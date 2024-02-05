金管局據報擬檢討按揭貸款利率壓力測試措施

市場要求政府全面「撤辣」聲音不絕。《信報》引述消息報道，金管局計劃檢討樓按貸款利率壓力測試措施，包括壓測的利率是否維持為加2厘、壓測應用的供款比率，甚至其他措施如樓按比率等。

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報道引述金管局發言人回應稱，局方不時檢視壓力測試的要求，例如在2022年9月考慮到當時的利率環境和按息走勢，以及按息過往長期平均水平，該局已把壓測假設按揭利率上升幅度的要求，由3厘降至2厘。該局會繼續密切監察市場環境變化，有需要時作出合適調整。



分析認為，如果金管局放寬樓按壓測，應同時考慮對非自用物業及第二個物業的供款佔入息比率(DSR)鬆綁，否則單是放寬壓測，效果未必顯著。

撰文:經濟通採訪組

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