國安法|教育局引用國安指引煞停「小伙子」劇團租場

藝術團體「小伙子理想空間」表示，已籌備多時並原定2月2日至4日在香港兆基創意書院演出的兩個劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》，於1月19日得悉該校接獲教育局九龍城區學校發展組發出的指引，要求校方與藝團解除場地租約，以致演出取消。

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據報團員曾在社交平台發表不當言論



有份協助藝團周旋的著名舞台劇編劇莊梅岩透露，場地遭取消的原因是有人向教育局舉報，指有劇團團員在2019年曾在社交平台發表不當言論。「小伙子理想空間」表示，今次表演無法如期上演，實感無奈及對本港藝術發展的未來表示絕望。



劇團創辦人兼團長唐浩翔在電台節目表示，場地經理曾向他透露，事件可能源於他在2019年的網上言論，但他指不清楚具體內容，而網上帖文早前已經刪除。唐浩翔指，舞台劇內容並無政治敏感議題，劇團在2019年和2021年都曾在沙田大會堂的文娛廳表演，但去年8月就未能在壽臣劇院演出，他表示不便透露原因。他表示感到前路茫茫，感覺6年來的努力付諸流水，將會解散劇團。



教育局表示，去年6月已向全港學校發出《國家安全：學校具體措施》的增強版指引，列明學校管治機構有責任防止校舍被不恰當使用。教育局接獲投訴後，已與學校聯絡，了解實情，並按指引準則，從保護學生的角度，為學校提供適切的意見及支援。



兆基書院確認收教育局要求取消租約



藝發局戲劇界別民選代表區永東以個人身分聲明，指「小伙子理想空間」創辦人唐浩翔於1月19日告知，有關九龍城區學校發展組因收到網上截圖而要求香港兆基創意書院終止場地租用一事。區永東及後分別發送電郵予教育局及九龍城區學校發展組，陳述唐浩翔所舉辦的舞台劇內容絕不涉及任何敏感議題。他指教育局於1月29日的電郵回覆，主要提及兩點，指「學校需要營造一個平安有序的校園環境」及「香港兆基創意書院已經根據既定指引及程序處理此事」。他對當局要求兆基終止場地租用的決定感到失望。教育局回覆媒體證實曾接獲投訴，表示已與學校聯絡，並按指引準則，從保護學生的角度，為學校提供適切的意見及支援。



香港兆基創意書院副校長蔡芷筠回覆媒體，確認1月19日接獲教育局九龍城區學校發展組的指引，要求取消與藝團的場地租約。她指，校方早前審視過藝團申請，認為可以租出場地，亦是在合法情況下做，但今次牽涉投訴，要跟從教育局的指示。

撰文:經濟通採訪組

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