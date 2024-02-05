美斯缺陣表演賽，港府兩發聲明：欠球迷一個解釋

重金禮聘來港的美職聯球隊國際邁阿密，昨（4日）與港聯在香港大球場進行表演賽，惟阿根廷球王美斯、烏拉圭神鋒蘇亞雷斯雙雙缺陣，球迷歡呼聲頓變噓聲。政府昨晚兩度發聲明，就美斯未能上陣，又未能盡快詳細交代和解釋，表示極度失望。

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據了解，主辦方與港府簽訂的合約中，列明美斯要上場約45分鐘，除非他有受傷等健康及體能問題；至昨早港府仍被告知美斯會上陣，直至開賽時對方突表示美斯無法上場，美斯又拒絕即場向球迷交代及解釋。



據知港府有主動跟進美斯的情況，在上周六（3日）的公開訓練、直至昨日比賽前，國際邁阿密方面都表示美斯會以隊長身份上陣，惟直至賽事開始前才突然告知美斯無法上場；港府也認為事態嚴重，曾要求美斯賽後向球迷解釋，或在頒獎儀式上向球迷打聲招呼及交代因由，但對方一律拒絕。

有球迷不滿美斯無落場而大叫「回水」（ap圖片)



政府昨日在球賽傍晚時分完場後隨即發稿，措詞強硬，指政府與一眾球迷同樣對主辦單位的安排感到極度失望，並指「主辦單位欠球迷一個解釋」，又稱大型體育活動事務委員會會根據協議條款與主辦單位跟進，包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項。



政府隨後再第二度發聲明，斥主辦單位及國際邁阿密CF的處理手法，未能回應一眾熱烈支持美斯的球迷的期望，尤其是一眾專程遠道而來的旅客。

主辦方深夜聲明，對美斯及蘇亞雷斯未能上場極度失望

獲重金禮聘來港的美職聯球隊國際邁阿密，阿根廷球王美斯、烏拉圭神鋒蘇亞雷斯雙雙缺陣表演賽，引起球迷及港府不滿。

網上有片段指球迷不滿美斯無落場而踢爛人型紙牌洩憤。（AP圖片)



賽事主辦方Tatler XFEST香港嘉年華深夜發表官方聲明，對美斯及蘇亞雷斯未有於昨天（4日）「香港隊對國際邁阿密CF」賽事上場表示極度失望，「我們和所有觀看比賽的球迷一樣，一直熱切期待美斯和蘇亞雷斯的參與，並與所有香港球迷一樣對美斯和蘇亞雷斯缺陣這歷史性的賽事感到失望。」



聲明說盡管有報道指主辦方在開賽前已知悉情況，但Tatler並沒有得到任何關於美斯或蘇亞雷斯缺席比賽的消息，「隊醫認定美斯和蘇亞雷斯不適合參加比賽，這讓包括我們在內的所有人都感到失望。」



美斯與蘇亞雷斯兩大球星在昨日賽事中均未有上陣，花數千元欲一睹球王風采的球迷大表憤怒；連國際邁阿密班主、「萬人迷」碧咸亦受怒火波及，即使他親自「補鑊」完場後向球迷致意，發言期間仍是噓聲不斷。

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