務，達67%；進口增7.8%，增長最快的是個人、文化和娛樂服務，增幅達61.7%。旅行服務增長最快，全年旅行服務進出口同比增73.6%，其中出口增59.2%，進口增74.7%。

 

4. 中指院最新報告指，今年1月全國頭部100家房企銷售總額為2815.3億元，同比下降33.3%，環比下降47.7%。而據克而瑞數據顯示，1月份中國百強房企業績規模創近年新低。另外，內地近日放寬銀行對房企經營性物業貸款管理，內房可憑「白名單」物業項目向銀行借款還債。據《華爾街見聞》獲悉，奧園全國多個項目入圍，奧園在廣西南寧譽江南、重慶悅府、翡翠天辰、合川原著等項目均在屬地政府的白名單內。據悉，廣東、鄭州、瀋陽、天津等多個項目也有望進入白名單。

 

5. 據燈塔專業版數據，2024春節檔新片預售開啟次日，預售總票房突破1億元。這也是近三年春節檔新片預售票房破億速度最快的一次。目前韓寒執導兼編劇的《飛馳人生2》、賈玲主演及導演的《熱辣滾燙》及張藝謀執導的《第二十條》暫列新片預售票房前三位。業內普遍預計，今年春節檔票房收入有望超過60億元，至於2023年春節檔電影總票房收入為60.4億元。

 

6. 據《路透》引述消息人士報道，AI芯片龍頭英偉達已開始接受經銷商預訂中國特供版H20 AI芯片，該產品定價將與華為同類產品相若。在美國收緊高端芯片出口限制後，英偉達專為中國市場開發三款降規版芯片，H20是三款芯片中功能最強的一個，但H20的規格在一些關鍵領域不如華為昇騰910B。消息人士又透露，英偉達最近幾周已開始接受中國經銷商訂單，每張芯片的價格在12000至15000美元（8.5萬至10.6萬元）之間，而一些經銷商已開始以約11萬元（15320美元）的價格向買家兜售。華為昇騰910B的售價約為12萬元。

 

7. 美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗（Christopher Wray）在眾議院聽證會上表示，與中國政府有聯繫的黑客正在瞄準美國的關鍵基礎設施，準備給美國人造成實質傷害。中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上批評美方在缺乏有效證據的情況下妄下結論，混淆是非，中方對此堅決反對。另外，美國國防部最近將一些中國的芯片、人工智能公司列入「中國軍方企業名單」，包括內地快閃記憶體廠商龍頭長江存儲，以及中國AI四小龍的曠視科技和依圖科技。汪文斌表示，堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，破壞中美正常經貿合作。

 

8. 網傳順豐、德邦、京東物流三家快遞春節不打烊，而中通、圓通、申通和韻達快遞　以及中國郵政2月19日至22日停運。不過，《澎湃新聞》指傳聞不屬實，順豐、郵政、「三通一達」、京東、德邦、極兔等快遞公司都已在官方渠道發布2024年「春節不打烊」服務公告。

 

撰文：經濟通中國組

 

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