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A股｜監管阻內地機構沽空離岸中資股，境外持倉A股不賣出

06/02/2024

　　內地股市愈跌愈維穩，據多家外媒引述知情人士指，中國有關監管機構近日窗口指導包括部分券商、私募基金等在內的機構投資者，加強對A股及港股的沽空限制。

 

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　　據報多家機構被告知，其國內客戶不能通過總回報掉期(TRS)交易來增加新頭寸，以進行海外投資，以阻止其沽空離岸中國股票，包括中國A50相關合約，同時收緊衍生品風險敞口；與此同時，藉境外子公司購買A股的內地券商則被告知不要減倉。


　　內媒《財聯社》昨日（5日）亦報道指，部分機構收到券商通知，即刻起TRS交易不能再新增規模，即只能在目前的名義本金限制內換倉，不能再加倉。


　　TRS是一種場外衍生品合約，其中一方同意支付或接收標的資產的總回報，以換取另一方的固定或可變融資利率，TRS交易一向備受內地基金歡迎。


　　此外，監管機構亦從昨日起限制部分量化基金進行賣出交易；另有部分量化基金的DMA多空收益互換產品被限制降低股票倉位。

嚴打空軍撐信心？市場憂適得其反

　　外媒引述分析師意見指，限制賣空短期內可起到一定的緩解作用，但擔心投資者也可能憂慮未來撤出市場的難度愈來愈高，提早撤資股市，結果適得其反。


　　市場人士認為，單靠加強交易行為監管難以要讓市場反轉，但是大規模購買股票托市的代價過於高昂，當局最有可能的選項是用權宜之計得過且過，希望拋售潮自行結束。

 

撰文:經濟通中國組

 

 

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