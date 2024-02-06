《神州經脈》監管連環出招救市，A股大翻身，華為派770億花紅

在中證監官員連續兩日發出多份政策文件、開座談會、對機構作窗口指導，並在中午時段再發文安撫市場，加強融券業務監管，加上匯金出手掃入ETF，資金開始押注股市見「政策底」，今日（6日）午後滬深股市上演大復仇戲碼，在連跌六日後終見晴天。滬綜指今早開市跌0.8%後迅速倒升逾1%，午後則在政策刺激下坐上火箭，升幅超過3%，不過在二千八關口遇上阻力，滬指尾盤稍見回調，全日收市仍升3.23%，報2789.49點，打斷六連跌，然而要重返三千仍有距離。深市更見暴力拉抬行情，深成指飆6.22%，創業板指更衝高6.71%。

「國家隊」入市、中證監接連發狠招，滬深股市中止六連跌，大幅反彈。（資料圖片）

兩市全日成交9263億元（人民幣．下同），按日增5.6%，創兩個月新高，外資大舉流入，陸股通資金流入增加，淨買入超過126億元，是去年12月底以來最大淨流入的交易日。

匯金出手效應下，中小盤相關ETF成交額顯著提升，今日多隻中證1000ETF成交額繼續放量，其中，南方中證1000ETF、廣發中證1000ETF和華夏中證1000ETF成交額均超過40億元，三隻ETF成交額合計超過140億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅低開後一度倒跌，在國家隊資金及監管護盤下，午後中國股市絕地大翻身，人民幣也跟隨反彈，一度收復7.19關口，高見7.1865，最終收報7.1913，較上個交易日4時30分收盤價升69點子，全日在7.1865至7.1983之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1082，較上個交易日跌12點子，兩連跌，續創1月29日以來逾一周新低，與市場預測偏離收窄至近980點，上個交易日報7.1070。

今日新聞精選

1. 中央匯金公司今早通報，充分認可當前A股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。中證監對匯金出手即發文回應，指當前A股市場估值水平處於歷史低位，中長期投資價值凸現，得到了包括中央匯金公司在內的投資機構的充分認可。中證監堅定支持中央匯金公司持續加大增持規模和力度，將為其入市操作創造更加便利的條件和更加暢通的渠道，同時將繼續協調引導各類機構投資者更大力度入市，鼓勵和支持上市公司加大回購增持力度，為A股市場引入更多增量資金。

2. 面對市場動盪，中證監從昨午至晚上發布四條消息，分別回應了股票質押情況、兩融數據，提高上市公司質量及打擊非法做空，力穩市場信心。據報監管還下狠招阻止機構沽空離岸中資股票和借道境外減持A股。中證監今日中午再連發三文，其中對融券業務提出三方面進一步加強監管的措施，包括暫停新增轉融券規模，以現轉融券餘額為上限，存量逐步了結。易方達基金、華夏基金、廣發基金、南方基金、富國基金、國泰基金、華寶基金等七家公募今日公告稱，將嚴格落實中證監關於融券業務的相關要求。此外，中證監上市司昨召開兩個座談會，分別就上市公司切實提升自身投資價值以穩定市場、提振信心提出四項要求，包括上市公司須深入分析市值異常波動的原因，及時採取有效措施改善公司投資價值；以及就進一步優化併購重組監管機制、大力支持上市公司通過併購重組提升投資價值，提出將會研究對頭部大市值公司重組實施「快速審核」，支持行業龍頭企業高效併購優質資產等。

3. 中證監連續兩日連發多稿，並扭盡六壬打擊沽空力量，加上中央匯金公司高調宣布充擴大ETF增持範圍，市場資金終見信心。據《彭博》引述知情人士稱，括中國證監會在內的中國金融監管機構將向國家主席習近平匯報資本市場情況，就資本市場的最新情況和政策舉措進行匯報，不過匯報的具體時間仍待最終確定。報道亦指出，目前尚不清楚此次匯報後，是否會有新的支持舉措出台。知情人士並透露，有關部門在過去幾個月一直緊鑼密鼓制定托市措施，周末都在加班，其中金監總局在這兩個月就穩定資本市場召開了十幾次會議。

4. 據多家外媒引述知情人士指，中國有關監管機構近日窗口指導包括部分券商、私募基金等在內的機構投資者，加強對A股及港股的沽空限制。據報多家機構被告知，其國內客戶不能通過總回報掉期（TRS）交易來增加新頭寸，以進行海外投資，以阻止其沽空離岸中國股票，包括中國A50相關合約，同時收緊衍生品風險敞口；與此同時，藉境外子公司購買A股的內地券商則被告知不要減倉。外媒引述分析師意見指，限制賣空短期內可起到一定的緩解作用，但擔心投資者也可能憂慮未來撤出市場的難度愈來愈高，提早撤資股市，結果適得其反。

5. 商務部副部長盛秋平表示，今年商務部將繼續組織系列消費促進活動，一方面穩定和擴大傳統消費，提振新能源汽車、家電等大宗消費，另一方面培育壯大新型消費，大力發展數字消費、綠色消費、健康消費，積極培育智能家居、國貨潮品等新的消費增長點。此外，商務部將延續「消費提振年」的主題，全年舉辦4大主題活動，開展12場重點活動，並將指導各地組織開展各具特色的消費促進活動，優化消費供給、創新消費場景，充分滿足老百姓多樣化消費需求。

6. 據內媒報道，華為公司已發布董秘1號文件，正式宣布2023年年度分紅方案：ESOP（員工持股計劃）每股分紅1.5元，每股價格為7.85元不變；分紅收益率為1.5/7.85=19.1%，稅後為15.3%。按照華為目前總股本513億股計算，本次分紅總共需要769.5億元。據華為2022年財報，截至2022年12月31日，華為ESOP參與人數為142315人。華為2023年每股分紅1.5元，比起2022年的每股分紅為1.61元、2021年的1.58元，均有所下降，儘管收益率仍然保持相對較高，但已是歷史最低水平。有業內人士分析，這或許預示著華為未來的發展將面臨一定的資金壓力和挑戰。

7. 北京通州區開放限購，取消了在通州落戶或納稅、社保滿三年的限制。凡具北京市購房資格且符合以下條件之一的家庭，可在通州區購買1套商品住房：一是在北京市未擁有住房的北京市戶籍居民家庭；二是在北京市已擁有1套住房的通州區戶籍居民家庭；三是在北京市已擁有1套住房，與在通州區註冊或經營的企業、疏解搬遷至通州區的黨政機關、企事業單位存在勞動關係的北京市戶籍居民家庭；四是在北京市未擁有住房，與在通州區註冊或經營的企業、疏解搬遷至通州區的企事業單位存在勞動關係的非北京市戶籍居民家庭。

8. 臨近年關，打工仔最大期待莫過於「領年終獎回家過大年」，但有內地網民爆料稱，浦發銀行所有分行把年終獎化為一封家書，吐槽「兩天無法平靜，百日攻堅連三月，一封家書抵萬金」。內地權威人力資源服務商前程無憂發布的《2023職場年終獎調查》則顯示，八成人（78.6%）明確有年終獎，但是三分之一的人（33.6%）春節前拿不到，另有16.5%受訪者明確表示年終獎被「跳票」。

撰文：經濟通中國組

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動