運流局斥機場三跑延誤指控毫無根據，機管局稱按計劃今年內完成

對於有外媒引述消息報道，香港國際機場擴建項目需延遲一年，至2025年底才竣工。運輸及及物流局發言人強調，三跑道系統項目工程絕不存在延誤，任何有關指控均毫無根據。機管局回覆傳媒查詢時稱，機場三跑道系統的各項工作正穩步推進，將按計劃按時完成，目標於2024年完成三跑道系統建造工程，三條跑道投入運作。

（香港國際機場網頁截圖）



運輸及物流局發言人表示，機管局正按計劃全速推進三跑道系統項目。機管局將於2024年完成三跑道系統的所有大樓及基礎建設工程，以及將三條跑道投入運作的目標清晰。機管局將會因應客運需求，循序分階段啟用相關客運設施。



機管局表示，香港國際機場正擴建三跑道系統，其年旅客處理量預計將達到1.2億人次，年貨運量達1000萬公噸。香港國際機場客運量回復到疫情前水平80%，預期將於2024年年底完全恢復至疫情前水平，約7000萬人次。一號客運大樓的現有設施可每年接待多達8000萬人次。機管局將以靈活的策略，分階段啟用三跑道系統的客運設施，以配合疫情後航空交通復甦的進度和目前的旅客需求。



撰文：經濟通採訪組

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動