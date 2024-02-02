中國美國商會：逾七成企業未考慮將業務移至中國境外

中國美國商會(AmCham China)2024年度《中國商務環境調查報告》顯示，50%受訪美企中國為全球前三大投資目的地，這一比例較去年上升5個百分點，惟仍低於前幾年平均60%的水平。調查並顯示，絕大多數企業(77%)並未考慮將生產或採購轉移至中國境外，還有31%的企業表示感到比以往更受歡迎，較去年增13%。

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受訪美企料去年全年營收實現正增長



調查在去年10月至11月進行，共有343家商會中的在華美企作出回應。《報告》顯示，受訪企業預估2023年全年營收有望實現同比增長，其中最樂觀的是消費及服務行業，近半數受訪企業預期將實現營利，較去年上升5個百分點。約68%受訪企業預計利潤率將超過全球平均水平或與全球水平持平。



在疫情封控解除和中美高官互訪等因素推動下，受訪美企對於2024年的前景預期也較上一年度有所改善，其中對於中美雙邊關係的預期增長11個百分點；對於監管環境抱持樂觀者也多了9個百分點；至於看好營利潛力改善的業者則比去年增加7個百分點。相對之下，認為中國投資環境有所變差的企業，從去年飆漲至45%的峰值下降到35%；另有28%的受訪企業認為投資環境正在改善，多了7個百分點。



中美關係對業務影響最大，盼美政府避免針鋒相對



此外，《報告》顯示，在所有影響投資意願的因素當中，中美雙邊關係幾乎是所有受訪企業公認影響其在華業務的關鍵因素。近30%的受訪者預期2024年中美關係將有所改善，樂觀情緒明顯高於前一年。

對於未來的美中雙邊貿易談判，受訪企業普遍希望推動中國進一步向外資企業開放市場、改善本地化與數據跨境政策。在他們期待美國政府採取的「前五大行動」之中，「避免使用激烈的言辭和針鋒相對的行動」高居榜首，佔47%。



中國美國商會主席譚森(Sean Stein)表示，在華美商最擔心的問題之一是地緣政治風險，目前可以看到美中軍事高層已經恢復對話，還有本周稍早舉行的反毒工作會議皆表明雙方正在努力找到合作方式，對企業而言，都是積極信號。

撰文：經濟通中國組

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