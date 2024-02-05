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美軍大規模空襲中東多國目標，進一步捲入以巴衝突

05/02/2024

　　美國自上周五（2日）深夜起，對中東多個目標發起空襲，報復駐約旦美軍遇襲事件。聯合國安理會將於紐約當地時間周一（5日），召開緊急會議商討事件。

 

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　　美軍於大規模空襲中，出動B-1遠程戰略轟炸機，打擊了伊拉克和敘利亞的85個目標，及也門胡塞武裝的36個目標。華府指該批目標均與伊朗革命衛隊有關，包括火箭、導彈、無人機補給站。


　　聯合國安理會應俄羅斯要求，將就事件召開緊急會議，討論中東局勢。伊拉克政府表示，美軍空襲造成包括平民在內的16人死亡，25人受傷，美國已對該地區構成嚴重威脅。敘利亞媒體亦指多名平民和士兵傷亡。


　　美媒分析指，事件意味著拜登政府進一步陷入以巴衝突。在布魯塞爾舉行的歐盟外長會議，敦促各方避免局勢進一步升級。美國國家安全顧問沙利文則於當地時間周日（4日）表示，以巴短期內難以就釋放人質達成協議。他矢言美國將繼續打擊獲伊朗支持的中東激進組織。

 

撰文:經濟通國金組

 

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