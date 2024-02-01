  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

國安法|教育局引用國安指引煞停「小伙子」劇團租場

01/02/2024

　　藝術團體「小伙子理想空間」表示，已籌備多時並原定2月2日至4日在香港兆基創意書院演出的兩個劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》，於1月19日得悉該校接獲教育局九龍城區學校發展組發出的指引，要求校方與藝團解除場地租約，以致演出取消。

 

 

延伸閱讀:

【國際要聞】大阪心齋橋發生持刀傷人案，兩男子送院，疑兇在逃

　日本大阪心齋橋周四(1日)上午11時55分發生持刀傷人案件，1名男子大腿被刺傷。相隔15分鐘後，再有1名男子同樣大腿被刺傷，兩人目前已經緊急送院.......

智安投:過去六個月香港客戶增七成，將推中文版基金投資平台

　新加坡基金投資平台智安投在去年4月進軍香港，董事總經理兼香港業務主管袁淇欣表示，過去六個月香港客戶增長達7倍，客戶一般為30至40多歲的金融或專業人士，男女比例為六比四.......


據報團員曾在社交平台發表不當言論
　
　　有份協助藝團周旋的著名舞台劇編劇莊梅岩透露，場地遭取消的原因是有人向教育局舉報，指有劇團團員在2019年曾在社交平台發表不當言論。「小伙子理想空間」表示，今次表演無法如期上演，實感無奈及對本港藝術發展的未來表示絕望。


　　劇團創辦人兼團長唐浩翔在電台節目表示，場地經理曾向他透露，事件可能源於他在2019年的網上言論，但他指不清楚具體內容，而網上帖文早前已經刪除。唐浩翔指，舞台劇內容並無政治敏感議題，劇團在2019年和2021年都曾在沙田大會堂的文娛廳表演，但去年8月就未能在壽臣劇院演出，他表示不便透露原因。他表示感到前路茫茫，感覺6年來的努力付諸流水，將會解散劇團。　


　　教育局表示，去年6月已向全港學校發出《國家安全：學校具體措施》的增強版指引，列明學校管治機構有責任防止校舍被不恰當使用。教育局接獲投訴後，已與學校聯絡，了解實情，並按指引準則，從保護學生的角度，為學校提供適切的意見及支援。

兆基書院確認收教育局要求取消租約

　　藝發局戲劇界別民選代表區永東以個人身分聲明，指「小伙子理想空間」創辦人唐浩翔於1月19日告知，有關九龍城區學校發展組因收到網上截圖而要求香港兆基創意書院終止場地租用一事。區永東及後分別發送電郵予教育局及九龍城區學校發展組，陳述唐浩翔所舉辦的舞台劇內容絕不涉及任何敏感議題。他指教育局於1月29日的電郵回覆，主要提及兩點，指「學校需要營造一個平安有序的校園環境」及「香港兆基創意書院已經根據既定指引及程序處理此事」。他對當局要求兆基終止場地租用的決定感到失望。教育局回覆媒體證實曾接獲投訴，表示已與學校聯絡，並按指引準則，從保護學生的角度，為學校提供適切的意見及支援。


　　香港兆基創意書院副校長蔡芷筠回覆媒體，確認1月19日接獲教育局九龍城區學校發展組的指引，要求取消與藝團的場地租約。她指，校方早前審視過藝團申請，認為可以租出場地，亦是在合法情況下做，但今次牽涉投訴，要跟從教育局的指示。

 

撰文:經濟通採訪組

 

2024-02-01｜聯儲局議息結果解讀 2月港股何去何從？｜內地製造業仍陷收縮 政治局會議有何重點？ #溫傑 #直播｜比比星期四｜hot talk 1點鐘

 

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

06680

金力永磁

6.760

異動股

01179

華住集團－Ｓ

24.850

異動股

09886

叮噹健康

1.490

更多香港政情

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06680 金力永磁
  • 6.760
  • 08210 衍匯亞洲
  • 0.043
  • 02828 恒生中國企業
  • 52.860
  • 00027 銀河娛樂
  • 43.000
  • 00136 中國儒意
  • 1.490
股份推介
  • 09926 康方生物
  • 41.450
  • 目標︰$48.95
  • 00973 L'OCCITANE
  • 25.100
  • 目標︰$26.70
  • 01186 中國鐵建
  • 4.500
  • 目標︰$5.20
  • 00883 中國海洋石油
  • 14.320
  • 目標︰$16.50
  • 01919 中遠海控
  • 8.310
  • 目標︰$9.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.050
  • 00700 騰訊控股
  • 271.600
  • 00001 長和
  • 40.450
  • 00941 中國移動
  • 65.700
  • 00005 滙豐控股
  • 60.900
報章貼士
  • 00506 中國食品
  • 2.840
  • 目標︰--
  • 00371 北控水務集團
  • 1.860
  • 目標︰$2.20
  • 00728 中國電信
  • 3.990
  • 目標︰$4.55
熱炒概念股
即時重點新聞

01/02/2024 16:14  恒指全日升81點報15566，李寧銀娛齊升6%，中聯通跌2%

01/02/2024 10:26  《Ａ股行情》科技股反攻，滬指倒升0.4%返二千八創板指漲2%

01/02/2024 09:50  【聚焦數據】財新1月製造業PMI錄50.8與上月持平，勝預期

01/02/2024 08:38  【內房困局】1月內地百強房企銷售按月腰斬近半，按年跌三分一

01/02/2024 13:11  澳門1月博彩收入193.4億澳門元，按年升67%

01/02/2024 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流出１３﹒４２億元，買中海油沽騰訊

01/02/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】滙證降內銀及港銀目標，高盛降零售食品股目標

01/02/2024 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒８１８２，兩個月至一年均微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

機管局零售債超購2.1倍，每人最多獲派3手
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》去年財收增6%，證券印花稅降逾三成，滬指四連跌
人氣文章

新聞>財經熱話

從立春八字起卦看中港運程：龍年需慎言節飲食 | 香港命途多蹇，宜保守勿急進（有片）
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

盛勁為被麥明詩求婚！公屋出身考入港大，考三次成功做港產飛機師！曾因疫情被裁現重返國泰從頭嚟過
人氣文章

騙局大拆解

假銀紙$500偽鈔湧現！金管局辨鈔4招教肉眼 + 觸感分真假！中銀、滙豐、渣打紙幣隱藏多個銀碼？即睇3大銀行真鈔樣本防中伏 1
人氣文章

鬆一鬆．通通

【無奇不有】廁所「請勿攜帶外食」？他噴笑不解為何貼在這　網猜測：怕人丟垃圾廚餘
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

專訪臺灣組合南西肯恩：從《一個不屬於自己的地方》到《你是平靜的》，就是一個失去和重拾的襯托
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日本人氣no.1「悟空SPA」進駐香港！獨門21式按摩手法，10分鐘進入絕頂睡眠！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

江記展覽「戰國龐克」：大館空間呈現的寬闊宇宙維度，穿梭過去、現在與未來
健康好人生 Health Channel
人氣文章
心臟病｜台灣皮膚科名醫上海晨跑突心肌梗塞猝逝！曾表示希望來港跑渣馬！醫生提醒7大症狀：把握黃金搶救6小時
人氣文章
罕見病｜20多歲女子患罕見脊髓空洞症被判剩6年命！因「不爽不甘心」健身自救成功與病共存12年！拆解脊髓空洞症4大症狀
人氣文章
肺癌症狀｜49歲單親港媽肺癌上腦！兩次電療無效仍不放棄！一治療終見效！了解肺癌腦轉移10大症狀
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/02/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/02/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/02/2024 18:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/02/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話01/02/2024
機管局零售債超購2.1倍，每人最多獲派3手
人氣文章中國故事01/02/2024
《神州經脈》去年財收增6%，證券印花稅降逾三成，滬指四連跌
人氣文章財經熱話01/02/2024
從立春八字起卦看中港運程：龍年需慎言節飲食 | 香港命途多蹇，宜保守勿急進（有片）
人氣文章財經熱話01/02/2024
美息不變鮑叔亦鴿亦鷹，銀行地產股可以點部署？
人氣文章香港政情01/02/2024
國安法|教育局引用國安指引煞停「小伙子」劇團租場
人氣文章財經熱話01/02/2024
經絡料美國及本港加息周期見頂，上半年息口續橫行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金