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傳獲黑石考慮收購，銷售數據佳獲大行唱好，歐舒丹股價飆升可吼？

06/02/2024

　　法國護膚品牌歐舒丹(00973)傳獲黑石集團考慮提出收購，今早(6日)股價最多飆逾一成半。事實上，歐舒丹屬零售股中少見的強勢股，去年集團主席已曾考慮提私有化，現再加上收購憧憬，兼且集團日前公布首三季銷售理想勝預期，獲大行唱好，股價連日造好，稍作回吐後或仍有力再上，可吼位吸納。

 

（歐舒丹官網截圖）

 

傳黑石擬夥歐舒丹主席提收購　去年主席曾考慮提私有化


　　《彭博》報道，私募股權公司黑石集團正在考慮收購護膚品公司歐舒丹。報道引述知情人士指，黑石一直在進行初步盡職調查，評估對歐舒丹發出收購要約的可能性。據指黑石正考慮與歐舒丹董事會主席Reinold Geiger合作進行收購的可能性。


　　交易所文件顯示，Geiger持有歐舒丹逾70%股權。消息人士稱，磋商處於初步階段，不確定最終能否達成收購提案，其他買家亦可能有興趣收購歐舒丹。Geiger去年考慮將歐舒丹私有化，私有化後，將歐舒丹以更高估值重新在歐洲上市，但他最後放棄有關想法。

 

首三季銷售淨額按固定匯率計算增24.8%　上季升近25%

 

　　值得一提，歐舒丹上周公布，集團於2024財年第三季保持穩健的銷售勢頭，銷售淨額於2024財年九個月(截至去年底)達約19.15億歐元，按報告匯率計算按年增18.9%，按固定匯率計算增24.8%。單計上季，銷售淨額約8.4億歐元，按年升近20%，按固定匯率計升近25%。該增長乃主要受到Sol de Janeiro的持續出色表現及ELEMIS的理想表現所驅動。而L’OCCITANE en Provence的表現較2024財年上半年略為放緩，乃由於在中國的增長持續理想及美國與英國節日表現強勁，部分被歐洲、中東及非洲和旅遊零售渠道面對嚴峻挑戰所抵銷。


　　Sol de Janeiro及ELEMIS於2024財年第三季加快銷售增長，於2024財年九個月按固定匯率計算分別增長199.1%及12%，L’OCCITANE en Provence則增長2.6%。美洲繼續為表現最佳地區，於2024財年九個月按固定匯率計算增長67.1%，主要由Sol de Janeiro推動。批發及其他繼續為增長最快的渠道，於2024財年九個月按固定匯率計算增長45.4%。線上渠道按固定匯率計算增長28.2%，乃歸功於Sol de Janeiro、ELEMIS及L’OCCITANE en Provence最近在中國抖音平台亮相。零售按固定匯率計算實現良好增長4%，乃主要歸功於中國的表現。

 

富瑞：歐舒丹上調銷售增長預測　維持目標價30.2元

 

　　富瑞發表研報指，歐舒丹2024財年第三季的銷售主要由Sol De Janerio的強勁表現所推動，預期將會是2024財年盈利貢獻最多的品牌，但該行希望其他品牌會有更平衡的表現，尤其是核心品牌L'OCCITANE和ELEMIS。該行將其2024/25/26財年的淨利潤目標分別上調2/0/2%，銷售額上調3/6/9%。管理層將2024財年銷售額增長指引由增長17%上調至20%，營業利潤率維持12%。中期而言，管理層目標至2026財年，銷售額年均複合增長率有低至中雙位數，至32至34億歐元，營業利潤率16%；該行則預期銷售額達32.6億歐元，營業利潤率14.9%，維持目標價30.2元及「買入」評級。

 

　　花旗指，歐舒丹第三季收入維持25%的快速增長，勝於預期。管理層將2024財年銷售增長目標由17%上調至20%以上，但維持12%的營運利潤率指引。集團維持2024至26財年的銷售複合年增長率低至中雙位數，對主品牌增長預測下調至中單位數；ELEMIS增長中單位數。管理層續予2026財年營運利潤率目標16%，將目標價由25.5元上調至29.5元，維持「買入」評級。

 

麥格理：料將有更多價值釋放及併購　目標價升至31元


　　麥格理表示，歐舒丹2024財年首三季銷售淨額按固定匯率計算增長24.8%，Sol de Janeiro勢頭強勁，且ELEMIS第三季扭虧為盈。歐舒丹管理層上調2024財年收入指引，由原預期按年增長17%提升至超過20%，但維持經營利潤率12%的指引不變。管理層同時更新中期(2024至26財年)的指引，下調其核心品牌和ELEMIS的前景，但維持2026財年經營利潤率16%的目標。預期Sol de Janeiro業績強勁，但下調對公司核心品牌收入及毛利預測，目標價由25元上調至31元，維持「跑贏大市」評級，預期更多價值釋放、併購帶來潛在升幅。


　　里昂指，歐舒丹第三季整體銷售增長勝預期。Sol de Janerio及ELEMIS的銷售額分別增長214%和18%，惟L'OCCITANE en Provence的銷售額仍然不理想。公司預計其2024至2026財年的銷售額複合年增長率將在低至中單位數水平。該行將其2024至2026財年的銷售額預測小幅提高1%，淨利潤預測微升2%至5%，以反映高利潤率的業務有較快增長，目標價由21.4元上調至25元，維持「跑贏大市」評級。

 

黃德几：獲基本因素支持業務風險低　惟可待股價回落才吼 

 

　　金利豐證券研究部執行董事黃德几指，歐舒丹去年曾因未能私有化令股價大幅回落，但集團始終獲基本因素支持，其後逐步回升。集團內地業務仍有增長，佔比最高的北美業務更見高增長，其他市場表現亦不錯。事實上，護膚品不算奢侈品，不太受內地經濟放慢消費降級影響，且顧客忠誠度高，用慣其產品就很少轉用其他品牌。而去年集團有機會私有化，現又傳可能被收購，證明有投資者對其感興趣，看好其行業前景及經營模式。

 

　　黃德几續指，歐舒丹今日見獲利回吐，短期股價應已見頂，估值也已不平，但因有收購憧憬，加上護膚品行業應不會受中美關係欠佳、地緣政治風險及供應鏈問題影響，業務風險不太高，股價料難大幅回調，今日上升裂口約26元應有支持，若想吸納可待股價稍為回落才考慮。

 

陳政深：投資者趁好消息出貨　惟28元可吸短線上望31元

 

　　艾德金融董事陳政深表示，歐舒丹今早股價由最高30元回落至28元，明顯是因投資者趁好消息出貨。雖然黑石收購歐舒丹機會頗大，但消息由不具名人士提供仍存變數，而黑石擬與歐舒丹主席合作收購，相信會有資金及估值方面考慮。如想吸納也可考慮於28元買入，短線目標31元，惟今日上升裂口處26.5元，可以10天線約24.7元作止蝕。

 

　　歐舒丹半日升9.23%收報28.4元，最多飆15.38%高見30元，連升5日，累升22.94%，成交7498萬元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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