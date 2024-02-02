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恒大地產：未能清償的到期債務累計約2978億元

02/02/2024

　　中國恒大(03333)旗下恒大地產集團公告，截至2023年12月末，涉及未能清償的到期債務累計約2978.1億元(人民幣．下同)；此外，截至2023年12月末，發行人逾期商票累計約2050.04億元。

 

 

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　　截至2023年12月末，恒大地產標的金額3000萬元以上未決訴訟案件數量共計2073件，標的金額總額累計約5025.96億元。

 

撰文:經濟通中國組

 

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