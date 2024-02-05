美斯缺陣｜楊潤雄:政府贊助列明美斯至少出場45分鐘，主辦方須交代事

「球王」美斯領軍的國際邁亞密昨日與港隊在大球場進行表演賽，美斯最終沒有落場表演，令大批球迷失望。有球迷更稱感覺受騙，要求政府安排消費券或其他補償。





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文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，香港隊球員表現出色，但美斯最終沒有落場令政府、旅客失望，他指出政府贊助條件要求，除安全或健康問題外，美斯必須出場至少45分鐘，惟在開場前，主辦方仍然確認美斯會在下半場出賽。至下半場開始時，當局發現美斯仍未出場時，已立即與主辦方跟進，要求他們立聯絡國際邁阿密，盡快安排美斯落場。至完場前10分鐘，主辦方再次確認美斯不能出賽，隨後政府再次向主辦方提出採取一系列補救行動，包括讓美斯向球迷交代未能出場原因，或代表球隊接受獎盃等，惟皆未能成功。



被問到政府是否受騙，楊潤雄指出，根據以往資訊表明美斯會落場，美斯來到香港時也有參與早期答應的活動，他指要看事實如何，希望主辦方親身出來交代事件，以及解釋和球隊傾談的條件如何。

楊潤雄:1600萬贊助尚未付款，須與主辦方討論再決定是否付款

「球王」美斯領軍的國際邁亞密昨日與港隊在大球場進行表演賽，美斯最終沒有落場表演。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，完場前10分鐘，主辦方再次確認美斯不能出賽，政府有再次向主辦方提出採取一系列補救行動，希望起碼能「補償到少少」。被問到會否就事件成立獨立調查委員會，以及問到足總是否需要承擔責任，楊潤雄指，這個球賽是由一個主辦者主動提出和聯絡安排，政府考慮符合到比賽屬大型活動，所以提供有條件資助，認為主辦方有責任交代事件。





政府尚未付1600萬元贊助費，將與主辦方再討論





至於活動所贊助的1600萬元，楊潤雄指出，政府截至當刻尚未付款，接下來數周會再與主辦方Tatler討論在今次活動中的表現，再行決定。被問到會否採取法律行動，他指活動提供的贊助條款，有要求美斯上陣45分鐘，但昨日沒有，表面上已屬不符合條件，合約上有列明其他條件，所以要實際去看，暫時政府已看到球隊解釋，詳細討論後再決定最後是否給錢贊助，目前仍要收集多點資料。他強調，即使球員受傷，球隊也應安排球員盡力參加球賽，或作其他可行的方案補救，但最後全部沒有做。





會與大型體育活動事務委員會討論改善工作





他又表示，政府會汲取經驗，與大型體育活動事務委員會討論日後進一步的改善工作，日後也會繼續努力辦盛事。

撰文：經濟通採訪組

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