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經絡料美國及本港加息周期見頂，上半年息口續橫行

01/02/2024

　　美聯儲宣布基準利率維持在5.25厘至5.5厘區間不變，滙豐銀行亦宣布最優惠利率(P)維持不變，保留在目前5.875厘的水平。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，雖然美聯儲委員會指現階段減息並不合適，但在政策聲明中已刪除了「可能進一步收緊政策」的措辭，表明會進行任何調整，暗示聯儲局或開始進行討論減息，美國加息周期已見頂，加上是次滙豐銀行宣布最優惠利率(P)維持不變，本港今輪加息周期亦已完結，息口見頂下，業主供樓負擔未有再進一步增加，對現時正在復甦的樓按市場相對正面。

 

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料本港拆息續徘徊4厘半至5厘一段時間



　　對於聯儲局何時才開始減息，參考過往歷史數據，2004年加息周期，聯邦基金利率於2006年7月升至5.25厘後，橫行約14個月後才於2007年9月開始減息，當時香港亦跟隨下調最優惠利率(P)。曹德明認為，今次聯邦基金利率於去年7月升至5.5厘後，橫行至今只有6個月，雖然美國消費者物價指數(CPI)由去年1月份6.4%逐步回落至11月份3.1%，創5個月新低，但最新12月份CPI回升至3.4%，與目標2%仍有距離。而美國就業增長保持強勁，失業率仍保持低位，顯示勞動市場依然強健，另外油價高企以及房價指數上揚下，加上俄烏以巴等地緣政治問題，以及紅海危機令通脹前景仍存在不確定性，相信現階段減息並不合適，聯儲局將繼續密切觀察市場狀況以及通脹走向，聯邦基金利率將於上半年將維持高水平一段時間，本港拆息亦將繼續徘徊4厘半至5厘高水平一段時間。



港銀或於聯儲局減息後先輕微下調P



　　曹德明又指，如聯儲局下半年開始減息，料拆息或會先跟隨回落，而本港銀行亦會視乎多項外部因素以及自身策略而決定減息步伐，不排除會於聯儲局減息後先輕微下調最優惠利率(P)

 

撰文：經濟通採訪組

 

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