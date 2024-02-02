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《午市前瞻》大市步入待變格局 騰訊未證轉勢 藥明系或未見底

02/02/2024

　　恒生指數半日報15657，升91點或0.6%，主板成交近503億元。恒生中國企業指數報5264，升41點或0.8%。恒生科技指數報3079，升13點或0.4%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、藥明生物(02269)及美團(03690)；騰訊收報280.4元，升8.8元或3.2%，成交55.71億元；藥明生物收報17.44元，跌3.71元或17.5%，成交16.17億元；美團收報63.75元，跌0.35元或0.5%，成交11.32億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報70.9元，跌0.15元或0.2%，成交10.7億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

林嘉麒：待變格局期間，難料爆上或爆落

 

　　隔晚美股有多隻大型科技股公布業績，其中蘋果及Meta好過普遍市場預期，帶動納指升197點。港股今早高開近200點，但午間收市前升幅收窄至不足100點。元宇證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，恒指上周在政策利好消息帶動下反彈，但本周未再有非常正面消息公布，故於20天線再有阻力出現。

 

(資料圖片)

 

　　林嘉麒分析，技術上恒指由上周低位反彈後，走勢正形成「三角待變旗形」，料恒指波幅將進一步窄，並準備「爆邊」，但爆上或爆落亦未可知，短線區間維持15400至16100。

 

聯儲局鷹鴿不定，科技股走勢仍波動

 

　　國家新聞出版署今日發布2024年進口網絡遊戲版號名單，涉及共32款遊戲，其中騰訊取得兩款熱門的任天堂Switch遊戲版號，分別為《星之卡比新星同盟》以及《太鼓之達人》；消息帶動騰訊今早高開近5%。林嘉麒坦言騰訊股價罕見如此勁度，消息面上的確利好，但他認為騰訊業務廣泛，難以兩隻熱門遊戲版號獲批就帶動股價向上突破。

 

騰訊股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　林嘉麒又提到，美國議息過後即將公布月度通脹數據，若期間聯儲局又提及偏鷹口風，影響加息預期亦會間接影響科技股表現，建議暫時不要對騰訊走勢過分樂觀，若未能突破270元阻力便要繼續下跌。

 

藥明生物股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

外資不斷減持藥明系股份

 

　　藥明系今早再有波動，午休前跌幅擴大，半日藥明康德(02359)挫11.8%、藥明生物(02269)急瀉17.5%。林嘉麒指美國針對中國生科公司議案仍在發酵，市場憂慮成真之餘，同時在CCASS之中見到近日外資不斷減持藥明系股份，加深市場恐慌，故散戶等亦會同步拋售。

 

　　他預期，今年美國大選年期間仍會不斷有相關消息湧現，料藥明系沽壓未止未見底，投資者不宜貿然入手。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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