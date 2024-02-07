「更愛妳」的全新人生階段，自信駕馭女性必經的更年關鍵時期！

當女性踏入40多歲，忙於為事業打拼、還要照顧家庭及兼顧社交生活時，突然發現身心響起警號 — 情緒變得波動、精力不足甚至有失眠問題？原來這些症狀並非單純因為生活壓力所致，而有可能是更年期來臨的早期徵兆。



更年期是女性完全停經前的一個過渡期，一般會在40 至 50 歲之間出現，意味著妳的身體正逐漸步向停經。除了月經週期失調，妳的身體亦會因為荷爾蒙水平變化而出現各種症狀，例如情緒低落及抑鬱、失眠、易醒、潮熱、記憶力衰退等。



雖然更年期是女性人生必經階段，但它的長短及影響卻因人而異。有些女性經歷了兩年，反應不大，但亦有人會持續十年之久，身心受盡困擾，甚至嚴重影響日常生活。



個案分享：職業女性面對更年期 經歷高山低谷



Wing今年43歲，在職場上一向表現出色。但近來她的情緒波動很大，甚至對自己的價值及工作表現有所質疑。沉重的自卑感與無力感，加上工作壓力，令她的內心甚為掙扎。Wing 初時以為是每月經期與工作的雙重影響，所以她有嘗試放個短假給自己一個喘息機會。但當她重回工作崗位後，情緒還是不穩定，不但對工作失去信心，自我認知亦愈來愈低落，這種混亂的情緒更是與日俱增。



Wing終於決定諮詢醫生，醫生亦確認她正進入更年期，她才明白到自己的情緒波動源於更年期早期荷爾蒙的變化。Wing在醫生的指引下積極接受治療，並嘗試在日常生活中作出改變。Wing開始重拾自信，情緒亦變得穩定。在這個由困惑不安到自我接納的過程，我們可以看到自我認知和相應的醫護支持能很大程度上激勵女性自信地面對及度過更年期。



妳對更年期有多瞭解？



更年期算不上是疾病，而是女性生理上的一個自然過程，但無可否認地它卻嚴重影響生活質素。據估計，2025 年全球將會有 12 億女性面臨更年期。若我們能夠對它瞭解更多，自然能夠幫助更多女性度過這個艱難時刻。



最近一項以女性為研究對象的調查發現，超過 60%已屆40歲的受訪者表示她們對更年期並不瞭解，往往不知道自己已踏入了這個人生階段。由於缺乏認識與準備，她們對自己最熟悉的身體感到陌生，甚至對自己的身心也失去了信心。



慶幸近年世界各地對女性更年期的關注度有所上升，未來若大眾能對它有更深認識、更廣泛的討論，可望減低對更年期的誤解，亦可讓女性獲得更多相關的醫療保障，譬如市場上首個針對更年期女性的非保險健康管理計劃— AXA安盛「更愛妳健康同步計劃」。

如何應對更年期？



每位女性對更年期的感受不一，而目前已知及可能出現的症狀共有34 種，包括體重上升、失眠、情緒不穩、陰道乾澀、性慾下降、潮熱等。面對更年期，每位女性都會有不同感受。但若我們能夠多瞭解及主動尋求協助，無疑可以更自信地駕馭這個人生階段。

1. 健康由妳主宰

透過閱讀有關更年期的最新研究、掌握可靠資訊或尋求醫護專家意見，妳將會對更年期有更多認識，從而作出最合適的決定，以自信主導這個人生階段。



2. 女性健康檢查

當出現類似更年期的症狀時，建議妳向醫生或專業人士求助，以確定自己是否正步入更年期。醫生可以透過檢查妳的女性荷爾蒙水平及卵巢功能等，讓妳更瞭解自己的身體狀況，再作出適當選擇。



3. 選擇合適妳的治療

每位女性面對更年期都有不同感受，故治療方式也因人而異。建議妳在接受任何治療之前，先審視自己的生活方式及背景，並向專業人士徵詢意見，亦應瞭解每項治療所帶來的風險。



4. 中醫或其他輔助療法

除了西醫治療，妳亦可以考慮中醫或其他輔助療法。這類中藥及針灸治療適合更年期症狀輕微至中度的女性，以恢復及平衡人體的陰、陽、氣、血及精為主。



5. 與朋友和家人分享

當遇上問題時不要獨自面對，嘗試找人分憂。誠實地說出妳的感受，讓專業人士或身邊的家人朋友引領妳向相關的方向求助，從而改善生活質素。



除了調整心態及積極接受治療，更年期間的飲食也是健康關鍵。食用營養豐富的食物、多攝取維他命及礦物質、飲用足夠水份，都有助妳於更年期間維持健康。

專為女性而設的「更愛妳健康同步計劃」，是一個非保險的健康計劃，通過一班富有同理心及對更年期有深入認識的專家團隊，為妳提供全方位支援，包括健康檢查、醫療指導、症狀紓緩治療及營養諮詢等，陪伴妳更勇敢、更自信地克服更年期的不適和挑戰。

誠實面對自己 勇敢迎接更年期



妳是否已準備好迎接更年期？更年期不是結束，而是一個全新開始，這個人生新階段將助妳更誠實地接納自己。時刻善待自己，在這個階段迎接人生新篇章，發掘出更年期的無限可能！



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參考資料：Lisa Tarquini, The Menopause Space

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