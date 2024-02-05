《神州經脈》滬指六連瀉逾7%，證監防範質押風險，人幣三個月低

滬綜指今早（5日）低開0.52%後急瀉，儘管金融股及能源央企拉抬救市，二千七仍失守，跌幅一度超過3%，低見2635.09點，是2019年2月以來新低。不過午收前白酒股拉漲，滬綜指半日跌幅收窄至1.82%，報2680.47點。「國家隊」重施故技，靠拉抬權重股粉飾指數表現，午後三大指數跌幅一度全銷，但沒多久滬綜指重新下跌，在二千七關上下苦苦爭持，最終收報2702.19點，跌1.02%。滬指至今已連續六個交易日下跌，累計跌幅超過7%。

滬指今日收報2702.19點，跌1.02%，是連續六個交易日下跌，累計跌幅超過7%。（AP圖片）

深市盤中插水更深，深成指一度挫4.6%，創業板指一度跌4.3%，同步刷新近年低位，不過多隻創業板市值龍頭股大翻身，帶動創業板指午後倒漲超過2%，全日收市則升0.79%，深成指則低收1.13%。

如果從個股來看，今天可能是近年來股市最慘烈的一天，個股中位數跌幅竟高達9.8%，全日約千股跌停，近2900隻個股跌幅在9%以上。

恐慌情緒觸發資金逃難潮，兩市全日成交8774億元（人民幣．下同），按日大增8.9%。陸股通淨流入約12億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日盤初一度跌超過二百點，刷近三周新低，全日保7.2不失，收報7.1982，較上個交易日4時30分收盤價跌189點子，創去年11月17日以來近三個月新低，全日在7.1935至7.1999之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1070，較上個交易日跌64點子，創1月29日以來一周新低，與市場預測偏離擴至逾千點，凸顯監管強力維穩預期的態度，上個交易日報7.1006。

今日新聞精選

1. 中證監主席易會滿4日主持召開黨委會議，部署維護資本市場穩定工作。會議提出，要加快推進上市公司調研走訪工作，切實解決具體困難和問題，加大優質上市公司支持力度。嚴把上市公司入口關，加大退市力度，大力提升上市公司質量。同時，要深入排查違法違規線索，依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空、內幕交易、欺詐發行等重大違法行為，並要鼓勵和支持各類投資機構加大逆周期布局，引導更多中長期資金入市。

2. 滬深股市早盤急瀉，市場擔心A股連日崩跌料致質押平倉潮爆發。中證監新聞發言人在午間迅速回應，就股票質押有關情況答記者問指出，從滬深兩市數據看，今年以來股票質押違約強平金額合計為2740.32萬元，佔市場成交額的比重很小。中證監並明確會密切監測，採取有力措施，防範股票質押風險。

3. 人民銀行下調金融機構存款準備金率0.5個百分點今日生效，本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.0%。降準將向市場提供長期流動性約1萬億元。《上海證券報》引述分析人士指，本次降準不僅彰顯貨幣政策前瞻布局、充分發力的姿態，更將以真金白銀護航一季度經濟開好局、起好步。

4. 利好政策頻出，A股卻遲遲仍未見穩，平準基金入市呼聲再起。內媒《21世紀經濟報道》引述中國首席經濟學家論壇理事劉煜輝稱，中國應盡快建立平準基金，以提振市場信心，規模短期可以在2萬億元-3萬億元，長期目標則逐年補助充至10萬億元甚至更多。清華大學五道口金融學院副院長田軒亦指，目前A股整體處於估值的低點，基本具備平準基金入場條件，規模至少應為2萬億元。從中長期看，「治本」之策是改革以及政策的穩定性。

5. 今年1月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得52.7，較上月微跌0.2個百分點，為近六個月來次高，顯示服務業增長動能依然強勁。當月服務業生產指數和新訂單指數在擴張區間較去年12月的高點回落，其中新訂單指數回落幅度大於生產指數。外需基本穩定，當月新出口訂單指數僅較去年12月的高點輕微回落。就業指數連續兩個月高於臨界點，但較前值小幅回落。原料、勞動力、運輸等成本繼續上漲，但漲幅收窄，帶動1月服務業原材料價格指數較去年12月創下的近五個月高點回落；隨著企業大力降價促銷，1月服務業收費下降，此前連續20個月的上漲趨勢被扭轉。

6. 內地為緩解房企流動性壓力，推出房地產融資協調機制，由各地政府列出融資白名單，容許房企憑白名單內的地產項目向銀行貸款，融資所得可用作償還公司債務。最近數日內多家已經出現債務違約的房企接連公布，有項目被列入白名單，包括碧桂園、世茂股份、中國奧園、金科股份、融創中國、綠地等。另據內媒從住建部及金監總局獲悉，截至1月底，26省170城已建立城市房地產融資協調機制，提出第一批房地產項目白名單並推送給商業銀行，共涉及3218個項目，但目前暫只得27城共83個項目獲商業銀行放貸，佔比不足3%，放貸金額合共178.6億元，僅相當於碧桂園境外債務總體金額的23%。

7. 國家發展改革委法規司司長孟瑋表示，國家發改委今年將重點部署的工作，包括著力促進跨境投資便利化，更好擴大制度型開放。針對外資企業關注的市場准入、產業合作等議題，將推動出台更大力度吸引和利用外資行動方案，繼續合理縮減外資准入負面清單，全面取消制造業領域外資准入限制措施，推動國際產業投資合作，持續提升中國對全球要素資源的吸引力。商務部外國投資管理司司長朱冰表示，「外資24條」當中59項舉措已有10項完成，而取得階段性進展的有28項，包括中央網信辦制定了《規範和促進數據跨境流動規定》，正在研究完善、準備推動出台等。

8. 美國前總統特朗普勝出共和黨初選幾乎無懸念，有望當選下屆美國總統。此前有報道指特朗普考慮對華啟動「貿易戰2.0」，其接受《霍士新聞》專訪時確認，如果他在11月當選美國總統，將再次對華徵收關稅，而且正在考慮對中國商品徵收60%甚至更高稅率的關稅，但他不同意這是新一輪中美貿易戰，強調他希望中國發展良好。

撰文：經濟通中國組

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