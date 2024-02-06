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傳擬出售多項業務惹憧憬，阿里績前飆逾7%，應如何部署？

06/02/2024

　　阿里巴巴(09988)將於明日(7日)公布去年12月底止第三財季業績，市場期望不高，預料收入按年僅增5.6%，經調整淨利潤則跌4%，另有報道指，阿里正尋求出售多項消費產業資產，包括盒馬鮮生及大潤發，在出售或分拆業務憧憬下，阿里今日(6日)一開市已升3%，其後在商務部表示將推出促消費政策下，升勢轉急，終飆逾7%收市，看來只要業績未致太差仍有力再上，應如何部署？

 

阿里巴巴官網媒體資料庫


券商料阿里上季收入按年增5.6%　經調整淨利潤跌4% 

 

　　由於淘寶天貓增長疲弱，據彭博綜合券商預測，阿里上季收入料僅按年增長5.6%，錄得2617億元人民幣，同時受累技術投入及海外業務虧損擴大，經調整淨利潤或按年下跌4%至479億元人民幣。

 

　　另市場分析指阿里今次業績主要有三個關注點，當中包括受宏觀經濟影響及公司內部結構調整，旗下淘寶和天貓等平台的收入增長放緩；國際數字商業部門(AIDC)預計持續實現高速增長，並同時推動旗下物流品牌菜鳥發展；公司估值已具吸引力，加上自由現金流保持強勁，有機會維持其股票回購計劃。


美銀：AIDC及菜鳥物流強勁勢頭持續　巴克萊：股東回報勝同行


　　當中美銀證券料阿里季度收入按年增速放慢至5%，主要受累淘寶天貓收入波動，因為GMV(商品交易總額)低單位數增長及貨幣化率略低，阿里上季內地客戶管理收入(CMR)或按年增1%，但看好AIDC和菜鳥物流持續強勁勢頭。考慮到內地消費需求疲弱、淘天針對長遠增長投資、AIDC全球擴張及AI雲潛力等，將2024至2026財年收入預測下調2%至4%，經調整純利降3%至12%，將目標價由110元下調至103元，維持「買入」評級。


　　巴克萊指，阿里估值引人入勝，但仍需要一定耐性。阿里過去12個月締造270億美元的自由現金流，即使投資者對阿里雲、菜鳥等子公司估值為零，阿里仍然以自由現金流的6.5倍左右交易，相信其為全球最便宜的主要科技股。而阿里在回報股東方面較大多數同行優勝，近期阿里每個月回購約10億美元股份，並且可能會繼續以相似速度進行回購。雖然目前不預計會加快回購速度，但其子公司上市計劃，或為國際零售業務外部融資獲得額外現金，可能會釋放出阿里現金，以作進一步的回購。


　　投資者對阿里早前撤回分拆雲業務感到失望，然而巴克萊稱，其調查顯示，阿里菜鳥及盒馬IPO計劃或在2024年上半年進行，雖然關注管理層對子公司估值態度謹慎，沒有必要低價賣出有價值的資產，但相信這些子公司IPO將成為阿里釋放價值行動的具體進展驗證點。

 

傳擬售盒馬鮮生及大潤發等消費業務　菜鳥最快首季在港掛牌


　　事實上，阿里繼早前有傳考慮出售銀泰百貨後，《路透社》近日亦報道指其正尋求出售多項消費產業資產，包括食品雜貨業務盒馬鮮生和零售商大潤發。據悉阿里巴巴及大潤發未予置評，盒馬則否認相關出售計劃。報道指，阿里目前已將重點轉向其核心電商業務獲利模式，同時分拆非核心虧損部門。


　　阿里於去年3月宣布，計劃分拆為六個部門，並為其中大部分部門探索融資或上市。其後旗下物流子公司菜鳥智慧物流網絡於去年9月提交香港上市申請。市傳最快本月獲中國證監會發出關於境外發行上市備案通知書，最快今年首季掛牌，但集資規模可能減至不足10億美元(約78億港元)。

商務部將推針對性強政策　提振新能源車家電等大宗消費

 

　　另方面，商務部副部長盛秋平在國新辦記者會上表示，商務部將推出針對性強的政策措施，激發有潛能的消費。穩定並擴大傳統消費，深化汽車消費從購買管理轉變為使用管理轉變，推動汽車後市場高品質發展，提振新能源汽車、家電等大宗消費。

 

　　此外，消息指，美國時間2月5日，阿里巴巴的期權成交活躍，當日期權總成交量達28.89萬張，其中認沽期權佔總成交量的21.2%，認購期權佔78.8%；未平倉合約總計約257.28萬張，與其近30個交易日均值比為91.08%。值得關注的是，有一筆認沽期權的異動大單的成交價格為74.30美元，成交量為4500張，為大單榜首，涉資93.6萬美元。該期權的行使價為70美元，到期日為2024年3月15日。

 

黃瑋傑：市場憧憬出售及分拆業務　若企穩76.2元或見80元


　　今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指市場對阿里業績不會有太大期望，估計第三財季營業收入即使有增長也僅按年增長中單位數，經調整純利則會有中單位數下跌，主要因淘寶天貓增長疲弱，電商競爭愈來愈大，雲業務市佔率亦被其他競爭對手搶佔，但料其往後股價未必受業績影響，因市場對業績期望不高，反而要留意最近傳其正尋求出售盒馬鮮生及大潤發等多項業務，主要因公司想集中發展核心電商業務，故將仍處於虧損的非核心業務出售，看來對公司也屬利好。雖然現時電商競爭激烈，集中發展也未必可重拾以往強勁增長，惟起碼令市場憧憬出售及分拆業務或可為估值帶來刺激，應能支持近期股價上升，上試100天線約75.8元也不出奇，如能升穿並企穩100天線及1月初反彈高位76.2元，下一步可回補去年11月17日介乎約80至75.7元的下跌裂口，如回補到整個裂口即是可見80元。

 

　　阿里今日升7.57%收報76元，成交82.46億元。其他科技股亦普遍急升，京東(09618)飆7.79%報92.75元，快手(01024)飆8.98%報43.7元，美團(03690)升6.46%報69.25元，騰訊(00700)升4.01%報290.8元，網易(09999)升5.08%報165.5元，百度(09888)升4.86%報105.8元，小米(01810)升6.44%報12.9元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評阿里及港股大市，立即重溫


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