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港隊退出電競版亞洲盃，因遊戲未能顯示「中國香港」隊名

02/02/2024

　　足球總會宣布，港隊退出原定昨日在卡塔爾舉行的電競版亞洲盃「AFC eAsian Cup 2023」，稱周一(29日)發現比賽採用的遊戲程式，未能正確顯示「中國香港」的參賽隊名，經連日與主辦方交涉，仍未能妥善解決。足總按港協暨奧委會的指引和建議，通知亞洲足協退出比賽的決定。　　

 

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　　足總會長貝鈞奇指，參賽隊員抵達卡塔爾準備作賽，目前已啟程回港；強調以正確隊名出賽是基本原則，港隊一發現隊名有誤就應該要指正，最終賽會未能更改是不合適，因此港隊唯有退賽，無謂引起風波。


　　港協暨奧委會說，知悉足總已按指引的既定程序處理事件，並已指示總會須於一星期內提交報告，現階段沒有其他補充。

 

撰文:經濟通採訪組

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