  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

美斯缺陣表演賽，港府兩發聲明：欠球迷一個解釋

05/02/2024

　　重金禮聘來港的美職聯球隊國際邁阿密，昨（4日）與港聯在香港大球場進行表演賽，惟阿根廷球王美斯、烏拉圭神鋒蘇亞雷斯雙雙缺陣，球迷歡呼聲頓變噓聲。政府昨晚兩度發聲明，就美斯未能上陣，又未能盡快詳細交代和解釋，表示極度失望。

 

 

推薦閱讀：

【大國博弈】美制裁4間香港公司涉供伊朗武器材料，中方堅決反對

美國在駐約旦基地遇襲後，加大對伊朗施壓。美國財政部最新宣布制裁幾間香港公司，指它們為伊朗的彈道導彈和無人機計劃提供物料和技術等。中國駐美大使館批評美方做法嚴重損害中方利益，對此堅決反對.......

【提振Ａ股】中證監：部署資本市場維穩工作，嚴厲打擊違法違規

中證監主席易會滿昨日（4日）主持召開黨委會議，部署維護資本市場穩定工作.......


　　據了解，主辦方與港府簽訂的合約中，列明美斯要上場約45分鐘，除非他有受傷等健康及體能問題；至昨早港府仍被告知美斯會上陣，直至開賽時對方突表示美斯無法上場，美斯又拒絕即場向球迷交代及解釋。


　　據知港府有主動跟進美斯的情況，在上周六（3日）的公開訓練、直至昨日比賽前，國際邁阿密方面都表示美斯會以隊長身份上陣，惟直至賽事開始前才突然告知美斯無法上場；港府也認為事態嚴重，曾要求美斯賽後向球迷解釋，或在頒獎儀式上向球迷打聲招呼及交代因由，但對方一律拒絕。

 

有球迷不滿美斯無落場而大叫「回水」（ap圖片)


　　政府昨日在球賽傍晚時分完場後隨即發稿，措詞強硬，指政府與一眾球迷同樣對主辦單位的安排感到極度失望，並指「主辦單位欠球迷一個解釋」，又稱大型體育活動事務委員會會根據協議條款與主辦單位跟進，包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項。


　　政府隨後再第二度發聲明，斥主辦單位及國際邁阿密CF的處理手法，未能回應一眾熱烈支持美斯的球迷的期望，尤其是一眾專程遠道而來的旅客。

 

主辦方深夜聲明，對美斯及蘇亞雷斯未能上場極度失望

 

　　獲重金禮聘來港的美職聯球隊國際邁阿密，阿根廷球王美斯、烏拉圭神鋒蘇亞雷斯雙雙缺陣表演賽，引起球迷及港府不滿。

 

網上有片段指球迷不滿美斯無落場而踢爛人型紙牌洩憤。（AP圖片)


　　賽事主辦方Tatler XFEST香港嘉年華深夜發表官方聲明，對美斯及蘇亞雷斯未有於昨天（4日）「香港隊對國際邁阿密CF」賽事上場表示極度失望，「我們和所有觀看比賽的球迷一樣，一直熱切期待美斯和蘇亞雷斯的參與，並與所有香港球迷一樣對美斯和蘇亞雷斯缺陣這歷史性的賽事感到失望。」


　　聲明說盡管有報道指主辦方在開賽前已知悉情況，但Tatler並沒有得到任何關於美斯或蘇亞雷斯缺席比賽的消息，「隊醫認定美斯和蘇亞雷斯不適合參加比賽，這讓包括我們在內的所有人都感到失望。」


　　美斯與蘇亞雷斯兩大球星在昨日賽事中均未有上陣，花數千元欲一睹球王風采的球迷大表憤怒；連國際邁阿密班主、「萬人迷」碧咸亦受怒火波及，即使他親自「補鑊」完場後向球迷致意，發言期間仍是噓聲不斷。

 

 

2024-02-05｜人行首日降準 港股有無得彈？| 春節行情股大放送 | 公路股應該點揀？｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00286

愛帝宮

0.063

異動股

06969

思摩爾國際

4.650

異動股

02285

泉峰控股

14.060

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00286 愛帝宮
  • 0.063
  • 06969 思摩爾國際
  • 4.720
  • 02285 泉峰控股
  • 14.080
  • 01929 周大福
  • 10.760
  • 06808 高鑫零售
  • 1.200
股份推介
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.470
  • 目標︰$6.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.700
  • 目標︰$25.00
  • 09926 康方生物
  • 39.300
  • 目標︰$48.95
  • 00973 L'OCCITANE
  • 26.000
  • 目標︰$26.70
  • 01186 中國鐵建
  • 4.460
  • 目標︰$5.20
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 276.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.500
  • 00001 長和
  • 40.550
  • 00005 滙豐控股
  • 60.850
  • 00388 香港交易所
  • 230.000
報章貼士
  • 00788 中國鐵塔
  • 0.880
  • 目標︰--
  • 00995 安徽皖通高速公路
  • 8.050
  • 目標︰--
  • 00753 中國國航
  • 4.140
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/02/2024 09:22  恒指低開196點報15336，中升瀉6%，美團跌3%

05/02/2024 08:28  【人行操作】人行降準今生效釋萬億，昨日加碼逆回購放水430億

05/02/2024 08:35  【香港要聞】美斯缺陣表演賽，港府兩發聲明：欠球迷一個解釋

05/02/2024 07:50  《國金頭條》美股牛氣衝天，Meta大漲20%，道指再刷新紀錄

05/02/2024 07:53  藥明生物(2269)指未有收集人類基因組數據，繼續股份回購

05/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３９﹒８７億元，買藥明康德沽騰訊

05/02/2024 08:35  【大行炒Ｄ乜】巴克萊大降滙控、渣打目標，高盛再降藍籌內房目標

02/02/2024 10:38  《嚟緊炒Ｄ乜》港股似一洗頹風，金沙中線目標價３１銀

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

藥明生物(2269)指未有收集人類基因組數據，繼續股份回購
人氣文章

新聞>香港要聞

美斯缺陣表演賽，港府兩發聲明：欠球迷一個解釋
人氣文章

新聞>香港要聞

運流局斥機場三跑延誤指控毫無根據，機管局稱按計劃今年內完成
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

賀年糕點2024 | 年糕、蘿蔔糕十大推介！新口味、送禮米芝蓮糕點有齊！搶鏡榴槤馬蹄糕 / 養生花膠蘿蔔糕 / 矜貴原隻鮑魚金蠔紫芋糕 / 煙燻腩肉芋頭糕
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

西方民主體制的新七宗罪
人氣文章

Member Zone

PinkRun.HK 2024粉跑3月開跑 已開放報名！
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

中醫講男人最怕：腎虛！腎虧！舉而不堅、堅而不久、早洩同腎氣不足有關？甚麼是陰萎？一滴精十滴血係真？推介多款平靚正補腎壯陽食物！鰻魚飯有份？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

化身日系女生！日本broocH表参道理髮體驗：從剪染到護髮，2小時完成！
人氣文章

Fashion

Net-A-Porter農曆新年限定優惠：Givenchy Voyou 大減近$5,000！不能錯過Burberry、Versace、Jacquemus人氣款式！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
台灣檢測6款韓國提子農藥超標！香印提子有份？去根蒂後細菌有機入侵！專家教清洗！唔即食點處理？
人氣文章
內地187cm男星吳旭東發現右腿有異！檢查揭脂肪肉瘤手術切除！錯過黃金治療期隨時截肢坐輪椅？一方法分辨脂肪肉瘤與脂肪瘤
人氣文章
內地網紅餐廳笨羅卜回收食客剩飯加熱超反胃！店家：節約糧食重用作員工餐！網民怒斥：刻薄員工！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2024 10:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2024 10:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2024 10:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/02/2024 10:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/02/2024
藥明生物(2269)指未有收集人類基因組數據，繼續股份回購
人氣文章香港要聞05/02/2024
美斯缺陣表演賽，港府兩發聲明：欠球迷一個解釋
人氣文章香港要聞03/02/2024
運流局斥機場三跑延誤指控毫無根據，機管局稱按計劃今年內完成
人氣文章中國故事02/02/2024
《神州經脈》習近平天津調研，滬指盤中刷四年低，在華美企信心增
人氣文章財經熱話02/02/2024
中國美國商會：逾七成企業未考慮將業務移至中國境外
人氣文章財經熱話02/02/2024
澳門1月賭收勝預期獲大行唱好，濠賭股可趁春節臨近炒一轉？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金