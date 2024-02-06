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恒指升626點收報16136，內房股翻生，龍湖碧服齊漲10%

06/02/2024

　　恒生指數全日報16136，升626點或4%，主板成交逾1280億元。恒生中國企業指數報5473，升256點或4.9%。恒生科技指數報3243，升204點或6.7%。

 

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　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報290.8元，升11.2元或4%，成交83.08億元；阿里收報76元，升5.35元或7.6%，成交82.46億元；美團收報69.25元，升4.2元或6.5%，成交39.45億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。


　　恒指兩大升幅股份依次為龍湖(00960)及碧桂園服務(06098)；龍湖收報9.18元，升0.84元或10.1%，成交2.45億元，盤中高見9.2元，最低見8.35元；碧桂園服務收報5.59元，升0.51元或10%，成交1.06億元。恒指兩大跌幅股份依次為長江基建集團(01038)及中石油(00857)；長江基建集團收報46.8元，跌0.8元或1.7%，成交2.25億元，盤中低見46.05元，最高見47.45元；中石油收報5.72元，跌0.02元或0.3%，成交8.75億元。

 

撰文:經濟通市場組

 

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