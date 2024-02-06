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【預算前瞻】總商會倡全面撤辣及考慮允許發行人民幣穩定幣

06/02/2024

　　香港總商會就財政司司長即將發表的《財政預算案》提呈建議書，總商會常務副主席陳瑞娟表示，面對充滿挑戰的經濟環境，促請政府就利得稅、薪俸稅及個人入息課稅提供一次性全額退稅，上限各為6000元，並提議政府將「中小企融資擔保計劃」下有時限的特別優惠措施再延長24個月。

 

（Katherine攝）

 

倡全面撤辣 允許發行人民幣穩定幣

 

　　陳瑞娟又強烈建議立即全面撤辣，包括額外印花稅和雙倍印花稅，她指樓市需求存在，只是人們較為保守，待利率下調時，相信撤辣必定會有正面影響。虛擬資產方面，她建議政府考慮允許發行人民幣穩定幣或與一籃子貨幣（包括人民幣、港元或美元穩定幣）掛勾的穩定幣，亦提議設立虛擬資產聯通計劃，每日最高交易額最初定約200億港元。

 

為在港設總部企業提供三年免稅期及優惠稅率

 

　　陳瑞娟指出，為維持本港技術人手的供應，提出了多項建議，包括就聘用外傭和照顧者產生的支出提供扣稅優惠、向年輕家庭提供充足及可負擔的托兒服務，以及支援僱主提升員工技能。另外，為吸引海內外公司來港設立總部或分部業務，建議推出特定的優惠措施，例如為在港設立地區總部的企業提供三年免稅期和優惠稅率。

 

建立超高淨值家族和單一家族辦公室生態

 

　　陳瑞娟又指，為加強香港在全球私人財富市場的競爭力，提議政府取消附帶交易收入不超過5%的上限，並擴大單一家族辦公室利得稅優惠的合資格資產範圍，亦提出進一步釐清「資本投資者入境計劃」的申請程序。為使香港成為跨國企業的首選據點，便利海外公司把註冊地遷至香港，政府應為有意遷冊來港的企業提供更大的彈性和稅務確定性，亦敦促政府與內地當局一起探討擴大在「港幣-人民幣雙櫃台模式」下合資格上市證券的種類，以促進人民幣計價的香港上市股票的交易。

 

總商會倡向非本地供應商開徵3至5%數碼服務稅

 

　　香港總商會稅務委員會主席劉穎表示，為盡快紓緩本港沉重的財政壓力，政府可研究在2024年下半年向海外服務供應商開徵3%至5%數碼服務稅，徵稅範圍涵蓋網上廣告、電子市集、社交媒體平台、內容串流和分享、搜尋器及用戶數據中介服務等。

 

　　他指出，總商會沒有特別估算，但是根據外界資料看，估計2023年以上提及涵蓋的網上數碼服務，香港收入超過35億美元，若拿5%的利率去計算，保守估計收入可能超過14至15億港元，故認為現時在財政困難及經濟環境不理想情況下，向香港企業及香港人士徵收稅項是不理想，總商會建議向境外的數碼服務供應商徵收稅項，認為政府可以慎重考慮。

 

建議推行稅務管理數碼轉型

 

　　劉穎表示，國際稅務環境瞬息萬變，促請政府盡快推行稅務管理數碼轉型；設立具體目標，在指定期間協商若干數量的新協定；以及提高非稅務補助及優惠監管制度的清晰度和效率。

 

　　劉穎指，為吸引國際貿易商在香港設立貿易基地，建議政府根據合資格貿易收入的性質，向他們提供5%或10%的稅務寬減，這對有意來港設立貿易基地的國際貿易商甚具吸引力。

 

提供稅務優惠 鼓勵市民增加退休儲蓄

 

　　面對人口老化，劉穎指，該會呼籲政府提供稅務優惠，鼓勵市民增加退休儲蓄，例如將可扣稅強積金自願性供款和合資格延期年金保單保費的個人扣稅上限分別定為6萬港元，以及擴大現有投資工具的種類。另外，政府應考慮允許市民提取部分強積金供款用於人生大事，例如讓首次置業人士支付首期。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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