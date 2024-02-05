  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】高盛點評內房股，巴克萊點睇滙控、渣打？一Click就知道

05/02/2024

 

 

 

 

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01091

南方錳業

0.191

異動股

02171

科濟藥業－Ｂ

4.370

異動股

02601

中國太保

13.800

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02601 中國太保
  • 13.800
  • 00286 愛帝宮
  • 0.063
  • 06969 思摩爾國際
  • 4.720
  • 02285 泉峰控股
  • 14.000
  • 01929 周大福
  • 10.740
股份推介
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.450
  • 目標︰$6.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.950
  • 目標︰$25.00
  • 09926 康方生物
  • 38.900
  • 目標︰$48.95
  • 00973 L'OCCITANE
  • 26.000
  • 目標︰$26.70
  • 01186 中國鐵建
  • 4.440
  • 目標︰$5.20
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 278.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.550
  • 00001 長和
  • 40.550
  • 00005 滙豐控股
  • 61.050
  • 02800 盈富基金
  • 15.670
報章貼士
  • 00788 中國鐵塔
  • 0.880
  • 目標︰--
  • 00995 安徽皖通高速公路
  • 8.050
  • 目標︰--
  • 00753 中國國航
  • 4.120
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/02/2024 12:06  恒指跌23點報15510，龍湖跌近5%，藥明康德逆市升8%

05/02/2024 08:28  【人行操作】人行降準今生效釋萬億，昨日加碼逆回購放水430億

05/02/2024 11:42  美斯缺席香港表演賽上微博熱搜，內媒批國際邁阿密不尊重中國球迷

05/02/2024 09:54  《本港經濟》1月PMI跌至49.9，營商環境略為轉差

05/02/2024 07:50  《國金頭條》美股牛氣衝天，Meta大漲20%，道指再刷新紀錄

05/02/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３９﹒８７億元，買藥明康德沽騰訊

05/02/2024 08:35  【大行炒Ｄ乜】巴克萊大降滙控、渣打目標，高盛再降藍籌內房目標

02/02/2024 10:38  《嚟緊炒Ｄ乜》港股似一洗頹風，金沙中線目標價３１銀

05/02/2024 09:43  《財資快訊》美電升報７﹒８２１７，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

金管局據報擬檢討按揭貸款利率壓力測試措施
人氣文章

新聞>香港要聞

美斯缺陣表演賽，港府兩發聲明：欠球迷一個解釋
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫傑：料1月內地負通脹率持續，本周15000－15800點上落
品味生活
生活
人氣文章

邵看新經濟．邵志堯

區塊鏈是甚麼？陸小鳳可能係史上第一位用Blockchain技術？區塊鏈技術不能和加密貨幣混為一談！
人氣文章

健康大晒

回南天 | 天氣潮濕抽濕機出動！台電3招提升抽濕機效能！配搭一電器抽濕效能大提升！定期做一件事增加風量！抽濕機切忌放哪裏？
人氣文章

健康解「迷」

內地網紅餐廳笨羅卜回收食客剩飯加熱超反胃！店家：節約糧食重用作員工餐！網民怒斥：刻薄員工！
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

焗薯片相比炸薯片更健康？拆解焗薯片4大營養：營養、脂肪、碳水化合物含量對比！
人氣文章

Beauty

NARS 2024春季妝容教學：完美光澤感底妝、迷人雙頰輕鬆Get！一秘訣勾勒啞緻美唇
人氣文章

鑽石媒人Mei Ling．Mei Ling

16年國際頂級婚介經驗之談 ! 鑽石媒人Meiling 開創全新YouTube頻道：一系列愛情專題影片助你尋覓Mr / Ms Right！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
2024健康灰犀牛
人氣文章
內地187cm男星吳旭東發現右腿有異！檢查揭脂肪肉瘤手術切除！錯過黃金治療期隨時截肢坐輪椅？一方法分辨脂肪肉瘤與脂肪瘤
人氣文章
三高婦人誤信「神醫」半日狂灌7升水昏迷！2天排近7,000毫升尿液逐漸清醒！6類人須限飲水量防水中毒！點計算一日飲幾多水？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2024 12:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2024 12:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2024 12:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/02/2024 12:09
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞05/02/2024
金管局據報擬檢討按揭貸款利率壓力測試措施
人氣文章香港要聞05/02/2024
美斯缺陣表演賽，港府兩發聲明：欠球迷一個解釋
人氣文章國際動態05/02/2024
美軍大規模空襲中東多國目標，進一步捲入以巴衝突
人氣文章開市Good Morning05/02/2024
溫傑：料1月內地負通脹率持續，本周15000－15800點上落
人氣文章大行報告05/02/2024
【大行炒D乜】高盛點評內房股，巴克萊點睇滙控、渣打？一Click就知道
人氣文章財經熱話05/02/2024
藥明生物(2269)指未有收集人類基因組數據，繼續股份回購
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金