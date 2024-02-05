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溫傑：料1月內地負通脹率持續，本周15000－15800點上落

05/02/2024

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

　　美國1月非農職位增長遠超預期，平均時薪按月增速加快，就業市場強勁，減息時間表或一再推遲？上星期上證綜合指數（SHCI）累計跌逾6％，即使人行放水、白名單出爐等消息，都難以提振股市？今天為人行降準首日，預計AH股市有得彈？上周五（2日）藥明系再度被洗倉，周末傳來《生物安全法案》於參議院受阻，對於兩星期累計下跌逾兩成的藥明生物(02269)及藥明康德(02359)來說，或能成為股價反彈的助力？龍年將至，有些春節行情股值得留意？

 


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