  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

美斯缺陣｜主辦方Tatler：撤回M品牌計劃及1600萬政府資助申請

05/02/2024

　　國際邁阿密與港隊昨日（5日）於香港大球場進行表演賽，最終球王美斯及烏拉圭球星蘇亞雷斯沒有落場上陣，令球迷非常失望，有人更形容此為「世紀大騙局」。

 

（AP圖片）

 

　　主辦方Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière於傍晚召開記者會交代事件。他表示，理解本地和海外球迷的失望心情，並深感遺憾，決定撤回政府大型體育盛事M品牌計劃，以及政府1600萬元資助申請。

 

　　他指出，根據和國際邁阿密協議，包括美斯在內的著名球星，除非受傷，均會在表演賽上場作賽，Tatler因此作出宣傳；周日比賽前，美斯和蘇亞雷斯列入替補名單，主辦方相信兩人會有機會上陣作賽，但當日半場結束，國際邁阿密表示美斯因傷無法出賽。Tatler即時通知政府，並向球會要求美斯對球迷發表講話，但不成功。

 

　　Michel Lamunière以英文讀出聲明，並由職員以中文傳譯，讀出聲明後未有回應會否向入場球迷作出賠償及退票等提問便離場。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00036

遠東控股國際

0.056

異動股

00482

聖馬丁國際

0.034

異動股

02329

國瑞健康

0.022

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00036 遠東控股國際
  • 0.056
  • 00482 聖馬丁國際
  • 0.034
  • 02329 國瑞健康
  • 0.022
  • 06160 百濟神州
  • 86.750
  • 02121 創新奇智
  • 6.040
股份推介
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.540
  • 目標︰$6.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 22.000
  • 目標︰$25.00
  • 09926 康方生物
  • 38.950
  • 目標︰$48.95
  • 00973 L'OCCITANE
  • 26.000
  • 目標︰$26.70
  • 01186 中國鐵建
  • 4.410
  • 目標︰$5.20
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 279.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.650
  • 00001 長和
  • 40.550
  • 03690 美團－Ｗ
  • 65.050
  • 00005 滙豐控股
  • 61.050
報章貼士
  • 00788 中國鐵塔
  • 0.880
  • 目標︰--
  • 00995 安徽皖通高速公路
  • 8.140
  • 目標︰--
  • 00753 中國國航
  • 4.130
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/02/2024 16:26  《盤後部署》恒指守萬五關有望造好，港鐵或挑戰30元

05/02/2024 18:27  主辦方對美斯缺陣引起失望感遺憾，撤回M品牌及1600萬元申請

05/02/2024 17:51  消委會就美斯缺陣最少接獲38宗投訴，最大宗涉款2.2萬元

05/02/2024 18:35  《新股上市》機管局　二六零八暗盤收高1%，每手賺100元

05/02/2024 16:46  《互聯互通》大灣區「跨境理財通2.0」擴容，首批券商或達6家

05/02/2024 17:41  【北水炒Ｄ乜】淨流入３９﹒０２億元，買盈富沽騰訊

05/02/2024 08:35  【大行炒Ｄ乜】巴克萊大降滙控、渣打目標，高盛再降藍籌內房目標

02/02/2024 10:38  《嚟緊炒Ｄ乜》港股似一洗頹風，金沙中線目標價３１銀

05/02/2024 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒８２２４，兩周拆息較上日軟至４﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

美斯缺陣｜主辦方Tatler：撤回M品牌計劃及1600萬政府資助申請
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》滬指六連瀉逾7%，證監防範質押風險，人幣三個月低
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】銀行推機管局債券退款優惠，中銀香港3個月4.3厘
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

【高息定存】工銀亞洲推3個月港元存息最高6厘，大新及大眾齊減息
人氣文章

娛樂情報

王宗堯7.1暴動罪成！女友Julia陪同到法庭聽審！二人表情嚴肅，無回答記者提問
人氣文章

著數速遞

機票優惠 | 樂桃航空推日本大阪平機票！單程最平$390起！不收燃油附加費！這個組合包20kg託運行李
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

ComplexCon首登香港：邀21 Savage、pH-1、陳冠希等逾200名創作者，集音樂、藝術、時尚的潮流嘉年華！
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

盤點5款經典的時尚小白鞋！Chanel CC Runner、Dior Star Sneaker、Roger Vivier，完美襯搭衣櫃中任何造型！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

江記展覽「戰國龐克」：大館空間呈現的寬闊宇宙維度，穿梭過去、現在與未來
健康好人生 Health Channel
人氣文章
內地187cm男星吳旭東發現右腿有異！檢查揭脂肪肉瘤手術切除！錯過黃金治療期隨時截肢坐輪椅？一方法分辨脂肪肉瘤與脂肪瘤
人氣文章
蛋白質4個天大誤解！做運動增肌先要攝取蛋白質？蛋白質愈多愈好？哪一類人不適合高蛋白飲食？營養師拆解
人氣文章
台灣檢測6款韓國提子農藥超標！香印提子有份？去根蒂後細菌有機入侵！專家教清洗！唔即食點處理？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2024 20:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/02/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港要聞05/02/2024
美斯缺陣｜主辦方Tatler：撤回M品牌計劃及1600萬政府資助申請
人氣文章中國故事05/02/2024
《神州經脈》滬指六連瀉逾7%，證監防範質押風險，人幣三個月低
人氣文章生財有道05/02/2024
【高息定存】銀行推機管局債券退款優惠，中銀香港3個月4.3厘
人氣文章中國故事05/02/2024
內房困局｜融創超90個項目入圍第一批融資白名單
人氣文章財經熱話05/02/2024
房地產項目白名單出爐，惟1月銷售仍低迷大行唱淡，內房可以點部署？
人氣文章財經熱話05/02/2024
預算前瞻 | 德勤料本財年赤字1172億，儲備跌至7176億元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金