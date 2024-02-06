黃瑋傑：港股處待變格局或重上10天、20天線，惟要小心是否假突破

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑



人行降準周一（5日）生效，惟A股繼續受壓，險守2700點水平再創階段性低位，本周四將有1月CPI出爐，A股跌勢已反映數據不理想？港股上日低開後曾經拗腰止跌，甚至一度倒升，收市跌23點，報15510點。恒指現時在技術上已失守10天線這個重要平均線，加上下周春節假期，本周只剩下四個半交易日，更令資金卻步不入市，走勢上已經確定反彈浪已完？周五（9日）收爐前會否再下試15000點支持？阿里巴巴(09988)將於周三（7日）公布業績，市場預料集團第三季淨利潤介乎411.4億至518.4億元人民幣，另有報道引述消息指，阿里正尋求出售多項消費產業資產，包括盒馬鮮生同大潤發。集團將資源傾斜在雲業務發展，但雲業務收入要達穩定水平非一朝一夕的事？投資者於業績前該怎樣部署？農曆新年假期將至，那類型股份值得於春節前吸納？





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