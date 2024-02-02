  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

港鐵：檢討應對極端天氣，提前通知乘客改發9號風球時列車終點站

02/02/2024

　　立法會鐵路事宜小組委員會會議，討論鐵路系統在極端天氣下的應對措施。實政圓桌田北辰關注去年10月颱風「小犬」襲港，港鐵行車期間改發9號風球暫停露天路段服務，令乘客失預算。港鐵(00066)香港客運服務常務總監楊美珍表示，日後在天文台掛8號風球期間，會透過廣播提醒乘客一旦改發9號風球，露天路段會停駛，以及相關列車更改的終點站，亦會提前在風季前進行公眾教育。

延伸閱讀:

【香港要聞】國際邁阿密抵港，政府在停機坪舉行歡迎儀式

阿根廷球王美斯領軍的美職球隊國際邁阿密下午抵港，準備周日（4日）在香港大球場與香港隊踢表演賽，政府和機管局在機場停機坪舉行歡迎儀式......

《中國要聞》騙徒冒張一鳴親屬騙逾百萬，抖音：已收若干案例反饋

據內媒報道，福建龍岩市公安局新羅分局近日破獲一宗詐騙案，案中姓江疑犯冒充某福建籍企業家親屬，號稱與其公司有緊密合作......

 

 

　　議員盧偉國認為，颱風期間有乘客滯留車站，情況不理想，但對於有聲音認為港鐵應繼續在露天段行駛以疏導乘客，他認為須顧及乘客和工作人員安全，無論是的士、小巴等，亦不用能錢叫司機「去博」來解決問題。

暴雨下進入隧道檢查經專業判斷

　　立法會鐵路事宜小組委員會討論港鐵在惡劣天氣下的應對措施。議員張欣宇關注，去年9月初「世紀大暴雨」期間，黃大仙站有員工進入隧道清理積水，水深超過1米，港鐵有無惡劣天氣下的鐵路維修和工作指引。
　　楊美珍解釋，當時進入隧道的員工是為了檢查水渠有無塞，強調他們有經過專業判斷、衡量過風險，知道已再無水湧進隧道才入隧道，港鐵日後會參考消防處指引，為員工提供額外裝備，確保他們極端天氣工作期間的安全。　

紅雨警告時高風險車站會加派人手

　　港鐵又表示，會在高危車站加添額外設備，包括加裝水位感應器，在出入口提升閉路電視監察，並將防洪板移動到方便位置，以便有需要時應用，期望今年雨季來臨前的3月完成準備。港鐵又指，在紅色暴雨警告生效期間，會從其他車站調派人手到黑點車站，專門監察水浸實時情況。而港鐵正提前就極端天氣對鐵路的影響，進行三年一度的研究，期望今年年中前完成。

撰文：經濟通採訪組

2024-02-02｜港樓勢跟港股冧？昔日大好友轉軚 邵博點評龍年港樓前景｜#邵志堯 #樓市 #hottalk1點鐘

 

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

06178

光大證券

4.810

異動股

06682

第四範式

41.050

異動股

00700

騰訊控股

279.400

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06178 光大證券
  • 4.810
  • 06682 第四範式
  • 41.050
  • 00700 騰訊控股
  • 279.400
  • 00980 聯華超市
  • 0.250
  • 06821 凱萊英
  • 60.400
股份推介
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.950
  • 目標︰$25.00
  • 09926 康方生物
  • 39.900
  • 目標︰$48.95
  • 00973 L'OCCITANE
  • 25.800
  • 目標︰$26.70
  • 01186 中國鐵建
  • 4.520
  • 目標︰$5.20
  • 00883 中國海洋石油
  • 14.380
  • 目標︰$16.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.700
  • 00700 騰訊控股
  • 279.400
  • 00001 長和
  • 40.650
  • 02269 藥明生物
  • 16.780
  • 00941 中國移動
  • 66.500
報章貼士
  • 01910 新秀麗
  • 23.150
  • 目標︰$27.00
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 36.500
  • 目標︰$39.00
  • 03899 中集安瑞科
  • 6.440
  • 目標︰$7.62
熱炒概念股
即時重點新聞

02/02/2024 16:19  恒指全日跌32點報15533，藥明生物及藥明康德齊瀉21%

02/02/2024 15:27  【提振Ａ股】滬綜指全周暴跌6.2%，市場籲設平準基金拯救A股

02/02/2024 15:13  《Ａ股行情》滬指曾穿二千七引恐慌，尾盤急維穩收市仍跌1.5%

02/02/2024 08:29  【恒大困局】恒大地產：未能清償的到期債務累計約2978億元

02/02/2024 08:44  蘋果公司季績勝預期，惟中國市場銷售挫近13%遠遜預期

02/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１３﹒４２億元，買中海油沽騰訊

02/02/2024 08:40  【大行炒Ｄ乜】中銀降小鵬目標兩成，摩通評濠賭股獨升美高梅目標

02/02/2024 10:38  《嚟緊炒Ｄ乜》港股似一洗頹風，金沙中線目標價３１銀

02/02/2024 16:31  《財資快訊》美電軟報７﹒８１８９，隔夜拆息較上日微跌１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

澳門1月賭收勝預期獲大行唱好，濠賭股可趁春節臨近炒一轉？
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】工銀亞洲3個月存息加至最高6厘，大新及大眾齊減息
人氣文章

新聞>香港要聞

港鐵：檢討應對極端天氣，提前通知乘客改發9號風球時列車終點站
品味生活
生活
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

職場｜2024年應否離開工作舒適圈？要從2方面審視Comfort zone！離開不一定是上策？
人氣文章

親子理財．李錦

不要做壞的理財榜樣
人氣文章

健康解「迷」

夫婦相隔一年先後患腸癌！醫生分析4大飲食習慣影響！隔夜飯、醃菜進人體即變致癌物？
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「譜寫傳奇：《花花公子》休・海夫納 X 瑪麗蓮．夢露」：回顧瑪麗蓮．夢露的衣飾戲服，譜寫時代傳奇
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

焗薯片相比炸薯片更健康？拆解焗薯片4大營養：營養、脂肪、碳水化合物含量對比！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

關於愛情的遺憾：「曾經以為會戀一輩子的人，終究離開了」，與其被遺憾蠶食，不如學習與它共存
健康好人生 Health Channel
人氣文章
三高婦人誤信「神醫」半日狂灌7升水昏迷！2天排近7,000毫升尿液逐漸清醒！6類人須限飲水量防水中毒！點計算一日飲幾多水？
人氣文章
長者情緒 | 退休、內地養老、子女移民情緒易現暗湧！甚麼是離巢症、適應性障礙？中老年人難啟齒？精神科專科醫生教如何面對解決中年危機、情緒困擾
人氣文章
天瑜停用強心藥吊鹽水一周！癌症爸爸治療副作用＋流感身體虛弱！減少探望心痛訴：可以上天堂等爸爸！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2024 17:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2024 17:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/02/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/02/2024
澳門1月賭收勝預期獲大行唱好，濠賭股可趁春節臨近炒一轉？
人氣文章生財有道02/02/2024
【高息定存】工銀亞洲3個月存息加至最高6厘，大新及大眾齊減息
人氣文章香港要聞02/02/2024
港鐵：檢討應對極端天氣，提前通知乘客改發9號風球時列車終點站
人氣文章財經熱話02/02/2024
【一周短打】港股長假期前反覆，中特估仍可睇好？（有片）
人氣文章雙櫃台模式懶人包02/02/2024
雙櫃台模式 股民企業如何雙贏？
人氣文章國際動態02/02/2024
涉及黑金醜聞的日本自民黨安倍派宣布解散
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金