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大行利是封變搶手貨 設計凸顯個人非凡品味

06/02/2024

 

農曆新年將至，中國人派利是的傳統世代相傳，傳統文化將金色寓意富貴、榮耀，紅色代表當旺、喜慶，故歷年來利是封都取這兩個顏色作主調。一個設計別緻的利是封，不但是身份象徵，更凸顯個人品味，可謂美輪美奐各具特色。因此，每年各銀行都搞盡腦汁，為尊貴的客戶設計喜氣洋洋的利是封，而尊貴客戶的利是封，更被抬高價在網上炒賣，有價有巿。

今年大行利是封的設計，以渣打銀行的白鶴及百花為設計主題最優雅，利是封的高貴圖案，配襯「大展鴻圖」及「花開富貴」的燙金祝福語，充份展現銀行誠意滿分，與客戶分享節日喜慶氣氛。白鶴象徵長壽及吉祥，百花寓意繁榮豐盛，一套兩款利是封，紅色寓意福樂之色，金色則代表富貴，紅金交織，營造吉祥與繁榮之氛圍。

 

花，象徵生命之美；樹，代表著堅韌長壽，生生不息；鶴則是長壽與吉祥的化身，雙鶴展翅更象徵「雙喜臨門」，寓意關係融洽美滿。


至於滙豐銀行就勝在附送一個紅色拉鏈的化妝袋，增添富貴味道，而利是封的錦鯉圖案亦栩栩如生，錦鯉乃中國人的風水魚，亦象徵「富貴、吉祥、健康和幸福」，盛載着滿滿的祝福。

錦鯉圖案利是封套裝，附有華麗的拉鏈化妝包，盡顯貴氣，而錦鯉是中國人的風水魚，象徵富貴吉祥，年年有餘。


三間銀行則以恒生的利是封設計最新潮，令人耳目一新，無論是財神、招財貓及富貴狗造型，都清新可喜，配襯上繽紛的色彩，十分醒神。

 

  各款財神利是封，寓意財源滾滾，圖案主角設計新穎可喜，創意加上繽紛色彩，亦成功營造喜氣洋洋的氛圍。

來源自於網上資料

 

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